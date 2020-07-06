Ламия
0:0
Первый тайм: 10'
Стадион: Lamia Municipal Stadium
Ксанти
3' Желтая карточкаAristotle Karasalidis
6' Желтая карточкаChristos Lisgaras
40
Devis
Epassy
27
Vanderson
24
Винтра
Лукас
- Основной состав
-
40 Devis EpassyВратарь
-
27 VandersonЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
50 Mark AsigbaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Сасси ИсмаилНападающий
-
-
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Касадо ХорхеЗащитник
-
28 Mehdi TerkiПолузащитник
-
75 Мулин ТибоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Nikolaos Karageorgiou
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тюрам Рожерио
|6 (2)
|0.18
|2.
|Бехарано Данни
|2
|0.06
|3.
|Аравидис Христос
|2
|0.06
|4.
|Скондрас Яннис
|2
|0.06
|5.
|Miguel Antonio Bianconi Kohl
|2
|0.06
|6.
|Lazar Romanic
|1
|0.03
|7.
|Димуцос Элини
|1
|0.03
|8.
|Тайрон Густаво
|1
|0.03
|9.
|Караманос Тасос
|1
|0.03
|10.
|Адехо Даниэль
|1
|0.03
|11.
|Салиакас Манолис
|1
|0.03
|12.
|Leonardo Villalba II
|1
|0.03
|13.
|Mark Asigba
|1
|0.03
|14.
|Vanderson
|0
|0
|15.
|Сасси Исмаил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jordan Faucher
|7 (1)
|0.21
|2.
|Эдуардо Тейшейра
|4 (1)
|0.12
|3.
|Стургеон Фабиу
|2
|0.06
|4.
|Джуричкович Петар
|2 (1)
|0.06
|5.
|Баррьентос Жан
|2
|0.06
|6.
|Christos Lisgaras
|2
|0.06
|7.
|Аморим Вильям
|2
|0.06
|8.
|Dimos Baxevanidis
|1
|0.03
|9.
|Matias Castro II
|1 (1)
|0.03
|10.
|Ковачевич Александар
|0
|0
|11.
|Mehdi Terki
|0
|0
|12.
|Реннелла Винченцо
|0
|0
|13.
|Касадо Хорхе
|0
|0
|14.
|Leandro Sosa I
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бехарано Данни
|8
|2
|2.
|Vanderson
|9
|0
|3.
|Димуцос Элини
|6
|1
|4.
|Пляцикас Василиос
|5
|1
|5.
|Скондрас Яннис
|6
|0
|6.
|Andreas Vassilogiannis
|4
|1
|7.
|Адехо Даниэль
|4
|0
|8.
|Тайрон Густаво
|4
|0
|9.
|Mark Asigba
|4
|0
|10.
|Ниассе Ибрахима
|3
|0
|11.
|Дзанетпулос Адам
|3
|0
|12.
|Сасси Исмаил
|3
|0
|13.
|Lazar Romanic
|3
|0
|14.
|Аравидис Христос
|2
|0
|15.
|Винтра Лукас
|2
|0
|16.
|Караманос Тасос
|2
|0
|17.
|Салиакас Манолис
|2
|0
|18.
|Теодоропулос Костас
|2
|0
|19.
|Miguel Antonio Bianconi Kohl
|2
|0
|20.
|Leonardo Villalba II
|2
|0
|21.
|Lucas Ramos
|1
|0
|22.
|Konstantinos Bouloulis
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ковачевич Александар
|9
|0
|2.
|Баррьентос Жан
|6
|1
|3.
|Mehdi Terki
|6
|1
|4.
|Christos Lisgaras
|6
|1
|5.
|Стургеон Фабиу
|6
|1
|6.
|Dimos Baxevanidis
|7
|0
|7.
|Джуричкович Петар
|7
|0
|8.
|Aristotle Karasalidis
|7
|0
|9.
|Камара Хасса
|6
|0
|10.
|Matias Castro II
|4
|1
|11.
|Мулин Тибо
|5
|0
|12.
|Эдуардо Тейшейра
|4
|0
|13.
|Vasilios Fasidis
|2
|1
|14.
|Jordan Faucher
|3
|0
|15.
|Касадо Хорхе
|3
|0
|16.
|Leandro Sosa I
|3
|0
|17.
|Абад Карлос
|2
|0
|18.
|Дюрестам Микаэль
|1
|0
|19.
|Гаргаладзидис Александрос
|1
|0
|20.
|Konstantinos Thimianis
|1
|0
|21.
|William Douglas de Amorim1
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ламия
|9.09% (2)
|18.18% (4)
|22.73% (5)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|13.64% (3)
|Ксанти
|0
|10% (2)
|10% (2)
|20% (4)
|35% (7)
|25% (5)
Предыдущие игры
Ламия Последние 20 матчей: + = -Волос 0:0 Ламия Ламия 0:1 Паниониос Атромитос 1:1 Ламия Ламия 2:0 Панетоликос
Ксанти Последние 20 матчей: + = -Паниониос 2:1 Ксанти Ксанти 1:0 Атромитос Ксанти 1:1 Панетоликос Волос 1:0 Ксанти
Ксанти 1:1 ПАОК Атромитос 1:0 Ксанти Ксанти 0:0 Ламия Паниониос 0:0 Ксанти Олимпиакос 3:1 Ксанти Ксанти 2:2 ОФИ Арис Салоники 1:0 Ксанти Ксанти 0:1 Панатинаикос Арис Салоники 2:1 Ксанти Волос 1:3 Ксанти Ксанти 0:1 Арис Салоники Ксанти 2:1 Лариса Астерас 5:0 Ксанти Ксанти 0:0 Панетоликос Ксанти 0:1 АЕК ПАОК 2:0 Ксанти
Последние игры между собой
Ламия: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 1
Ксанти: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 1
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|32
|25
|7
|0
|64 - 12
|82
|2.
|АЕК
|32
|18
|8
|6
|54 - 28
|62
|3.
|ПАОК
|32
|20
|7
|5
|57 - 29
|60
|4.
|Панатинаикос
|32
|13
|12
|7
|38 - 27
|51
|5.
|Арис Салоники
|32
|9
|11
|12
|45 - 46
|38
|6.
|ОФИ
|32
|10
|6
|16
|40 - 47
|36
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Астерас
|31
|10
|9
|12
|41 - 40
|39
|2.
|Атромитос
|30
|10
|7
|13
|36 - 39
|37
|3.
|Лариса
|0:0
|31
|8
|10
|13
|32 - 42
|34
|4.
|Ламия
|0:0
|31
|6
|15
|10
|22 - 35
|33
|5.
|Волос
|31
|8
|7
|16
|25 - 50
|31
|6.
|Ксанти
|0:0
|31
|9
|8
|14
|24 - 36
|23
|7.
|Панетоликос
|30
|4
|10
|16
|25 - 46
|22
|8.
|Паниониос
|0:0
|31
|7
|7
|17
|20 - 46
|22