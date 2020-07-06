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  3. Греция
Ламия
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Ксанти
0'
3' Желтая карточка
Aristotle Karasalidis
6' Желтая карточка
Christos Lisgaras
10'
40
Devis
Epassy
27
Vanderson
23
Скондрас
Яннис
5
Дзанетпулос
Адам
24
Винтра
Лукас
18
Lazar
Romanic
16
Бехарано
Данни
34
Салиакас
Манолис
17
Anestis
Vlachomitros
61
Konstantinos
Bouloulis
11
Караманос
Тасос
1
Абад
Карлос
5
Dimos
Baxevanidis
31
Christos
Lisgaras
4
Aristotle
Karasalidis
22
Касадо
Хорхе
28
Mehdi
Terki
75
Мулин
Тибо
7
Стургеон
Фабиу
9
Ковачевич
Александар
91
William
Douglas
de
Amorim1
11
Jordan
Faucher
Ламия
4-4-2
Ксанти
4-4-2

Ход матча

3'
 
Aristotle Karasalidis
6'
 
Christos Lisgaras

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тюрам Рожерио 6 (2) 0.18
2. Бехарано Данни 2 0.06
3. Аравидис Христос 2 0.06
4. Скондрас Яннис 2 0.06
5. Miguel Antonio Bianconi Kohl 2 0.06
6. Lazar Romanic 1 0.03
7. Димуцос Элини 1 0.03
8. Тайрон Густаво 1 0.03
9. Караманос Тасос 1 0.03
10. Адехо Даниэль 1 0.03
11. Салиакас Манолис 1 0.03
12. Leonardo Villalba II 1 0.03
13. Mark Asigba 1 0.03
14. Vanderson 0 0
15. Сасси Исмаил 0 0
Ксанти
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jordan Faucher 7 (1) 0.21
2. Эдуардо Тейшейра 4 (1) 0.12
3. Стургеон Фабиу 2 0.06
4. Джуричкович Петар 2 (1) 0.06
5. Баррьентос Жан 2 0.06
6. Christos Lisgaras 2 0.06
7. Аморим Вильям 2 0.06
8. Dimos Baxevanidis 1 0.03
9. Matias Castro II 1 (1) 0.03
10. Ковачевич Александар 0 0
11. Mehdi Terki 0 0
12. Реннелла Винченцо 0 0
13. Касадо Хорхе 0 0
14. Leandro Sosa I 0 0

Карточки

Ламия
# Игрок      
1. Бехарано Данни 8 2
2. Vanderson 9 0
3. Димуцос Элини 6 1
4. Пляцикас Василиос 5 1
5. Скондрас Яннис 6 0
6. Andreas Vassilogiannis 4 1
7. Адехо Даниэль 4 0
8. Тайрон Густаво 4 0
9. Mark Asigba 4 0
10. Ниассе Ибрахима 3 0
11. Дзанетпулос Адам 3 0
12. Сасси Исмаил 3 0
13. Lazar Romanic 3 0
14. Аравидис Христос 2 0
15. Винтра Лукас 2 0
16. Караманос Тасос 2 0
17. Салиакас Манолис 2 0
18. Теодоропулос Костас 2 0
19. Miguel Antonio Bianconi Kohl 2 0
20. Leonardo Villalba II 2 0
21. Lucas Ramos 1 0
22. Konstantinos Bouloulis 1 0
Ксанти
# Игрок      
1. Ковачевич Александар 9 0
2. Баррьентос Жан 6 1
3. Mehdi Terki 6 1
4. Christos Lisgaras 6 1
5. Стургеон Фабиу 6 1
6. Dimos Baxevanidis 7 0
7. Джуричкович Петар 7 0
8. Aristotle Karasalidis 7 0
9. Камара Хасса 6 0
10. Matias Castro II 4 1
11. Мулин Тибо 5 0
12. Эдуардо Тейшейра 4 0
13. Vasilios Fasidis 2 1
14. Jordan Faucher 3 0
15. Касадо Хорхе 3 0
16. Leandro Sosa I 3 0
17. Абад Карлос 2 0
18. Дюрестам Микаэль 1 0
19. Гаргаладзидис Александрос 1 0
20. Konstantinos Thimianis 1 0
21. William Douglas de Amorim1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ламия 9.09% (2) 18.18% (4) 22.73% (5) 13.64% (3) 22.73% (5) 13.64% (3)
 Ксанти 0 10% (2) 10% (2) 20% (4) 35% (7) 25% (5)

Предыдущие игры

Ламия Последние 20 матчей: + = -
Волос 0:0 Ламия Ламия 0:1 Паниониос Атромитос 1:1 Ламия Ламия 2:0 Панетоликос
ОФИ 3:0 Ламия Ламия 2:2 Арис Салоники Ксанти 0:0 Ламия Олимпиакос 3:2 Ламия Ламия 0:0 Лариса Ламия 0:0 Олимпиакос Волос 1:0 Ламия Ламия 1:1 Астерас Ламия 0:1 ПАОК Панетоликос 1:1 Ламия Ламия 1:1 Трикала Ламия 0:4 Олимпиакос Трикала 0:1 Ламия Паниониос 0:1 Ламия Ламия 0:0 АЕК Атромитос 1:1 Ламия
Ксанти Последние 20 матчей: + = -
Паниониос 2:1 Ксанти Ксанти 1:0 Атромитос Ксанти 1:1 Панетоликос Волос 1:0 Ксанти
Ксанти 1:1 ПАОК Атромитос 1:0 Ксанти Ксанти 0:0 Ламия Паниониос 0:0 Ксанти Олимпиакос 3:1 Ксанти Ксанти 2:2 ОФИ Арис Салоники 1:0 Ксанти Ксанти 0:1 Панатинаикос Арис Салоники 2:1 Ксанти Волос 1:3 Ксанти Ксанти 0:1 Арис Салоники Ксанти 2:1 Лариса Астерас 5:0 Ксанти Ксанти 0:0 Панетоликос Ксанти 0:1 АЕК ПАОК 2:0 Ксанти

Последние игры между собой

Ламия: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 1
Ксанти: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 1
Ксанти 0:0 Ламия Суперлига Ламия 1:0 Ксанти Суперлига Ксанти 0:0 Ламия Суперлига Ламия 0:0 Ксанти Суперлига
Ламия 0:1 Ксанти Суперлига Ксанти 0:0 Ламия Суперлига

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 32 25 7 0 64 - 12 82
2. АЕК 32 18 8 6 54 - 28 62
3. ПАОК 32 20 7 5 57 - 29 60
4. Панатинаикос 32 13 12 7 38 - 27 51
5. Арис Салоники 32 9 11 12 45 - 46 38
6. ОФИ 32 10 6 16 40 - 47 36

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астерас 31 10 9 12 41 - 40 39
2. Атромитос 30 10 7 13 36 - 39 37
3. Лариса 0:0 31 8 10 13 32 - 42 34
4. Ламия 0:0 31 6 15 10 22 - 35 33
5. Волос 31 8 7 16 25 - 50 31
6. Ксанти 0:0 31 9 8 14 24 - 36 23
7. Панетоликос 30 4 10 16 25 - 46 22
8. Паниониос 0:0 31 7 7 17 20 - 46 22
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lamia Municipal Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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