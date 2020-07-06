Атромитос
2:2
Конец матча
Стадион: Перистери
Панетоликос
11' Желтая карточкаРабельо Бриан
12' Желтая карточкаJorge Diaz1
16' Желтая карточкаAdmir Bajrovic
1:0
18' ГолГало Родриго
29' Желтая карточкаДалсью
1:1
35' ГолМунье Антони
58' Желтая карточкаGiorgos Liavas
2:1
60' ПенальтиGiorgos Manousos
2:2
62' ГолApostolos Konstantopoulos
75' Желтая карточкаРисванис Спирос
12
Гало
Родриго
11
Де
Паув
Нилл
23
Kevin
I
11
Jorge
Diaz1
10
Далсью
17
Мунье
Антони
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Гало РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Де Паув НиллНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Savvas Pantelidis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Kevin IЗащитник
-
11 Jorge Diaz1Полузащитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
-
17 Мунье АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 MimitoПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Иоаким Хавос
Ход матча
11'
12'
16'
18'
1:0
29'
35'
58'
60'
2:1
62'
66'
75'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 5
-
4 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Giorgos Manousos
|11 (5)
|0.33
|2.
|Веллиос Апостолос
|6
|0.18
|3.
|Андруцос Танасис
|4
|0.12
|4.
|Фарлей Роса
|3
|0.09
|5.
|Гало Родриго
|3
|0.09
|6.
|Petros Giakoumakis
|3
|0.09
|7.
|Умбидес Хавьер
|2
|0.06
|8.
|Н'Сикулу Кларк
|2
|0.06
|9.
|Угрои Роланд
|2
|0.06
|10.
|Рисванис Спирос
|2
|0.06
|11.
|Нацос Спиридон
|1
|0.03
|12.
|Dimitrios Goutas
|1
|0.03
|13.
|Катранис Александрос
|0
|0
|14.
|Де Паув Нилл
|0
|0
|15.
|Харисис Харилаос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дауда Абиола
|6 (1)
|0.18
|2.
|Мунье Антони
|4
|0.12
|3.
|Admir Bajrovic
|4 (2)
|0.12
|4.
|Jorge Diaz1
|2
|0.06
|5.
|Frederico Duarte
|1
|0.03
|6.
|Мартьяль Жоан
|1
|0.03
|7.
|Санья Пьер
|1
|0.03
|8.
|Vlad Morar
|1
|0.03
|9.
|Арийиби Гболи
|1
|0.03
|10.
|Далсью
|1
|0.03
|11.
|Apostolos Konstantopoulos
|1
|0.03
|12.
|Manolis Tzanakakis
|0
|0
|13.
|Kevin I
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рисванис Спирос
|10
|0
|2.
|Харисис Харилаос
|9
|0
|3.
|Dimitrios Goutas
|8
|0
|4.
|Giorgos Manousos
|7
|0
|5.
|Кивракидис Кириакос
|5
|1
|6.
|Рауль Баэна
|6
|0
|7.
|Фарлей Роса
|6
|0
|8.
|Катранис Александрос
|6
|0
|9.
|Веллиос Апостолос
|5
|0
|10.
|Гало Родриго
|4
|0
|11.
|Нацос Спиридон
|4
|0
|12.
|Бусуладжич Азер
|3
|0
|13.
|Н'Сикулу Кларк
|3
|0
|14.
|Андруцос Танасис
|3
|0
|15.
|Madson
|2
|0
|16.
|Умбидес Хавьер
|2
|0
|17.
|Georgios Ntaviotis
|2
|0
|18.
|Де Паув Нилл
|1
|0
|19.
|Угрои Роланд
|1
|0
|20.
|Рабельо Бриан
|1
|0
|21.
|Талоша Жоау
|1
|0
|22.
|Гаруфалиас Ираклис
|1
|0
|23.
|Теодоракис Христос
|1
|0
|24.
|Stefanos Stroungis
|1
|0
|25.
|Christos Mandas
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Angelos Tsigaras
|5
|2
|2.
|Jorge Diaz1
|5
|1
|3.
|Далсью
|6
|0
|4.
|Таар Аймен
|5
|0
|5.
|Alexandros Malis
|5
|0
|6.
|Giorgos Liavas
|5
|0
|7.
|Йованович Игор
|3
|1
|8.
|Vlad Morar
|3
|1
|9.
|Шёстедт Расмус
|3
|1
|10.
|Manolis Tzanakakis
|4
|0
|11.
|Kevin I
|4
|0
|12.
|Frederico Duarte
|4
|0
|13.
|Мартьяль Жоан
|3
|0
|14.
|Санья Пьер
|3
|0
|15.
|Admir Bajrovic
|3
|0
|16.
|Арийиби Гболи
|3
|0
|17.
|Mimito
|1
|1
|18.
|Adrian Oscar Lucero
|2
|0
|19.
|Мунье Антони
|2
|0
|20.
|Christopher Knett
|2
|0
|21.
|Дауда Абиола
|1
|0
|22.
|Балби Лучиано
|1
|0
|23.
|Роман Хоан
|1
|0
|24.
|Диас Хорхе
|1
|0
|25.
|Alexandros Parras
|1
|0
|26.
|Dimitrios Fytopoulos
|1
|0
|27.
|Juan Alvarez3
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атромитос
|9.09% (3)
|18.18% (6)
|24.24% (8)
|18.18% (6)
|9.09% (3)
|21.21% (7)
|Панетоликос
|0
|9.52% (2)
|23.81% (5)
|14.29% (3)
|28.57% (6)
|23.81% (5)
Предыдущие игры
Атромитос Последние 20 матчей: + = -Атромитос 3:0 Лариса Ксанти 1:0 Атромитос Астерас 1:1 Атромитос Атромитос 1:1 Ламия
Арис Салоники 1:2 Атромитос Атромитос 1:0 Ксанти ОФИ 1:0 Атромитос Атромитос 0:1 Арис Салоники Атромитос 0:1 Олимпиакос Арис Салоники 0:0 Атромитос Атромитос 0:1 АЕК Паниониос 1:0 Атромитос Панатинаикос 3:0 Атромитос Атромитос 0:0 Волос Атромитос 0:2 Волос Панетоликос 0:1 Атромитос Волос 0:3 Атромитос Атромитос 2:1 Астерас ПАОК 5:1 Атромитос Атромитос 1:1 Ламия
Панетоликос Последние 20 матчей: + = -Панетоликос 1:1 Астерас Ксанти 1:1 Панетоликос Панетоликос 3:0 Лариса Ламия 2:0 Панетоликос
Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 1:0 Паниониос АЕК 4:0 Панетоликос Панатинаикос 3:1 Панетоликос Панетоликос 1:1 Волос Панетоликос 1:1 АЕК Астерас 2:1 Панетоликос Панетоликос 2:0 Арис Салоники Лариса 2:2 Панетоликос Панетоликос 1:1 Ламия Паниониос 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 Атромитос Панетоликос 0:0 Паниониос АЕК 3:1 Панетоликос Панетоликос 2:0 ОФИ Ксанти 0:0 Панетоликос
Последние игры между собой
Атромитос: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Панетоликос: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Атромитос 0:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:2 Атромитос Суперлига Панетоликос 2:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Панетоликос Кубок Атромитос 0:2 Панетоликос Суперлига Атромитос 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:1 Атромитос Суперлига Панетоликос 1:1 Атромитос Суперлига Панетоликос 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:3 Атромитос Суперлига Атромитос 2:0 Панетоликос Кубок Греции Панетоликос 0:2 Атромитос Кубок Греции Атромитос 1:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 2:1 Панетоликос Суперлига
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|32
|25
|7
|0
|64 - 12
|82
|2.
|АЕК
|32
|18
|8
|6
|54 - 28
|62
|3.
|ПАОК
|32
|20
|7
|5
|57 - 29
|60
|4.
|Панатинаикос
|32
|13
|12
|7
|38 - 27
|51
|5.
|Арис Салоники
|32
|9
|11
|12
|45 - 46
|38
|6.
|ОФИ
|32
|10
|6
|16
|40 - 47
|36
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Астерас
|31
|10
|9
|12
|41 - 40
|39
|2.
|Атромитос
|31
|10
|8
|13
|38 - 41
|38
|3.
|Лариса
|31
|8
|10
|13
|32 - 42
|34
|4.
|Ламия
|31
|6
|15
|10
|22 - 35
|33
|5.
|Волос
|31
|8
|7
|16
|25 - 50
|31
|6.
|Ксанти
|31
|9
|8
|14
|24 - 36
|23
|7.
|Панетоликос
|31
|4
|11
|16
|27 - 48
|23
|8.
|Паниониос
|31
|7
|7
|17
|20 - 46
|22