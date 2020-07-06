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Атромитос
2:2
Конец матча

Стадион:
Панетоликос
0'
11' Желтая карточка
Рабельо Бриан
12' Желтая карточка
Jorge Diaz1
16' Желтая карточка
Admir Bajrovic
1:0
18' Гол
Гало Родриго
29' Желтая карточка
Далсью
1:1
35' Гол
Мунье Антони
58' Желтая карточка
Giorgos Liavas
2:1
60' Пенальти
Giorgos Manousos
2:2
62' Гол
Apostolos Konstantopoulos
75' Желтая карточка
Рисванис Спирос
90'+6
35
Christos
Mandas
12
Гало
Родриго
44
Рисванис
Спирос
4
Dimitrios
Goutas
3
Катранис
Александрос
28
Нацос
Спиридон
7
Бусуладжич
Азер
9
Giorgos
Manousos
17
Рабельо
Бриан
10
Н'Сикулу
Кларк
11
Де
Паув
Нилл
88
Фернандес
Хесус
27
Manolis
Tzanakakis
66
Apostolos
Konstantopoulos
54
Giorgos
Liavas
23
Kevin
I
11
Jorge
Diaz1
10
Далсью
17
Мунье
Антони
7
Фарлей
Роса
14
Frederico
Duarte
9
Admir
Bajrovic
Атромитос
4-2-3-1
Панетоликос
4-2-3-1

Ход матча

11'
Рабельо Бриан
 
12'
 
Jorge Diaz1
16'
 
Admir Bajrovic
18'
Гало Родриго
1:0
26'
 
Alexandros Parras
Kevin I
29'
 
Далсью
35'
1:1
Мунье Антони
(Manolis Tzanakakis)
58'
 
Giorgos Liavas
60'
Giorgos Manousos
2:1
62'
2:2
Apostolos Konstantopoulos
(Фарлей Роса)
66'
Веллиос Апостолос
Н'Сикулу Кларк
 
66'
 
Таар Аймен
Далсью
66'
 
Angelos Tsigaras
Jorge Diaz1
75'
Рисванис Спирос
 
78'
 
Арийиби Гболи
Admir Bajrovic
78'
 
Juan Alvarez3
Фарлей Роса
78'
Андруцос Танасис
Giorgos Manousos
 
85'
Petros Giakoumakis
Рабельо Бриан
 
85'
Умбидес Хавьер
Нацос Спиридон
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Giorgos Manousos 11 (5) 0.33
2. Веллиос Апостолос 6 0.18
3. Андруцос Танасис 4 0.12
4. Фарлей Роса 3 0.09
5. Гало Родриго 3 0.09
6. Petros Giakoumakis 3 0.09
7. Умбидес Хавьер 2 0.06
8. Н'Сикулу Кларк 2 0.06
9. Угрои Роланд 2 0.06
10. Рисванис Спирос 2 0.06
11. Нацос Спиридон 1 0.03
12. Dimitrios Goutas 1 0.03
13. Катранис Александрос 0 0
14. Де Паув Нилл 0 0
15. Харисис Харилаос 0 0
Панетоликос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дауда Абиола 6 (1) 0.18
2. Мунье Антони 4 0.12
3. Admir Bajrovic 4 (2) 0.12
4. Jorge Diaz1 2 0.06
5. Frederico Duarte 1 0.03
6. Мартьяль Жоан 1 0.03
7. Санья Пьер 1 0.03
8. Vlad Morar 1 0.03
9. Арийиби Гболи 1 0.03
10. Далсью 1 0.03
11. Apostolos Konstantopoulos 1 0.03
12. Manolis Tzanakakis 0 0
13. Kevin I 0 0

Карточки

Атромитос
# Игрок      
1. Рисванис Спирос 10 0
2. Харисис Харилаос 9 0
3. Dimitrios Goutas 8 0
4. Giorgos Manousos 7 0
5. Кивракидис Кириакос 5 1
6. Рауль Баэна 6 0
7. Фарлей Роса 6 0
8. Катранис Александрос 6 0
9. Веллиос Апостолос 5 0
10. Гало Родриго 4 0
11. Нацос Спиридон 4 0
12. Бусуладжич Азер 3 0
13. Н'Сикулу Кларк 3 0
14. Андруцос Танасис 3 0
15. Madson 2 0
16. Умбидес Хавьер 2 0
17. Georgios Ntaviotis 2 0
18. Де Паув Нилл 1 0
19. Угрои Роланд 1 0
20. Рабельо Бриан 1 0
21. Талоша Жоау 1 0
22. Гаруфалиас Ираклис 1 0
23. Теодоракис Христос 1 0
24. Stefanos Stroungis 1 0
25. Christos Mandas 1 0
Панетоликос
# Игрок      
1. Angelos Tsigaras 5 2
2. Jorge Diaz1 5 1
3. Далсью 6 0
4. Таар Аймен 5 0
5. Alexandros Malis 5 0
6. Giorgos Liavas 5 0
7. Йованович Игор 3 1
8. Vlad Morar 3 1
9. Шёстедт Расмус 3 1
10. Manolis Tzanakakis 4 0
11. Kevin I 4 0
12. Frederico Duarte 4 0
13. Мартьяль Жоан 3 0
14. Санья Пьер 3 0
15. Admir Bajrovic 3 0
16. Арийиби Гболи 3 0
17. Mimito 1 1
18. Adrian Oscar Lucero 2 0
19. Мунье Антони 2 0
20. Christopher Knett 2 0
21. Дауда Абиола 1 0
22. Балби Лучиано 1 0
23. Роман Хоан 1 0
24. Диас Хорхе 1 0
25. Alexandros Parras 1 0
26. Dimitrios Fytopoulos 1 0
27. Juan Alvarez3 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атромитос 9.09% (3) 18.18% (6) 24.24% (8) 18.18% (6) 9.09% (3) 21.21% (7)
 Панетоликос 0 9.52% (2) 23.81% (5) 14.29% (3) 28.57% (6) 23.81% (5)

Предыдущие игры

Атромитос Последние 20 матчей: + = -
Атромитос 3:0 Лариса Ксанти 1:0 Атромитос Астерас 1:1 Атромитос Атромитос 1:1 Ламия
Арис Салоники 1:2 Атромитос Атромитос 1:0 Ксанти ОФИ 1:0 Атромитос Атромитос 0:1 Арис Салоники Атромитос 0:1 Олимпиакос Арис Салоники 0:0 Атромитос Атромитос 0:1 АЕК Паниониос 1:0 Атромитос Панатинаикос 3:0 Атромитос Атромитос 0:0 Волос Атромитос 0:2 Волос Панетоликос 0:1 Атромитос Волос 0:3 Атромитос Атромитос 2:1 Астерас ПАОК 5:1 Атромитос Атромитос 1:1 Ламия
Панетоликос Последние 20 матчей: + = -
Панетоликос 1:1 Астерас Ксанти 1:1 Панетоликос Панетоликос 3:0 Лариса Ламия 2:0 Панетоликос
Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 1:0 Паниониос АЕК 4:0 Панетоликос Панатинаикос 3:1 Панетоликос Панетоликос 1:1 Волос Панетоликос 1:1 АЕК Астерас 2:1 Панетоликос Панетоликос 2:0 Арис Салоники Лариса 2:2 Панетоликос Панетоликос 1:1 Ламия Паниониос 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 Атромитос Панетоликос 0:0 Паниониос АЕК 3:1 Панетоликос Панетоликос 2:0 ОФИ Ксанти 0:0 Панетоликос

Последние игры между собой

Атромитос: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Панетоликос: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Панетоликос 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 2:0 Панетоликос Суперлига Атромитос 2:2 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:2 Атромитос Суперлига
Атромитос 0:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:2 Атромитос Суперлига Панетоликос 2:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Панетоликос Кубок Атромитос 0:2 Панетоликос Суперлига Атромитос 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:1 Атромитос Суперлига Панетоликос 1:1 Атромитос Суперлига Панетоликос 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:3 Атромитос Суперлига Атромитос 2:0 Панетоликос Кубок Греции Панетоликос 0:2 Атромитос Кубок Греции Атромитос 1:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 2:1 Панетоликос Суперлига

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 32 25 7 0 64 - 12 82
2. АЕК 32 18 8 6 54 - 28 62
3. ПАОК 32 20 7 5 57 - 29 60
4. Панатинаикос 32 13 12 7 38 - 27 51
5. Арис Салоники 32 9 11 12 45 - 46 38
6. ОФИ 32 10 6 16 40 - 47 36

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астерас 31 10 9 12 41 - 40 39
2. Атромитос 31 10 8 13 38 - 41 38
3. Лариса 31 8 10 13 32 - 42 34
4. Ламия 31 6 15 10 22 - 35 33
5. Волос 31 8 7 16 25 - 50 31
6. Ксанти 31 9 8 14 24 - 36 23
7. Панетоликос 31 4 11 16 27 - 48 23
8. Паниониос 31 7 7 17 20 - 46 22
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Мунье Антони бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Далсью получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Кевин Гарсия уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Гало Родриго бьет в цель!
  • Желтая карточка
    16'
    Admir Bajrovic получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Jorge Diaz получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Рабельо Бриан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Peristeri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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