Волос
0:1
Первый тайм: 26'
Стадион: Пантессалико
Атромитос
0:1
8' ГолGiorgos Manousos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Stefanos Xirofotos
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Гало РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Де Паув НиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
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-
Главный тренер: Savvas Pantelidis
Ход матча
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
29 Владение мячом, % 71
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муньис Хуан
|5 (2)
|0.15
|2.
|Joaquin Torres
|5
|0.15
|3.
|Ендришек Эрик
|4 (1)
|0.12
|4.
|Vasilios Mantzis
|2
|0.06
|5.
|Цоканис Тасос
|2
|0.06
|6.
|Stergios Dimopoulos
|2
|0.06
|7.
|Fernando Joao
|1
|0.03
|8.
|Гуаррочена Икер
|1
|0.03
|9.
|Цаусис Мариос
|1
|0.03
|10.
|Yahia Attiyat allah
|1
|0.03
|11.
|Lefteris Lyratzis
|1
|0.03
|12.
|Antonis Dentakis
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Giorgos Manousos
|12 (5)
|0.36
|2.
|Веллиос Апостолос
|6
|0.18
|3.
|Андруцос Танасис
|4
|0.12
|4.
|Гало Родриго
|3
|0.09
|5.
|Petros Giakoumakis
|3
|0.09
|6.
|Умбидес Хавьер
|2
|0.06
|7.
|Н'Сикулу Кларк
|2
|0.06
|8.
|Угрои Роланд
|2
|0.06
|9.
|Рисванис Спирос
|2
|0.06
|10.
|Нацос Спиридон
|1
|0.03
|11.
|Dimitrios Goutas
|1
|0.03
|12.
|Катранис Александрос
|0
|0
|13.
|Фарлей Роса
|0
|0
|14.
|Де Паув Нилл
|0
|0
|15.
|Харисис Харилаос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Муньис Хуан
|10
|1
|2.
|Lefteris Lyratzis
|6
|2
|3.
|Augusto Max
|9
|0
|4.
|Ойконому Евангелос
|4
|2
|5.
|Fernando Joao
|7
|0
|6.
|Цоканис Тасос
|6
|0
|7.
|Stergios Dimopoulos
|5
|0
|8.
|Гуаррочена Икер
|3
|1
|9.
|Sergio Chica
|4
|0
|10.
|Vasilios Mantzis
|2
|1
|11.
|Antonis Dentakis
|3
|0
|12.
|Athanasios Garavelis
|3
|0
|13.
|Joaquin Torres
|3
|0
|14.
|Мелиссас Никос
|3
|0
|15.
|Феррари Франко
|3
|0
|16.
|Бассонг Себастьян
|2
|0
|17.
|Мистакидис Яннис
|2
|0
|18.
|Диамантис Апостолос
|2
|0
|19.
|Konstantinos Balogiannis
|2
|0
|20.
|Ендришек Эрик
|1
|0
|21.
|Бентаиба Кадамуро
|1
|0
|22.
|Касес Начо
|1
|0
|23.
|Цаусис Мариос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рисванис Спирос
|10
|0
|2.
|Харисис Харилаос
|9
|0
|3.
|Dimitrios Goutas
|8
|0
|4.
|Giorgos Manousos
|7
|0
|5.
|Кивракидис Кириакос
|5
|1
|6.
|Рауль Баэна
|6
|0
|7.
|Катранис Александрос
|6
|0
|8.
|Веллиос Апостолос
|5
|0
|9.
|Гало Родриго
|4
|0
|10.
|Нацос Спиридон
|4
|0
|11.
|Бусуладжич Азер
|3
|0
|12.
|Н'Сикулу Кларк
|3
|0
|13.
|Фарлей Роса
|3
|0
|14.
|Андруцос Танасис
|3
|0
|15.
|Madson
|2
|0
|16.
|Умбидес Хавьер
|2
|0
|17.
|Georgios Ntaviotis
|2
|0
|18.
|Де Паув Нилл
|1
|0
|19.
|Угрои Роланд
|1
|0
|20.
|Рабельо Бриан
|1
|0
|21.
|Талоша Жоау
|1
|0
|22.
|Гаруфалиас Ираклис
|1
|0
|23.
|Теодоракис Христос
|1
|0
|24.
|Stefanos Stroungis
|1
|0
|25.
|Christos Mandas
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Волос
|8.7% (2)
|4.35% (1)
|26.09% (6)
|21.74% (5)
|17.39% (4)
|21.74% (5)
|Атромитос
|8.57% (3)
|20% (7)
|22.86% (8)
|20% (7)
|8.57% (3)
|20% (7)
Предыдущие игры
Волос Последние 20 матчей: + = -Астерас 4:0 Волос Волос 0:0 Ламия Лариса 3:1 Волос Волос 1:0 Ксанти
Паниониос 1:0 Волос Панатинаикос 4:1 Волос Волос 0:0 Лариса Волос 0:1 Астерас Панетоликос 1:1 Волос Волос 1:0 Ламия ПАОК 1:0 Волос Волос 1:3 АЕК Атромитос 0:0 Волос Атромитос 0:2 Волос Волос 1:3 Ксанти Волос 0:3 Атромитос ОФИ 1:2 Волос Волос 0:0 Олимпиакос Арис Салоники 4:0 Волос Волос 2:1 Паниониос
Атромитос Последние 20 матчей: + = -Атромитос 2:2 Панетоликос Атромитос 3:0 Лариса Ксанти 1:0 Атромитос Астерас 1:1 Атромитос
Атромитос 1:1 Ламия Арис Салоники 1:2 Атромитос Атромитос 1:0 Ксанти ОФИ 1:0 Атромитос Атромитос 0:1 Арис Салоники Атромитос 0:1 Олимпиакос Арис Салоники 0:0 Атромитос Атромитос 0:1 АЕК Паниониос 1:0 Атромитос Панатинаикос 3:0 Атромитос Атромитос 0:0 Волос Атромитос 0:2 Волос Панетоликос 0:1 Атромитос Волос 0:3 Атромитос Атромитос 2:1 Астерас ПАОК 5:1 Атромитос
Последние игры между собой
Волос: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Атромитос: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|33
|26
|7
|0
|68 - 14
|85
|2.
|АЕК
|33
|19
|8
|6
|56 - 28
|65
|3.
|ПАОК
|33
|20
|8
|5
|57 - 29
|61
|4.
|Панатинаикос
|33
|13
|13
|7
|38 - 27
|52
|5.
|Арис Салоники
|33
|9
|11
|13
|47 - 50
|38
|6.
|ОФИ
|33
|10
|6
|17
|40 - 49
|36
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Астерас
|1:0
|32
|11
|9
|12
|42 - 40
|42
|2.
|Атромитос
|1:0
|32
|11
|8
|13
|39 - 41
|41
|3.
|Лариса
|0:0
|32
|8
|11
|13
|32 - 42
|35
|4.
|Ламия
|0:0
|32
|6
|16
|10
|22 - 35
|34
|5.
|Волос
|0:1
|32
|8
|7
|17
|25 - 51
|31
|6.
|Панетоликос
|0:0
|32
|4
|12
|16
|27 - 48
|24
|7.
|Ксанти
|0:1
|32
|9
|8
|15
|24 - 37
|23
|8.
|Паниониос
|0:0
|32
|7
|8
|17
|20 - 46
|23