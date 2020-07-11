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Паниониос
0:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Панетоликос
0' 32'
4
Эвангелу
Стефанос
28
Alexandros
Parras
6
Таар
Аймен
14
Frederico
Duarte
11
Jorge
Diaz1
Паниониос
4-2-3-1
Панетоликос
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Паниониос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Арабули Бачана 6 0.18
2. Dimitrios Emmanouilidis 4 0.12
3. Sotiris Tsiloulis 4 0.12
4. Максимович Новица 2 0.06
5. Pedro Arce II 2 0.06
6. Nemanja Milojevic 1 0.03
7. Ставропулос Димитрис 1 0.03
8. Масурас Яннис 0 0
9. Корбос Панайотис 0 0
10. Папагеоргиу Атанасиос 0 0
11. Сарамантас Гиоргос 0 0
12. Dias VII 0 0
13. Oumar Camara 0 0
14. Giannis Papanikolaou 0 0
15. Giannis Kiakos 0 0
Панетоликос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дауда Абиола 6 (1) 0.18
2. Мунье Антони 4 0.12
3. Admir Bajrovic 4 (2) 0.12
4. Фарлей Роса 3 0.09
5. Jorge Diaz1 2 0.06
6. Frederico Duarte 1 0.03
7. Мартьяль Жоан 1 0.03
8. Санья Пьер 1 0.03
9. Vlad Morar 1 0.03
10. Арийиби Гболи 1 0.03
11. Далсью 1 0.03
12. Apostolos Konstantopoulos 1 0.03
13. Manolis Tzanakakis 0 0
14. Kevin I 0 0

Карточки

Паниониос
# Игрок      
1. Корбос Панайотис 11 2
2. Сарамантас Гиоргос 7 0
3. Dias VII 5 1
4. Эвангелу Стефанос 5 1
5. Арабули Бачана 6 0
6. Ставропулос Димитрис 6 0
7. Oumar Camara 4 1
8. Odysseas Lymperakis 5 0
9. Максимович Новица 4 0
10. Sotiris Tsiloulis 4 0
11. Giannis Papanikolaou 4 0
12. Nemanja Milojevic 2 1
13. Giannis Oikonomidis 2 1
14. Vasilios Rentzas 3 0
15. Масурас Яннис 3 0
16. Малерб Жереми 2 0
17. Pedro Arce II 2 0
18. Konstantinos Doumtsios 2 0
19. Giannis Kiakos 2 0
20. Маниатис Яннис 1 0
21. Папагеоргиу Атанасиос 1 0
22. Котник Матиц 1 0
23. Dimitrios Emmanouilidis 1 0
Панетоликос
# Игрок      
1. Angelos Tsigaras 5 2
2. Jorge Diaz1 5 1
3. Далсью 6 0
4. Таар Аймен 5 0
5. Alexandros Malis 5 0
6. Giorgos Liavas 5 0
7. Йованович Игор 3 1
8. Vlad Morar 3 1
9. Шёстедт Расмус 3 1
10. Manolis Tzanakakis 4 0
11. Фарлей Роса 4 0
12. Kevin I 4 0
13. Frederico Duarte 4 0
14. Мартьяль Жоан 3 0
15. Санья Пьер 3 0
16. Admir Bajrovic 3 0
17. Арийиби Гболи 3 0
18. Mimito 1 1
19. Adrian Oscar Lucero 2 0
20. Мунье Антони 2 0
21. Christopher Knett 2 0
22. Балби Лучиано 1 0
23. Роман Хоан 1 0
24. Диас Хорхе 1 0
25. Alexandros Parras 1 0
26. Dimitrios Fytopoulos 1 0
27. Juan Alvarez3 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Паниониос 5.88% (1) 23.53% (4) 5.88% (1) 29.41% (5) 17.65% (3) 17.65% (3)
 Панетоликос 0 8.7% (2) 26.09% (6) 13.04% (3) 30.43% (7) 21.74% (5)

Предыдущие игры

Паниониос Последние 20 матчей: + = -
Лариса 0:0 Паниониос Паниониос 2:1 Ксанти Ламия 0:1 Паниониос Астерас 0:0 Паниониос
Паниониос 1:0 Волос Паниониос 1:1 АЕК Панетоликос 1:0 Паниониос Олимпиакос 4:0 Паниониос Паниониос 0:0 Ксанти Арис Салоники 2:0 Паниониос Паниониос 1:0 Атромитос Астерас 2:0 Паниониос Паниониос 1:2 ОФИ Паниониос 1:1 Панетоликос Панатинаикос 3:0 Паниониос Панетоликос 0:0 Паниониос Паниониос 0:1 Ламия Лариса 2:0 Паниониос Паниониос 0:2 ПАОК Волос 2:1 Паниониос
Панетоликос Последние 20 матчей: + = -
Атромитос 2:2 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Ксанти 1:1 Панетоликос Панетоликос 3:0 Лариса
Ламия 2:0 Панетоликос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 1:0 Паниониос АЕК 4:0 Панетоликос Панатинаикос 3:1 Панетоликос Панетоликос 1:1 Волос Панетоликос 1:1 АЕК Астерас 2:1 Панетоликос Панетоликос 2:0 Арис Салоники Лариса 2:2 Панетоликос Панетоликос 1:1 Ламия Паниониос 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 Атромитос Панетоликос 0:0 Паниониос АЕК 3:1 Панетоликос Панетоликос 2:0 ОФИ

Последние игры между собой

Паниониос: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Панетоликос: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Панетоликос 1:0 Паниониос Суперлига Паниониос 1:1 Панетоликос Кубок Панетоликос 0:0 Паниониос Кубок Паниониос 3:0 Панетоликос Суперлига
Панетоликос 5:0 Паниониос Суперлига Паниониос 3:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:1 Паниониос Суперлига Паниониос 1:1 Панетоликос Суперлига Паниониос 2:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:2 Паниониос Суперлига Паниониос 2:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:5 Паниониос Суперлига Паниониос 3:0 Панетоликос Суперлига Паниониос 3:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:1 Паниониос Суперлига Паниониос 1:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:0 Паниониос Суперлига Паниониос 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:1 Паниониос Суперлига Панетоликос 0:0 Паниониос Кубок

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 33 26 7 0 68 - 14 85
2. АЕК 33 19 8 6 56 - 28 65
3. ПАОК 33 20 8 5 57 - 29 61
4. Панатинаикос 33 13 13 7 38 - 27 52
5. Арис Салоники 33 9 11 13 47 - 50 38
6. ОФИ 33 10 6 17 40 - 49 36

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астерас 1:0 32 11 9 12 42 - 40 42
2. Атромитос 1:0 32 11 8 13 39 - 41 41
3. Лариса 0:0 32 8 11 13 32 - 42 35
4. Ламия 0:0 32 6 16 10 22 - 35 34
5. Волос 0:1 32 8 7 17 25 - 51 31
6. Панетоликос 0:0 32 4 12 16 27 - 48 24
7. Ксанти 0:1 32 9 8 15 24 - 37 23
8. Паниониос 0:0 32 7 8 17 20 - 46 23
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nea Smyrni Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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