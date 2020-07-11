Паниониос
0:2
Конец матча
Стадион: Ниа Смирны
Панетоликос
38' Желтая карточкаЭвангелу Стефанос
0:1
40' ПенальтиAdmir Bajrovic
43' Желтая карточкаДалсью
45' Желтая карточкаGiorgos Liavas
0:2
49' ГолManolis Tzanakakis
68' Желтая карточкаFrederico Duarte
86' Желтая карточкаТаар Аймен
90' Желтая карточкаJorge Diaz1
- Основной состав
-
12 Котник МатицВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Leonidas Vokolos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Jorge Diaz1Полузащитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 MimitoПолузащитник
-
17 Мунье АнтониПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Иоаким Хавос
Ход матча
40'
0:1
43'
45'
49'
68'
82'
86'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 5
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 28
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Арабули Бачана
|6
|0.18
|2.
|Dimitrios Emmanouilidis
|4
|0.12
|3.
|Sotiris Tsiloulis
|4
|0.12
|4.
|Максимович Новица
|2
|0.06
|5.
|Pedro Arce II
|2
|0.06
|6.
|Nemanja Milojevic
|1
|0.03
|7.
|Ставропулос Димитрис
|1
|0.03
|8.
|Масурас Яннис
|0
|0
|9.
|Корбос Панайотис
|0
|0
|10.
|Папагеоргиу Атанасиос
|0
|0
|11.
|Сарамантас Гиоргос
|0
|0
|12.
|Dias VII
|0
|0
|13.
|Oumar Camara
|0
|0
|14.
|Giannis Papanikolaou
|0
|0
|15.
|Giannis Kiakos
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дауда Абиола
|6 (1)
|0.18
|2.
|Admir Bajrovic
|5 (3)
|0.15
|3.
|Мунье Антони
|4
|0.12
|4.
|Фарлей Роса
|3
|0.09
|5.
|Jorge Diaz1
|2
|0.06
|6.
|Manolis Tzanakakis
|1
|0.03
|7.
|Frederico Duarte
|1
|0.03
|8.
|Мартьяль Жоан
|1
|0.03
|9.
|Санья Пьер
|1
|0.03
|10.
|Vlad Morar
|1
|0.03
|11.
|Арийиби Гболи
|1
|0.03
|12.
|Далсью
|1
|0.03
|13.
|Apostolos Konstantopoulos
|1
|0.03
|14.
|Kevin I
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Корбос Панайотис
|11
|2
|2.
|Эвангелу Стефанос
|6
|1
|3.
|Сарамантас Гиоргос
|7
|0
|4.
|Dias VII
|5
|1
|5.
|Арабули Бачана
|6
|0
|6.
|Ставропулос Димитрис
|6
|0
|7.
|Oumar Camara
|4
|1
|8.
|Odysseas Lymperakis
|5
|0
|9.
|Максимович Новица
|4
|0
|10.
|Sotiris Tsiloulis
|4
|0
|11.
|Giannis Papanikolaou
|4
|0
|12.
|Nemanja Milojevic
|2
|1
|13.
|Giannis Oikonomidis
|2
|1
|14.
|Vasilios Rentzas
|3
|0
|15.
|Масурас Яннис
|3
|0
|16.
|Малерб Жереми
|2
|0
|17.
|Pedro Arce II
|2
|0
|18.
|Konstantinos Doumtsios
|2
|0
|19.
|Giannis Kiakos
|2
|0
|20.
|Маниатис Яннис
|1
|0
|21.
|Папагеоргиу Атанасиос
|1
|0
|22.
|Котник Матиц
|1
|0
|23.
|Dimitrios Emmanouilidis
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Angelos Tsigaras
|5
|2
|2.
|Jorge Diaz1
|6
|1
|3.
|Далсью
|7
|0
|4.
|Таар Аймен
|6
|0
|5.
|Giorgos Liavas
|6
|0
|6.
|Alexandros Malis
|5
|0
|7.
|Frederico Duarte
|5
|0
|8.
|Йованович Игор
|3
|1
|9.
|Vlad Morar
|3
|1
|10.
|Шёстедт Расмус
|3
|1
|11.
|Manolis Tzanakakis
|4
|0
|12.
|Фарлей Роса
|4
|0
|13.
|Kevin I
|4
|0
|14.
|Мартьяль Жоан
|3
|0
|15.
|Санья Пьер
|3
|0
|16.
|Admir Bajrovic
|3
|0
|17.
|Арийиби Гболи
|3
|0
|18.
|Mimito
|1
|1
|19.
|Adrian Oscar Lucero
|2
|0
|20.
|Мунье Антони
|2
|0
|21.
|Christopher Knett
|2
|0
|22.
|Балби Лучиано
|1
|0
|23.
|Роман Хоан
|1
|0
|24.
|Диас Хорхе
|1
|0
|25.
|Alexandros Parras
|1
|0
|26.
|Dimitrios Fytopoulos
|1
|0
|27.
|Juan Alvarez3
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Паниониос
|5.88% (1)
|23.53% (4)
|5.88% (1)
|29.41% (5)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|Панетоликос
|0
|8% (2)
|28% (7)
|16% (4)
|28% (7)
|20% (5)
Предыдущие игры
Паниониос Последние 20 матчей: + = -Лариса 0:0 Паниониос Паниониос 2:1 Ксанти Ламия 0:1 Паниониос Астерас 0:0 Паниониос
Паниониос 1:0 Волос Паниониос 1:1 АЕК Панетоликос 1:0 Паниониос Олимпиакос 4:0 Паниониос Паниониос 0:0 Ксанти Арис Салоники 2:0 Паниониос Паниониос 1:0 Атромитос Астерас 2:0 Паниониос Паниониос 1:2 ОФИ Паниониос 1:1 Панетоликос Панатинаикос 3:0 Паниониос Панетоликос 0:0 Паниониос Паниониос 0:1 Ламия Лариса 2:0 Паниониос Паниониос 0:2 ПАОК Волос 2:1 Паниониос
Панетоликос Последние 20 матчей: + = -Атромитос 2:2 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Ксанти 1:1 Панетоликос Панетоликос 3:0 Лариса
Ламия 2:0 Панетоликос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 1:0 Паниониос АЕК 4:0 Панетоликос Панатинаикос 3:1 Панетоликос Панетоликос 1:1 Волос Панетоликос 1:1 АЕК Астерас 2:1 Панетоликос Панетоликос 2:0 Арис Салоники Лариса 2:2 Панетоликос Панетоликос 1:1 Ламия Паниониос 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 Атромитос Панетоликос 0:0 Паниониос АЕК 3:1 Панетоликос Панетоликос 2:0 ОФИ
Последние игры между собой
Паниониос: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Панетоликос: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Панетоликос 5:0 Паниониос Суперлига Паниониос 3:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:1 Паниониос Суперлига Паниониос 1:1 Панетоликос Суперлига Паниониос 2:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:2 Паниониос Суперлига Паниониос 2:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:5 Паниониос Суперлига Паниониос 3:0 Панетоликос Суперлига Паниониос 3:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:1 Паниониос Суперлига Паниониос 1:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:0 Паниониос Суперлига Паниониос 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:1 Паниониос Суперлига Панетоликос 0:0 Паниониос Кубок
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|33
|26
|7
|0
|68 - 14
|85
|2.
|АЕК
|33
|19
|8
|6
|56 - 28
|65
|3.
|ПАОК
|33
|20
|8
|5
|57 - 29
|61
|4.
|Панатинаикос
|33
|13
|13
|7
|38 - 27
|52
|5.
|Арис Салоники
|33
|9
|11
|13
|47 - 50
|38
|6.
|ОФИ
|33
|10
|6
|17
|40 - 49
|36
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Астерас
|32
|11
|9
|12
|43 - 41
|42
|2.
|Атромитос
|32
|11
|8
|13
|41 - 43
|41
|3.
|Лариса
|32
|8
|11
|13
|32 - 42
|35
|4.
|Ламия
|32
|6
|16
|10
|22 - 35
|34
|5.
|Волос
|32
|8
|7
|17
|27 - 53
|31
|6.
|Панетоликос
|32
|5
|11
|16
|29 - 48
|26
|7.
|Ксанти
|32
|9
|8
|15
|25 - 38
|23
|8.
|Паниониос
|32
|7
|7
|18
|20 - 48
|22