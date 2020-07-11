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Паниониос
0:2
Конец матча

Стадион:
Панетоликос
0'
38' Желтая карточка
Эвангелу Стефанос
0:1
40' Пенальти
Admir Bajrovic
43' Желтая карточка
Далсью
45' Желтая карточка
Giorgos Liavas
0:2
49' Гол
Manolis Tzanakakis
68' Желтая карточка
Frederico Duarte
86' Желтая карточка
Таар Аймен
90' Желтая карточка
Jorge Diaz1
90'+7
4
Эвангелу
Стефанос
28
Alexandros
Parras
6
Таар
Аймен
14
Frederico
Duarte
11
Jorge
Diaz1
Паниониос
4-2-3-1
Панетоликос
4-2-3-1

Ход матча

38'
Эвангелу Стефанос
 
40'
0:1
Admir Bajrovic
43'
 
Далсью
45'
 
Giorgos Liavas
46'
Pedro Arce II
Giannis Oikonomidis
 
46'
Папагеоргиу Атанасиос
Vasilios Rentzas
 
49'
0:2
Manolis Tzanakakis
(Фарлей Роса)
52'
Арабули Бачана
Odysseas Lymperakis
 
64'
 
Angelos Tsigaras
Admir Bajrovic
68'
 
Frederico Duarte
71'
Nemanja Milojevic
Odysseas Lymperakis
 
73'
 
Mimito
Manolis Tzanakakis
81'
 
Adrian Oscar Lucero
Frederico Duarte
82'
 
Арийиби Гболи
Далсью
83'
Frixos Grivas
Корбос Панайотис
 
86'
 
Таар Аймен
90'
 
Jorge Diaz1

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 28
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Паниониос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Арабули Бачана 6 0.18
2. Dimitrios Emmanouilidis 4 0.12
3. Sotiris Tsiloulis 4 0.12
4. Максимович Новица 2 0.06
5. Pedro Arce II 2 0.06
6. Nemanja Milojevic 1 0.03
7. Ставропулос Димитрис 1 0.03
8. Масурас Яннис 0 0
9. Корбос Панайотис 0 0
10. Папагеоргиу Атанасиос 0 0
11. Сарамантас Гиоргос 0 0
12. Dias VII 0 0
13. Oumar Camara 0 0
14. Giannis Papanikolaou 0 0
15. Giannis Kiakos 0 0
Панетоликос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дауда Абиола 6 (1) 0.18
2. Admir Bajrovic 5 (3) 0.15
3. Мунье Антони 4 0.12
4. Фарлей Роса 3 0.09
5. Jorge Diaz1 2 0.06
6. Manolis Tzanakakis 1 0.03
7. Frederico Duarte 1 0.03
8. Мартьяль Жоан 1 0.03
9. Санья Пьер 1 0.03
10. Vlad Morar 1 0.03
11. Арийиби Гболи 1 0.03
12. Далсью 1 0.03
13. Apostolos Konstantopoulos 1 0.03
14. Kevin I 0 0

Карточки

Паниониос
# Игрок      
1. Корбос Панайотис 11 2
2. Эвангелу Стефанос 6 1
3. Сарамантас Гиоргос 7 0
4. Dias VII 5 1
5. Арабули Бачана 6 0
6. Ставропулос Димитрис 6 0
7. Oumar Camara 4 1
8. Odysseas Lymperakis 5 0
9. Максимович Новица 4 0
10. Sotiris Tsiloulis 4 0
11. Giannis Papanikolaou 4 0
12. Nemanja Milojevic 2 1
13. Giannis Oikonomidis 2 1
14. Vasilios Rentzas 3 0
15. Масурас Яннис 3 0
16. Малерб Жереми 2 0
17. Pedro Arce II 2 0
18. Konstantinos Doumtsios 2 0
19. Giannis Kiakos 2 0
20. Маниатис Яннис 1 0
21. Папагеоргиу Атанасиос 1 0
22. Котник Матиц 1 0
23. Dimitrios Emmanouilidis 1 0
Панетоликос
# Игрок      
1. Angelos Tsigaras 5 2
2. Jorge Diaz1 6 1
3. Далсью 7 0
4. Таар Аймен 6 0
5. Giorgos Liavas 6 0
6. Alexandros Malis 5 0
7. Frederico Duarte 5 0
8. Йованович Игор 3 1
9. Vlad Morar 3 1
10. Шёстедт Расмус 3 1
11. Manolis Tzanakakis 4 0
12. Фарлей Роса 4 0
13. Kevin I 4 0
14. Мартьяль Жоан 3 0
15. Санья Пьер 3 0
16. Admir Bajrovic 3 0
17. Арийиби Гболи 3 0
18. Mimito 1 1
19. Adrian Oscar Lucero 2 0
20. Мунье Антони 2 0
21. Christopher Knett 2 0
22. Балби Лучиано 1 0
23. Роман Хоан 1 0
24. Диас Хорхе 1 0
25. Alexandros Parras 1 0
26. Dimitrios Fytopoulos 1 0
27. Juan Alvarez3 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Паниониос 5.88% (1) 23.53% (4) 5.88% (1) 29.41% (5) 17.65% (3) 17.65% (3)
 Панетоликос 0 8% (2) 28% (7) 16% (4) 28% (7) 20% (5)

Предыдущие игры

Паниониос Последние 20 матчей: + = -
Лариса 0:0 Паниониос Паниониос 2:1 Ксанти Ламия 0:1 Паниониос Астерас 0:0 Паниониос
Паниониос 1:0 Волос Паниониос 1:1 АЕК Панетоликос 1:0 Паниониос Олимпиакос 4:0 Паниониос Паниониос 0:0 Ксанти Арис Салоники 2:0 Паниониос Паниониос 1:0 Атромитос Астерас 2:0 Паниониос Паниониос 1:2 ОФИ Паниониос 1:1 Панетоликос Панатинаикос 3:0 Паниониос Панетоликос 0:0 Паниониос Паниониос 0:1 Ламия Лариса 2:0 Паниониос Паниониос 0:2 ПАОК Волос 2:1 Паниониос
Панетоликос Последние 20 матчей: + = -
Атромитос 2:2 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Ксанти 1:1 Панетоликос Панетоликос 3:0 Лариса
Ламия 2:0 Панетоликос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 1:0 Паниониос АЕК 4:0 Панетоликос Панатинаикос 3:1 Панетоликос Панетоликос 1:1 Волос Панетоликос 1:1 АЕК Астерас 2:1 Панетоликос Панетоликос 2:0 Арис Салоники Лариса 2:2 Панетоликос Панетоликос 1:1 Ламия Паниониос 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 Атромитос Панетоликос 0:0 Паниониос АЕК 3:1 Панетоликос Панетоликос 2:0 ОФИ

Последние игры между собой

Паниониос: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Панетоликос: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Панетоликос 1:0 Паниониос Суперлига Паниониос 1:1 Панетоликос Кубок Панетоликос 0:0 Паниониос Кубок Паниониос 3:0 Панетоликос Суперлига
Панетоликос 5:0 Паниониос Суперлига Паниониос 3:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:1 Паниониос Суперлига Паниониос 1:1 Панетоликос Суперлига Паниониос 2:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:2 Паниониос Суперлига Паниониос 2:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:5 Паниониос Суперлига Паниониос 3:0 Панетоликос Суперлига Паниониос 3:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:1 Паниониос Суперлига Паниониос 1:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:0 Паниониос Суперлига Паниониос 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:1 Паниониос Суперлига Панетоликос 0:0 Паниониос Кубок

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 33 26 7 0 68 - 14 85
2. АЕК 33 19 8 6 56 - 28 65
3. ПАОК 33 20 8 5 57 - 29 61
4. Панатинаикос 33 13 13 7 38 - 27 52
5. Арис Салоники 33 9 11 13 47 - 50 38
6. ОФИ 33 10 6 17 40 - 49 36

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астерас 32 11 9 12 43 - 41 42
2. Атромитос 32 11 8 13 41 - 43 41
3. Лариса 32 8 11 13 32 - 42 35
4. Ламия 32 6 16 10 22 - 35 34
5. Волос 32 8 7 17 27 - 53 31
6. Панетоликос 32 5 11 16 29 - 48 26
7. Ксанти 32 9 8 15 25 - 38 23
8. Паниониос 32 7 7 18 20 - 48 22
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Giorgos Liavas получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Далсью получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Admir Bajrovic из команды Панетоликос забивает с точки!
  • Желтая карточка
    38'
    Эвангелу Стефанос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nea Smyrni Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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