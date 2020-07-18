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Атромитос
0:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Паниониос
0' 32'
16
Медьери
Болаж
12
Гало
Родриго
44
Рисванис
Спирос
4
Dimitrios
Goutas
3
Катранис
Александрос
28
Нацос
Спиридон
7
Бусуладжич
Азер
14
Андруцос
Танасис
17
Рабельо
Бриан
10
Н'Сикулу
Кларк
9
Giorgos
Manousos
12
Котник
Матиц
18
Vasilios
Rentzas
5
Dias
VII
14
Ставропулос
Димитрис
3
Сарамантас
Гиоргос
7
Корбос
Панайотис
27
Giannis
Papanikolaou
23
Sotiris
Tsiloulis
8
Максимович
Новица
13
Odysseas
Lymperakis
10
Арабули
Бачана
Атромитос
4-2-3-1
Паниониос
4-2-3-1

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 69 Владение мячом, % 31

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Giorgos Manousos 14 (5) 0.42
2. Веллиос Апостолос 6 0.18
3. Андруцос Танасис 4 0.12
4. Гало Родриго 3 0.09
5. Petros Giakoumakis 3 0.09
6. Умбидес Хавьер 2 0.06
7. Н'Сикулу Кларк 2 0.06
8. Угрои Роланд 2 0.06
9. Рисванис Спирос 2 0.06
10. Фарлей Роса 1 0.03
11. Нацос Спиридон 1 0.03
12. Dimitrios Goutas 1 0.03
13. Катранис Александрос 0 0
14. Де Паув Нилл 0 0
15. Рабельо Бриан 0 0
16. Харисис Харилаос 0 0
Паниониос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Арабули Бачана 6 0.18
2. Dimitrios Emmanouilidis 4 0.12
3. Sotiris Tsiloulis 4 0.12
4. Максимович Новица 2 0.06
5. Pedro Arce II 2 0.06
6. Nemanja Milojevic 1 0.03
7. Ставропулос Димитрис 1 0.03
8. Масурас Яннис 0 0
9. Корбос Панайотис 0 0
10. Папагеоргиу Атанасиос 0 0
11. Сарамантас Гиоргос 0 0
12. Dias VII 0 0
13. Oumar Camara 0 0
14. Giannis Papanikolaou 0 0
15. Giannis Kiakos 0 0

Карточки

Атромитос
# Игрок      
1. Рисванис Спирос 10 0
2. Харисис Харилаос 9 0
3. Giorgos Manousos 8 0
4. Dimitrios Goutas 8 0
5. Катранис Александрос 7 0
6. Кивракидис Кириакос 5 1
7. Рауль Баэна 6 0
8. Веллиос Апостолос 5 0
9. Гало Родриго 4 0
10. Нацос Спиридон 4 0
11. Де Паув Нилл 2 1
12. Бусуладжич Азер 3 0
13. Н'Сикулу Кларк 3 0
14. Фарлей Роса 3 0
15. Андруцос Танасис 3 0
16. Madson 2 0
17. Умбидес Хавьер 2 0
18. Georgios Ntaviotis 2 0
19. Угрои Роланд 1 0
20. Рабельо Бриан 1 0
21. Талоша Жоау 1 0
22. Гаруфалиас Ираклис 1 0
23. Теодоракис Христос 1 0
24. Stefanos Stroungis 1 0
25. Christos Mandas 1 0
Паниониос
# Игрок      
1. Корбос Панайотис 11 2
2. Эвангелу Стефанос 6 1
3. Сарамантас Гиоргос 7 0
4. Dias VII 5 1
5. Арабули Бачана 6 0
6. Ставропулос Димитрис 6 0
7. Oumar Camara 4 1
8. Odysseas Lymperakis 5 0
9. Максимович Новица 4 0
10. Sotiris Tsiloulis 4 0
11. Giannis Papanikolaou 4 0
12. Nemanja Milojevic 2 1
13. Giannis Oikonomidis 2 1
14. Vasilios Rentzas 3 0
15. Масурас Яннис 3 0
16. Малерб Жереми 2 0
17. Pedro Arce II 2 0
18. Konstantinos Doumtsios 2 0
19. Giannis Kiakos 2 0
20. Маниатис Яннис 1 0
21. Папагеоргиу Атанасиос 1 0
22. Котник Матиц 1 0
23. Dimitrios Emmanouilidis 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атромитос 10.53% (4) 18.42% (7) 26.32% (10) 18.42% (7) 7.89% (3) 18.42% (7)
 Паниониос 5.88% (1) 23.53% (4) 5.88% (1) 29.41% (5) 17.65% (3) 17.65% (3)

Предыдущие игры

Атромитос Последние 20 матчей: + = -
Волос 2:3 Атромитос Атромитос 2:2 Панетоликос Атромитос 3:0 Лариса Ксанти 1:0 Атромитос
Астерас 1:1 Атромитос Атромитос 1:1 Ламия Арис Салоники 1:2 Атромитос Атромитос 1:0 Ксанти ОФИ 1:0 Атромитос Атромитос 0:1 Арис Салоники Атромитос 0:1 Олимпиакос Арис Салоники 0:0 Атромитос Атромитос 0:1 АЕК Паниониос 1:0 Атромитос Панатинаикос 3:0 Атромитос Атромитос 0:0 Волос Атромитос 0:2 Волос Панетоликос 0:1 Атромитос Волос 0:3 Атромитос Атромитос 2:1 Астерас
Паниониос Последние 20 матчей: + = -
Паниониос 0:2 Панетоликос Лариса 0:0 Паниониос Паниониос 2:1 Ксанти Ламия 0:1 Паниониос
Астерас 0:0 Паниониос Паниониос 1:0 Волос Паниониос 1:1 АЕК Панетоликос 1:0 Паниониос Олимпиакос 4:0 Паниониос Паниониос 0:0 Ксанти Арис Салоники 2:0 Паниониос Паниониос 1:0 Атромитос Астерас 2:0 Паниониос Паниониос 1:2 ОФИ Паниониос 1:1 Панетоликос Панатинаикос 3:0 Паниониос Панетоликос 0:0 Паниониос Паниониос 0:1 Ламия Лариса 2:0 Паниониос Паниониос 0:2 ПАОК

Последние игры между собой

Атромитос: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Паниониос: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Паниониос 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 4:0 Паниониос Суперлига Атромитос 3:0 Паниониос Суперлига Паниониос 2:2 Атромитос Суперлига
Паниониос 2:2 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 Паниониос Суперлига Паниониос 2:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 Паниониос Суперлига Паниониос 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Паниониос Суперлига Атромитос 3:1 Паниониос Суперлига Паниониос 2:2 Атромитос Суперлига Атромитос 4:0 Паниониос Суперлига Паниониос 2:1 Атромитос Суперлига Паниониос 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Паниониос Суперлига Паниониос 1:2 Атромитос Суперлига Атромитос 2:1 Паниониос Суперлига Атромитос 1:2 Паниониос Суперлига Паниониос 0:1 Атромитос Суперлига

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 33 26 7 0 68 - 14 85
2. АЕК 33 19 8 6 56 - 28 65
3. ПАОК 33 20 8 5 57 - 29 61
4. Панатинаикос 33 13 13 7 38 - 27 52
5. Арис Салоники 33 9 11 13 47 - 50 38
6. ОФИ 33 10 6 17 40 - 49 36

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астерас 1:0 33 12 9 12 44 - 41 45
2. Атромитос 0:0 33 11 9 13 41 - 43 42
3. Лариса 0:0 33 8 12 13 32 - 42 36
4. Ламия 0:1 33 6 16 11 22 - 36 34
5. Волос 0:0 33 8 8 17 27 - 53 32
6. Панетоликос 0:0 33 5 12 16 29 - 48 27
7. Ксанти 0:0 33 9 9 15 25 - 38 24
8. Паниониос 0:0 33 7 8 18 20 - 48 23
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Peristeri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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