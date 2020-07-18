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Атромитос
0:0
Конец матча

Стадион:
Паниониос
0'
32' Желтая карточка
Бусуладжич Азер
44' Желтая карточка
Максимович Новица
52' Желтая карточка
Н'Сикулу Кларк
55' Желтая карточка
Арабули Бачана
60' Желтая карточка
Рабельо Бриан
90' Желтая карточка
Гало Родриго
90'+6
16
Медьери
Болаж
12
Гало
Родриго
44
Рисванис
Спирос
4
Dimitrios
Goutas
3
Катранис
Александрос
28
Нацос
Спиридон
7
Бусуладжич
Азер
14
Андруцос
Танасис
17
Рабельо
Бриан
10
Н'Сикулу
Кларк
9
Giorgos
Manousos
12
Котник
Матиц
18
Vasilios
Rentzas
5
Dias
VII
14
Ставропулос
Димитрис
3
Сарамантас
Гиоргос
7
Корбос
Панайотис
27
Giannis
Papanikolaou
23
Sotiris
Tsiloulis
8
Максимович
Новица
13
Odysseas
Lymperakis
10
Арабули
Бачана
Атромитос
4-2-3-1
Паниониос
4-2-3-1

Ход матча

32'
Бусуладжич Азер
 
44'
 
Максимович Новица
52'
Н'Сикулу Кларк
 
55'
 
Арабули Бачана
59'
 
Pedro Arce II
Арабули Бачана
60'
Рабельо Бриан
 
67'
Веллиос Апостолос
Н'Сикулу Кларк
 
67'
Petros Giakoumakis
Андруцос Танасис
 
79'
 
Giannis Oikonomidis
Максимович Новица
80'
Умбидес Хавьер
Нацос Спиридон
 
88'
 
Konstantinos Doumtsios
Odysseas Lymperakis
90'
Georgios Ntaviotis
Giorgos Manousos
 
90'
Гало Родриго
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 0
  • 7 Удары в створ 0
  • 13 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 15
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 61 Владение мячом, % 39

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Giorgos Manousos 14 (5) 0.42
2. Веллиос Апостолос 6 0.18
3. Андруцос Танасис 4 0.12
4. Гало Родриго 3 0.09
5. Petros Giakoumakis 3 0.09
6. Умбидес Хавьер 2 0.06
7. Н'Сикулу Кларк 2 0.06
8. Угрои Роланд 2 0.06
9. Рисванис Спирос 2 0.06
10. Фарлей Роса 1 0.03
11. Нацос Спиридон 1 0.03
12. Dimitrios Goutas 1 0.03
13. Катранис Александрос 0 0
14. Де Паув Нилл 0 0
15. Рабельо Бриан 0 0
16. Харисис Харилаос 0 0
Паниониос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Арабули Бачана 6 0.18
2. Dimitrios Emmanouilidis 4 0.12
3. Sotiris Tsiloulis 4 0.12
4. Максимович Новица 2 0.06
5. Pedro Arce II 2 0.06
6. Nemanja Milojevic 1 0.03
7. Ставропулос Димитрис 1 0.03
8. Масурас Яннис 0 0
9. Корбос Панайотис 0 0
10. Папагеоргиу Атанасиос 0 0
11. Сарамантас Гиоргос 0 0
12. Dias VII 0 0
13. Oumar Camara 0 0
14. Giannis Papanikolaou 0 0
15. Giannis Kiakos 0 0

Карточки

Атромитос
# Игрок      
1. Рисванис Спирос 10 0
2. Харисис Харилаос 9 0
3. Giorgos Manousos 8 0
4. Dimitrios Goutas 8 0
5. Катранис Александрос 7 0
6. Кивракидис Кириакос 5 1
7. Рауль Баэна 6 0
8. Веллиос Апостолос 5 0
9. Гало Родриго 5 0
10. Бусуладжич Азер 4 0
11. Н'Сикулу Кларк 4 0
12. Нацос Спиридон 4 0
13. Де Паув Нилл 2 1
14. Фарлей Роса 3 0
15. Андруцос Танасис 3 0
16. Madson 2 0
17. Умбидес Хавьер 2 0
18. Рабельо Бриан 2 0
19. Georgios Ntaviotis 2 0
20. Угрои Роланд 1 0
21. Талоша Жоау 1 0
22. Гаруфалиас Ираклис 1 0
23. Теодоракис Христос 1 0
24. Stefanos Stroungis 1 0
25. Christos Mandas 1 0
Паниониос
# Игрок      
1. Корбос Панайотис 11 2
2. Эвангелу Стефанос 6 1
3. Арабули Бачана 7 0
4. Сарамантас Гиоргос 7 0
5. Dias VII 5 1
6. Ставропулос Димитрис 6 0
7. Oumar Camara 4 1
8. Максимович Новица 5 0
9. Odysseas Lymperakis 5 0
10. Sotiris Tsiloulis 4 0
11. Giannis Papanikolaou 4 0
12. Nemanja Milojevic 2 1
13. Giannis Oikonomidis 2 1
14. Vasilios Rentzas 3 0
15. Масурас Яннис 3 0
16. Малерб Жереми 2 0
17. Pedro Arce II 2 0
18. Konstantinos Doumtsios 2 0
19. Giannis Kiakos 2 0
20. Маниатис Яннис 1 0
21. Папагеоргиу Атанасиос 1 0
22. Котник Матиц 1 0
23. Dimitrios Emmanouilidis 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атромитос 10.53% (4) 18.42% (7) 26.32% (10) 18.42% (7) 7.89% (3) 18.42% (7)
 Паниониос 5.88% (1) 23.53% (4) 5.88% (1) 29.41% (5) 17.65% (3) 17.65% (3)

Предыдущие игры

Атромитос Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Волос 2:3 Атромитос Атромитос 2:2 Панетоликос Атромитос 3:0 Лариса Ксанти 1:0 Атромитос
Астерас 1:1 Атромитос Атромитос 1:1 Ламия Арис Салоники 1:2 Атромитос Атромитос 1:0 Ксанти ОФИ 1:0 Атромитос Атромитос 0:1 Арис Салоники Атромитос 0:1 Олимпиакос Арис Салоники 0:0 Атромитос Атромитос 0:1 АЕК Паниониос 1:0 Атромитос Панатинаикос 3:0 Атромитос Атромитос 0:0 Волос Атромитос 0:2 Волос Панетоликос 0:1 Атромитос Волос 0:3 Атромитос Атромитос 2:1 Астерас
Паниониос Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Паниониос 0:2 Панетоликос Лариса 0:0 Паниониос Паниониос 2:1 Ксанти Ламия 0:1 Паниониос
Астерас 0:0 Паниониос Паниониос 1:0 Волос Паниониос 1:1 АЕК Панетоликос 1:0 Паниониос Олимпиакос 4:0 Паниониос Паниониос 0:0 Ксанти Арис Салоники 2:0 Паниониос Паниониос 1:0 Атромитос Астерас 2:0 Паниониос Паниониос 1:2 ОФИ Паниониос 1:1 Панетоликос Панатинаикос 3:0 Паниониос Панетоликос 0:0 Паниониос Паниониос 0:1 Ламия Лариса 2:0 Паниониос Паниониос 0:2 ПАОК

Последние игры между собой

Атромитос: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Паниониос: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Паниониос 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 4:0 Паниониос Суперлига Атромитос 3:0 Паниониос Суперлига Паниониос 2:2 Атромитос Суперлига
Паниониос 2:2 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 Паниониос Суперлига Паниониос 2:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 Паниониос Суперлига Паниониос 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Паниониос Суперлига Атромитос 3:1 Паниониос Суперлига Паниониос 2:2 Атромитос Суперлига Атромитос 4:0 Паниониос Суперлига Паниониос 2:1 Атромитос Суперлига Паниониос 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Паниониос Суперлига Паниониос 1:2 Атромитос Суперлига Атромитос 2:1 Паниониос Суперлига Атромитос 1:2 Паниониос Суперлига Паниониос 0:1 Атромитос Суперлига

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 33 26 7 0 68 - 14 85
2. АЕК 33 19 8 6 56 - 28 65
3. ПАОК 33 20 8 5 57 - 29 61
4. Панатинаикос 33 13 13 7 38 - 27 52
5. Арис Салоники 33 9 11 13 47 - 50 38
6. ОФИ 33 10 6 17 40 - 49 36

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астерас 33 11 10 12 44 - 42 43
2. Атромитос 33 11 9 13 41 - 43 42
3. Лариса 33 8 12 13 32 - 42 36
4. Ламия 33 6 17 10 23 - 36 35
5. Волос 33 8 7 18 27 - 54 31
6. Панетоликос 33 6 11 16 30 - 48 29
7. Ксанти 33 9 9 15 25 - 38 24
8. Паниониос 33 7 8 18 20 - 48 23
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Максимович Новица получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Бусуладжич Азер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Peristeri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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