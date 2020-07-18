32' Желтая карточкаБусуладжич Азер
44' Желтая карточкаМаксимович Новица
52' Желтая карточкаН'Сикулу Кларк
55' Желтая карточкаАрабули Бачана
60' Желтая карточкаРабельо Бриан
90' Желтая карточкаГало Родриго
12
Гало
Родриго
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Гало РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Savvas Pantelidis
- Основной состав
-
12 Котник МатицВратарь
- Защитник
-
5 Dias VIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Leonidas Vokolos
Ход матча
32'
52'
55'
60'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 0
-
13 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
61 Владение мячом, % 39
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Giorgos Manousos
|14 (5)
|0.42
|2.
|Веллиос Апостолос
|6
|0.18
|3.
|Андруцос Танасис
|4
|0.12
|4.
|Гало Родриго
|3
|0.09
|5.
|Petros Giakoumakis
|3
|0.09
|6.
|Умбидес Хавьер
|2
|0.06
|7.
|Н'Сикулу Кларк
|2
|0.06
|8.
|Угрои Роланд
|2
|0.06
|9.
|Рисванис Спирос
|2
|0.06
|10.
|Фарлей Роса
|1
|0.03
|11.
|Нацос Спиридон
|1
|0.03
|12.
|Dimitrios Goutas
|1
|0.03
|13.
|Катранис Александрос
|0
|0
|14.
|Де Паув Нилл
|0
|0
|15.
|Рабельо Бриан
|0
|0
|16.
|Харисис Харилаос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Арабули Бачана
|6
|0.18
|2.
|Dimitrios Emmanouilidis
|4
|0.12
|3.
|Sotiris Tsiloulis
|4
|0.12
|4.
|Максимович Новица
|2
|0.06
|5.
|Pedro Arce II
|2
|0.06
|6.
|Nemanja Milojevic
|1
|0.03
|7.
|Ставропулос Димитрис
|1
|0.03
|8.
|Масурас Яннис
|0
|0
|9.
|Корбос Панайотис
|0
|0
|10.
|Папагеоргиу Атанасиос
|0
|0
|11.
|Сарамантас Гиоргос
|0
|0
|12.
|Dias VII
|0
|0
|13.
|Oumar Camara
|0
|0
|14.
|Giannis Papanikolaou
|0
|0
|15.
|Giannis Kiakos
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рисванис Спирос
|10
|0
|2.
|Харисис Харилаос
|9
|0
|3.
|Giorgos Manousos
|8
|0
|4.
|Dimitrios Goutas
|8
|0
|5.
|Катранис Александрос
|7
|0
|6.
|Кивракидис Кириакос
|5
|1
|7.
|Рауль Баэна
|6
|0
|8.
|Веллиос Апостолос
|5
|0
|9.
|Гало Родриго
|5
|0
|10.
|Бусуладжич Азер
|4
|0
|11.
|Н'Сикулу Кларк
|4
|0
|12.
|Нацос Спиридон
|4
|0
|13.
|Де Паув Нилл
|2
|1
|14.
|Фарлей Роса
|3
|0
|15.
|Андруцос Танасис
|3
|0
|16.
|Madson
|2
|0
|17.
|Умбидес Хавьер
|2
|0
|18.
|Рабельо Бриан
|2
|0
|19.
|Georgios Ntaviotis
|2
|0
|20.
|Угрои Роланд
|1
|0
|21.
|Талоша Жоау
|1
|0
|22.
|Гаруфалиас Ираклис
|1
|0
|23.
|Теодоракис Христос
|1
|0
|24.
|Stefanos Stroungis
|1
|0
|25.
|Christos Mandas
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Корбос Панайотис
|11
|2
|2.
|Эвангелу Стефанос
|6
|1
|3.
|Арабули Бачана
|7
|0
|4.
|Сарамантас Гиоргос
|7
|0
|5.
|Dias VII
|5
|1
|6.
|Ставропулос Димитрис
|6
|0
|7.
|Oumar Camara
|4
|1
|8.
|Максимович Новица
|5
|0
|9.
|Odysseas Lymperakis
|5
|0
|10.
|Sotiris Tsiloulis
|4
|0
|11.
|Giannis Papanikolaou
|4
|0
|12.
|Nemanja Milojevic
|2
|1
|13.
|Giannis Oikonomidis
|2
|1
|14.
|Vasilios Rentzas
|3
|0
|15.
|Масурас Яннис
|3
|0
|16.
|Малерб Жереми
|2
|0
|17.
|Pedro Arce II
|2
|0
|18.
|Konstantinos Doumtsios
|2
|0
|19.
|Giannis Kiakos
|2
|0
|20.
|Маниатис Яннис
|1
|0
|21.
|Папагеоргиу Атанасиос
|1
|0
|22.
|Котник Матиц
|1
|0
|23.
|Dimitrios Emmanouilidis
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атромитос
|10.53% (4)
|18.42% (7)
|26.32% (10)
|18.42% (7)
|7.89% (3)
|18.42% (7)
|Паниониос
|5.88% (1)
|23.53% (4)
|5.88% (1)
|29.41% (5)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
Предыдущие игры
Атромитос Последние 20 матчей: +7 =5 -8Волос 2:3 Атромитос Атромитос 2:2 Панетоликос Атромитос 3:0 Лариса Ксанти 1:0 Атромитос
Астерас 1:1 Атромитос Атромитос 1:1 Ламия Арис Салоники 1:2 Атромитос Атромитос 1:0 Ксанти ОФИ 1:0 Атромитос Атромитос 0:1 Арис Салоники Атромитос 0:1 Олимпиакос Арис Салоники 0:0 Атромитос Атромитос 0:1 АЕК Паниониос 1:0 Атромитос Панатинаикос 3:0 Атромитос Атромитос 0:0 Волос Атромитос 0:2 Волос Панетоликос 0:1 Атромитос Волос 0:3 Атромитос Атромитос 2:1 Астерас
Паниониос Последние 20 матчей: +4 =6 -10Паниониос 0:2 Панетоликос Лариса 0:0 Паниониос Паниониос 2:1 Ксанти Ламия 0:1 Паниониос
Астерас 0:0 Паниониос Паниониос 1:0 Волос Паниониос 1:1 АЕК Панетоликос 1:0 Паниониос Олимпиакос 4:0 Паниониос Паниониос 0:0 Ксанти Арис Салоники 2:0 Паниониос Паниониос 1:0 Атромитос Астерас 2:0 Паниониос Паниониос 1:2 ОФИ Паниониос 1:1 Панетоликос Панатинаикос 3:0 Паниониос Панетоликос 0:0 Паниониос Паниониос 0:1 Ламия Лариса 2:0 Паниониос Паниониос 0:2 ПАОК
Последние игры между собой
Атромитос: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Паниониос: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Паниониос 2:2 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 Паниониос Суперлига Паниониос 2:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 Паниониос Суперлига Паниониос 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Паниониос Суперлига Атромитос 3:1 Паниониос Суперлига Паниониос 2:2 Атромитос Суперлига Атромитос 4:0 Паниониос Суперлига Паниониос 2:1 Атромитос Суперлига Паниониос 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Паниониос Суперлига Паниониос 1:2 Атромитос Суперлига Атромитос 2:1 Паниониос Суперлига Атромитос 1:2 Паниониос Суперлига Паниониос 0:1 Атромитос Суперлига
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|33
|26
|7
|0
|68 - 14
|85
|2.
|АЕК
|33
|19
|8
|6
|56 - 28
|65
|3.
|ПАОК
|33
|20
|8
|5
|57 - 29
|61
|4.
|Панатинаикос
|33
|13
|13
|7
|38 - 27
|52
|5.
|Арис Салоники
|33
|9
|11
|13
|47 - 50
|38
|6.
|ОФИ
|33
|10
|6
|17
|40 - 49
|36
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Астерас
|33
|11
|10
|12
|44 - 42
|43
|2.
|Атромитос
|33
|11
|9
|13
|41 - 43
|42
|3.
|Лариса
|33
|8
|12
|13
|32 - 42
|36
|4.
|Ламия
|33
|6
|17
|10
|23 - 36
|35
|5.
|Волос
|33
|8
|7
|18
|27 - 54
|31
|6.
|Панетоликос
|33
|6
|11
|16
|30 - 48
|29
|7.
|Ксанти
|33
|9
|9
|15
|25 - 38
|24
|8.
|Паниониос
|33
|7
|8
|18
|20 - 48
|23