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  3. Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа: Плей-офф
Брондбю
1:1
Второй тайм: 48'

Стадион:
Митьюлланд
0'
0:1
8' Гол
Шварц Ронни
1:1
13' Гол
Уре Микаэль
16' Желтая карточка
Юнг Антони
48'
1
Швебе
Марвин
4
Рустед
Сигурд
5
Махсо
Андреас
3
Юнг
Антони
17
Andreas
Bruus
18
Линнстрем
Йеспер
19
Morten
Frendrup
25
Anis
Ben
Slimane
14
Менса
Кевин
27
Хедлунд
Симон
11
Уре
Микаэль
31
Андерсен
Миккель
2
Коолс
Дион
14
Шольц
Александр
20
Николаесен
Расмус
5
Хенде
Марк-Даль
38
Frank
Onyeka
10
Evander
Ferreira
36
Дрейер
Андерс
89
Шварц
Ронни
11
Мабиль
Авер
9
Каба
Сори
Брондбю
3-5-2
Митьюлланд
4-2-3-1

Ход матча

8'
0:1
Шварц Ронни
(Дрейер Андерс)
13'
Уре Микаэль
(Хедлунд Симон)
1:1
16'
Юнг Антони
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Предыдущие игры

Брондбю Последние 20 матчей: + = -
Брондбю 0:1 Ольборг Копенгаген 0:0 Брондбю Брондбю 4:0 Нордшелланн Ольборг 2:0 Брондбю
Нордшелланн 0:2 Брондбю Брондбю 1:1 Копенгаген Митьюлланд 0:0 Брондбю Брондбю 0:0 Орхус Хорсенс 3:2 Брондбю Брондбю 1:0 Сённерйюск Брондбю 2:4 Видовре Брондбю 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Брондбю Нордшелланн 2:2 Брондбю Брондбю 1:0 Люнгбю Ольборг 3:2 Брондбю Оденсе 0:2 Брондбю Брондбю 1:3 Сённерйюск Брондбю 2:0 Славия Прага Астана 2:1 Брондбю
Митьюлланд Последние 20 матчей: + = -
Митьюлланд 6:3 Нордшелланн Орхус 3:0 Митьюлланд Митьюлланд 3:1 Копенгаген Нордшелланн 0:1 Митьюлланд
Копенгаген 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 3:4 Орхус Митьюлланд 0:0 Брондбю Ольборг 0:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 0:1 Хорсенс Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 0:3 Митьюлланд Раннерс 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Сённерйюск Хобро 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:0 Люнгбю Митьюлланд 6:0 Цзянсу Сунин Митьюлланд 2:0 Шаньдун Лунэн Митьюлланд 0:1 Фредерисия Хаммарбю 0:4 Митьюлланд

Последние игры между собой

Брондбю: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Митьюлланд: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Митьюлланд 0:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:1 Митьюлланд Суперлига Дании
Брондбю 1:1 Митьюлланд Кубок Митьюлланд 1:2 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 3:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:2 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 3:1 Митьюлланд Кубок Митьюлланд 2:3 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 4:2 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 1:2 Брондбю Кубок Брондбю 3:2 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:3 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании
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