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  3. Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа: Плей-офф
Брондбю
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 5082
Митьюлланд
0'
0:1
8' Гол
Шварц Ронни
1:1
13' Гол
Уре Микаэль
16' Желтая карточка
Юнг Антони
68' Желтая карточка
Nicolas Madsen
80' Желтая карточка
Morten Frendrup
90' Желтая карточка
Рустед Сигурд
90'+5
1
Швебе
Марвин
4
Рустед
Сигурд
5
Махсо
Андреас
3
Юнг
Антони
17
Andreas
Bruus
18
Линнстрем
Йеспер
19
Morten
Frendrup
25
Anis
Ben
Slimane
14
Менса
Кевин
27
Хедлунд
Симон
11
Уре
Микаэль
31
Андерсен
Миккель
2
Коолс
Дион
14
Шольц
Александр
20
Николаесен
Расмус
5
Хенде
Марк-Даль
38
Frank
Onyeka
10
Evander
Ferreira
36
Дрейер
Андерс
89
Шварц
Ронни
11
Мабиль
Авер
9
Каба
Сори
Брондбю
3-5-2
Митьюлланд
4-2-3-1

Ход матча

8'
0:1
Шварц Ронни
(Дрейер Андерс)
13'
Уре Микаэль
(Хедлунд Симон)
1:1
16'
Юнг Антони
 
62'
Радошевич Йосип
Anis Ben Slimane
 
64'
 
Андерсон Микаэль
Мабиль Авер
64'
 
Nicolas Madsen
Frank Onyeka
68'
 
Nicolas Madsen
73'
Тибблинг Симон
Уре Микаэль
 
73'
Кристенсен Лассе
Менса Кевин
 
77'
 
Nicolas Dyhr
Хенде Марк-Даль
80'
Morten Frendrup
 
84'
 
Oliver Soerensen
Коолс Дион
84'
 
Aral Simsir
Шварц Ронни
88'
Мраз Самуэл
Хедлунд Симон
 
88'
Фискер Каспер
Линнстрем Йеспер
 
90'
Рустед Сигурд
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 8
  • 5 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 5
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Предыдущие игры

Брондбю Последние 20 матчей: + = -
Брондбю 0:1 Ольборг Копенгаген 0:0 Брондбю Брондбю 4:0 Нордшелланн Ольборг 2:0 Брондбю
Нордшелланн 0:2 Брондбю Брондбю 1:1 Копенгаген Митьюлланд 0:0 Брондбю Брондбю 0:0 Орхус Хорсенс 3:2 Брондбю Брондбю 1:0 Сённерйюск Брондбю 2:4 Видовре Брондбю 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Брондбю Нордшелланн 2:2 Брондбю Брондбю 1:0 Люнгбю Ольборг 3:2 Брондбю Оденсе 0:2 Брондбю Брондбю 1:3 Сённерйюск Брондбю 2:0 Славия Прага Астана 2:1 Брондбю
Митьюлланд Последние 20 матчей: + = -
Митьюлланд 6:3 Нордшелланн Орхус 3:0 Митьюлланд Митьюлланд 3:1 Копенгаген Нордшелланн 0:1 Митьюлланд
Копенгаген 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 3:4 Орхус Митьюлланд 0:0 Брондбю Ольборг 0:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 0:1 Хорсенс Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 0:3 Митьюлланд Раннерс 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Сённерйюск Хобро 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:0 Люнгбю Митьюлланд 6:0 Цзянсу Сунин Митьюлланд 2:0 Шаньдун Лунэн Митьюлланд 0:1 Фредерисия Хаммарбю 0:4 Митьюлланд

Последние игры между собой

Брондбю: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Митьюлланд: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Митьюлланд 0:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:1 Митьюлланд Суперлига Дании
Брондбю 1:1 Митьюлланд Кубок Митьюлланд 1:2 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 3:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:2 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 3:1 Митьюлланд Кубок Митьюлланд 2:3 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 4:2 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 1:2 Брондбю Кубок Брондбю 3:2 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:3 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании
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