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  3. Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа: Плей-офф
Орхус
0:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Брондбю
0'
22' Желтая карточка
Линнстрем Йеспер
23'
1
Эскелинен
Виллиам
34
Дикс
Кевин
37
Sebastian
Hausner
5
Тингагер
Фредерик
16
Нильсен
Каспер
22
Benjamin
Steenfeldt
Hvidt
6
Поульсен
Николай
II
29
Блуме
Брор
17
Торстейнссон
Йон
9
Мортенсен
Патрик
7
Анкерсен
Якоб
1
Швебе
Марвин
4
Рустед
Сигурд
5
Махсо
Андреас
3
Юнг
Антони
17
Andreas
Bruus
18
Линнстрем
Йеспер
19
Morten
Frendrup
25
Anis
Ben
Slimane
14
Менса
Кевин
11
Уре
Микаэль
27
Хедлунд
Симон
Орхус
4-3-3
Брондбю
3-5-2

Ход матча

22'
 
Линнстрем Йеспер

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Предыдущие игры

Орхус Последние 20 матчей: + = -
Нордшелланн 1:1 Орхус Копенгаген 2:4 Орхус Орхус 3:0 Митьюлланд Ольборг 1:0 Орхус
Орхус 1:0 Копенгаген Орхус 1:4 Ольборг Митьюлланд 3:4 Орхус Орхус 2:1 Нордшелланн Брондбю 0:0 Орхус Ольборг 3:2 Орхус Ольборг 2:3 Орхус Орхус 1:0 Оденсе Орхус 1:1 Раннерс Силькеборг 2:1 Орхус Эсбьерг 1:4 Орхус Орхус 0:0 Хобро Хорсенс 1:2 Орхус Орхус 1:1 Эстерсунд Копенгаген 0:1 Орхус Орхус 2:0 Хеккен
Брондбю Последние 20 матчей: + = -
Брондбю 1:1 Митьюлланд Брондбю 0:1 Ольборг Копенгаген 0:0 Брондбю Брондбю 4:0 Нордшелланн
Ольборг 2:0 Брондбю Нордшелланн 0:2 Брондбю Брондбю 1:1 Копенгаген Митьюлланд 0:0 Брондбю Брондбю 0:0 Орхус Хорсенс 3:2 Брондбю Брондбю 1:0 Сённерйюск Брондбю 2:4 Видовре Брондбю 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Брондбю Нордшелланн 2:2 Брондбю Брондбю 1:0 Люнгбю Ольборг 3:2 Брондбю Оденсе 0:2 Брондбю Брондбю 1:3 Сённерйюск Брондбю 2:0 Славия Прага

Последние игры между собой

Орхус: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Брондбю: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Брондбю 0:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:3 Орхус Суперлига Дании Брондбю 2:0 Орхус Суперлига Дании
Орхус 3:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:7 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Брондбю Суперлига Дании Орхус 2:1 Брондбю Суперлига Дании Орхус 1:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:3 Брондбю Суперлига Дании Орхус 3:1 Брондбю Суперлига Дании Орхус 5:1 Брондбю Суперлига Дании Орхус 0:0 Брондбю САС Лигаен
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