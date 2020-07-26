Орхус
0:0
Первый тайм: 23'
Стадион: Ceres Park
Брондбю
22' Желтая карточкаЛиннстрем Йеспер
34
Дикс
Кевин
29
Блуме
Брор
14
Менса
Кевин
11
Уре
Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Дикс КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блуме БрорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
11 Gift LinksПолузащитник
- Полузащитник
-
-
39 Magnus Anbo
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
-
11 Уре МикаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Peter Bjur
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
22'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Предыдущие игры
Орхус Последние 20 матчей: + = -Нордшелланн 1:1 Орхус Копенгаген 2:4 Орхус Орхус 3:0 Митьюлланд Ольборг 1:0 Орхус
Орхус 1:0 Копенгаген Орхус 1:4 Ольборг Митьюлланд 3:4 Орхус Орхус 2:1 Нордшелланн Брондбю 0:0 Орхус Ольборг 3:2 Орхус Ольборг 2:3 Орхус Орхус 1:0 Оденсе Орхус 1:1 Раннерс Силькеборг 2:1 Орхус Эсбьерг 1:4 Орхус Орхус 0:0 Хобро Хорсенс 1:2 Орхус Орхус 1:1 Эстерсунд Копенгаген 0:1 Орхус Орхус 2:0 Хеккен
Брондбю Последние 20 матчей: + = -Брондбю 1:1 Митьюлланд Брондбю 0:1 Ольборг Копенгаген 0:0 Брондбю Брондбю 4:0 Нордшелланн
Ольборг 2:0 Брондбю Нордшелланн 0:2 Брондбю Брондбю 1:1 Копенгаген Митьюлланд 0:0 Брондбю Брондбю 0:0 Орхус Хорсенс 3:2 Брондбю Брондбю 1:0 Сённерйюск Брондбю 2:4 Видовре Брондбю 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Брондбю Нордшелланн 2:2 Брондбю Брондбю 1:0 Люнгбю Ольборг 3:2 Брондбю Оденсе 0:2 Брондбю Брондбю 1:3 Сённерйюск Брондбю 2:0 Славия Прага
Последние игры между собой
Орхус: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Брондбю: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Орхус 3:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:7 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Брондбю Суперлига Дании Орхус 2:1 Брондбю Суперлига Дании Орхус 1:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:3 Брондбю Суперлига Дании Орхус 3:1 Брондбю Суперлига Дании Орхус 5:1 Брондбю Суперлига Дании Орхус 0:0 Брондбю САС Лигаен