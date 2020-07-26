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  3. Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа: Плей-офф
Орхус
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 8480
Брондбю
0'
22' Желтая карточка
Линнстрем Йеспер
46' Желтая карточка
Дикс Кевин
64' Желтая карточка
Махсо Андреас
64' Желтая карточка
Юнг Антони
64' Желтая карточка
Sebastian Hausner
66' Желтая карточка
Менса Кевин
0:1
73' Гол
Линнстрем Йеспер
76' Вторая желтая карточка
Махсо Андреас
90'+7
1
Эскелинен
Виллиам
34
Дикс
Кевин
37
Sebastian
Hausner
5
Тингагер
Фредерик
16
Нильсен
Каспер
22
Benjamin
Steenfeldt
Hvidt
6
Поульсен
Николай
II
29
Блуме
Брор
17
Торстейнссон
Йон
9
Мортенсен
Патрик
7
Анкерсен
Якоб
1
Швебе
Марвин
4
Рустед
Сигурд
5
Махсо
Андреас
3
Юнг
Антони
17
Andreas
Bruus
18
Линнстрем
Йеспер
19
Morten
Frendrup
25
Anis
Ben
Slimane
14
Менса
Кевин
11
Уре
Микаэль
27
Хедлунд
Симон
Орхус
4-3-3
Брондбю
3-5-2

Ход матча

22'
 
Линнстрем Йеспер
46'
Дикс Кевин
 
59'
Gift Links
Торстейнссон Йон
 
64'
 
Махсо Андреас
64'
 
Юнг Антони
64'
Sebastian Hausner
 
66'
 
Менса Кевин
67'
 
Кристенсен Лассе
Хедлунд Симон
71'
 
Тибблинг Симон
Менса Кевин
71'
 
Радошевич Йосип
Anis Ben Slimane
73'
0:1
Линнстрем Йеспер
(Кристенсен Лассе)
75'
Хелениус Никлас
Блуме Брор
 
75'
Мунксгор Александер
Дикс Кевин
 
76'
 
Махсо Андреас
77'
 
Херманнссон Хьёртур
Линнстрем Йеспер
79'
Albert Groenbaek
Benjamin Steenfeldt Hvidt
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 5
  • 5 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 4
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Предыдущие игры

Орхус Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Нордшелланн 1:1 Орхус Копенгаген 2:4 Орхус Орхус 3:0 Митьюлланд Ольборг 1:0 Орхус
Орхус 1:0 Копенгаген Орхус 1:4 Ольборг Митьюлланд 3:4 Орхус Орхус 2:1 Нордшелланн Брондбю 0:0 Орхус Ольборг 3:2 Орхус Ольборг 2:3 Орхус Орхус 1:0 Оденсе Орхус 1:1 Раннерс Силькеборг 2:1 Орхус Эсбьерг 1:4 Орхус Орхус 0:0 Хобро Хорсенс 1:2 Орхус Орхус 1:1 Эстерсунд Копенгаген 0:1 Орхус Орхус 2:0 Хеккен
Брондбю Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Брондбю 1:1 Митьюлланд Брондбю 0:1 Ольборг Копенгаген 0:0 Брондбю Брондбю 4:0 Нордшелланн
Ольборг 2:0 Брондбю Нордшелланн 0:2 Брондбю Брондбю 1:1 Копенгаген Митьюлланд 0:0 Брондбю Брондбю 0:0 Орхус Хорсенс 3:2 Брондбю Брондбю 1:0 Сённерйюск Брондбю 2:4 Видовре Брондбю 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Брондбю Нордшелланн 2:2 Брондбю Брондбю 1:0 Люнгбю Ольборг 3:2 Брондбю Оденсе 0:2 Брондбю Брондбю 1:3 Сённерйюск Брондбю 2:0 Славия Прага

Последние игры между собой

Орхус: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Брондбю: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Брондбю 0:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:3 Орхус Суперлига Дании Брондбю 2:0 Орхус Суперлига Дании
Орхус 3:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:7 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Брондбю Суперлига Дании Орхус 2:1 Брондбю Суперлига Дании Орхус 1:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:3 Брондбю Суперлига Дании Орхус 3:1 Брондбю Суперлига Дании Орхус 5:1 Брондбю Суперлига Дании Орхус 0:0 Брондбю САС Лигаен
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