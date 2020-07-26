Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

53' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

53' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Матч возобновится спорным мячом

53' Матч возобновлен

52' Матч остановлен

51' Удар от ворот произведет Орхус

51' Как он промахнулся? Линнстрем Йеспер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

51' Уре Микаэль из команды Брондбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

51' Отличные скиллы показывает Торстейнссон Йон , обводя своих соперников

50' Швебе Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Матч возобновлен

43' Игра остановлена из-за технических проблем.

42' Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Швебе Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Матч возобновлен

41' Ох, нехорошо это выглядит. Анкерсен Якоб получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Анкерсен Якоб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Себастьян Хауснер из команды Орхус

40' Себастьян Хауснер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Какой шанс! Хедлунд Симон почти забил, но мяч вынесли с линии!

39' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Удар от ворот произведет Орхус

37' Как он промахнулся? Андреас Брюс имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

37' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Торстейнссон Йон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Матч возобновлен

35' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

35' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Игрок команды Брондбю совершает фол

33' Дикс Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Поульсен Николай II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Себастьян Хауснер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Удар от ворот произведет Брондбю

27' Бенджамин Хвидт не смог попасть в створ ударом издали

26' Матч возобновлен

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Анкерсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Анкерсен Якоб из команды Орхус делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.

24' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Удар от ворот произведет Брондбю

23' Торстейнссон Йон видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

23' Нильсен Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Линнстрем Йеспер получил желтую карточку от судьи

22' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

22' Блуме Брор из команды Орхус сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

21' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Удар от ворот произведет Брондбю

20' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

19' После штрафного удара,который нанес Нильсен Каспер мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

18' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Удар от ворот произведет Орхус

17' Какой промах! Уре Микаэль имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

17' Дикс Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

16' Отличный пас сделал Нильсен Каспер из команды Орхус . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

15' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

14' Плохо сыграл Анис Бен Слимане - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

14' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

13' Рустед Сигурд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Эскелинен Виллиам взял и забрал мяч на выходе

12' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Игрок команды Орхус выносит мяч

10' ПЕРЕКЛАДИНА! Андреас Брюс упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!

10' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Махсо Андреас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Швебе Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Блуме Брор из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

8' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Рустед Сигурд из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

7' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Орхус

6' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

6' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Орхус

2' Линнстрем Йеспер не смог попасть в створ ударом издали

2' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Нильсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Себастьян Хауснер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Орхус начинает с центра поля