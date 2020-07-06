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  3. Германия: Плей-офф за право играть в Бундеслиге: Финал
Хайденхайм
0:1
Первый тайм: 38'

Стадион:
Вердер
0'
0:1
3' Гол в свои ворота
Тоеркауф Норман
38'
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
30
Тоеркауф
Норман
19
Фёренбах
Йонас
7
Шнаттерер
Марк
18
Гризбек
Себастьян
36
Дорш
Никлас
13
Лайпертц
Роберт
10
Кляйндинст
Тим
11
Томалла
Денис
1
Павленка
Иржи
13
Велькович
Милош
3
Фогт
Кевин
32
Фридль
Марко
23
Гебреселассие
Теодор
35
Эггештайн
Максимилиан
30
Классен
Дэви
5
Аугустинссон
Людвиг
8
Юя
Осако
19
Сарджент
Джош
7
Рашица
Милот
Хайденхайм
4-4-2
Вердер
3-4-1-2

Ход матча

3'
0:1
Тоеркауф Норман

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Предыдущие игры

Хайденхайм Последние 20 матчей: + = -
Вердер 0:0 Хайденхайм Арминия 3:0 Хайденхайм Хайденхайм 2:1 Гамбург Гройтер Фюрт 0:0 Хайденхайм
Хайденхайм 4:1 Ян Ганновер 96 2:1 Хайденхайм Хайденхайм 3:0 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 0:0 Хайденхайм Хайденхайм 1:0 Веен Висбаден Бохум 3:0 Хайденхайм Хайденхайм 3:1 Карлсруэ Дармштадт 2:0 Хайденхайм Хольштайн Киль 0:1 Хайденхайм Хайденхайм 2:2 Нюрнберг Зандхаузен 0:1 Хайденхайм Хайденхайм 0:0 Динамо Дрезден Штуттгарт 3:0 Хайденхайм Лугано 2:4 Хайденхайм Хайденхайм 3:1 Оснабрюк Хайденхайм 0:0 Арминия
Вердер Последние 20 матчей: + = -
Вердер 0:0 Хайденхайм Вердер 6:1 Кёльн Майнц 3:1 Вердер Вердер 0:1 Бавария
Падерборн 1:5 Вердер Вердер 0:1 Вольфсбург Вердер 0:3 Айнтрахт Фр Шальке 04 0:1 Вердер Вердер 0:0 Боруссия М Фрайбург 0:1 Вердер Вердер 1:4 Байер Л Герта 2:2 Вердер Айнтрахт Фр 2:0 Вердер Вердер 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 3:0 Вердер Вердер 0:2 Унион Берлин Вердер 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:1 Вердер Вердер 0:3 Хоффенхайм Фортуна 0:1 Вердер

Последние игры между собой

Хайденхайм: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Вердер: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Вердер 0:0 Хайденхайм Плей-офф за право играть в Бундеслиге Вердер 4:1 Хайденхайм Кубок Хайденхайм 2:1 Вердер Кубок
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Voith-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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