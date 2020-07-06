Хайденхайм
2:2
Конец матча
Стадион: Войт-Арена
Вердер
0:1
3' Гол в свои воротаТоеркауф Норман
60' Желтая карточкаДорш Никлас
81' Желтая карточкаМультауп Маурице
1:1
85' ГолКляйндинст Тим
90' Желтая карточкаАугустинссон Людвиг
90' Желтая карточкаКлассен Дэви
1:2
90' ГолАугустинссон Людвиг
2:2
90' ПенальтиКляйндинст Тим
36
Дорш
Никлас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Дорш НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
-
33 Бирман ТимоЗащитник
- Защитник
-
26 Отто ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Мор ТобиасПолузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Классен ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
-
8 Юя ОсакоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бартельс ФинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
3'
0:1
60'
68'
81'
85'
1:1
90'
90'
90'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
4 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 8
-
1 Угловые 9
-
2 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Предыдущие игры
Хайденхайм Последние 20 матчей: + = -Вердер 0:0 Хайденхайм Арминия 3:0 Хайденхайм Хайденхайм 2:1 Гамбург Гройтер Фюрт 0:0 Хайденхайм
Хайденхайм 4:1 Ян Ганновер 96 2:1 Хайденхайм Хайденхайм 3:0 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 0:0 Хайденхайм Хайденхайм 1:0 Веен Висбаден Бохум 3:0 Хайденхайм Хайденхайм 3:1 Карлсруэ Дармштадт 2:0 Хайденхайм Хольштайн Киль 0:1 Хайденхайм Хайденхайм 2:2 Нюрнберг Зандхаузен 0:1 Хайденхайм Хайденхайм 0:0 Динамо Дрезден Штуттгарт 3:0 Хайденхайм Лугано 2:4 Хайденхайм Хайденхайм 3:1 Оснабрюк Хайденхайм 0:0 Арминия
Вердер Последние 20 матчей: + = -Вердер 0:0 Хайденхайм Вердер 6:1 Кёльн Майнц 3:1 Вердер Вердер 0:1 Бавария
Падерборн 1:5 Вердер Вердер 0:1 Вольфсбург Вердер 0:3 Айнтрахт Фр Шальке 04 0:1 Вердер Вердер 0:0 Боруссия М Фрайбург 0:1 Вердер Вердер 1:4 Байер Л Герта 2:2 Вердер Айнтрахт Фр 2:0 Вердер Вердер 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 3:0 Вердер Вердер 0:2 Унион Берлин Вердер 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:1 Вердер Вердер 0:3 Хоффенхайм Фортуна 0:1 Вердер
Последние игры между собой
Хайденхайм: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Вердер: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1