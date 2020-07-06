  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия: Плей-офф за право играть в Бундеслиге: Финал
Хайденхайм
2:2
Конец матча

Стадион:
Вердер
0'
0:1
3' Гол в свои ворота
Тоеркауф Норман
60' Желтая карточка
Дорш Никлас
81' Желтая карточка
Мультауп Маурице
1:1
85' Гол
Кляйндинст Тим
90' Желтая карточка
Аугустинссон Людвиг
90' Желтая карточка
Классен Дэви
1:2
90' Гол
Аугустинссон Людвиг
2:2
90' Пенальти
Кляйндинст Тим
90'+8
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
30
Тоеркауф
Норман
19
Фёренбах
Йонас
7
Шнаттерер
Марк
18
Гризбек
Себастьян
36
Дорш
Никлас
13
Лайпертц
Роберт
10
Кляйндинст
Тим
11
Томалла
Денис
1
Павленка
Иржи
13
Велькович
Милош
3
Фогт
Кевин
32
Фридль
Марко
23
Гебреселассие
Теодор
35
Эггештайн
Максимилиан
30
Классен
Дэви
5
Аугустинссон
Людвиг
8
Юя
Осако
19
Сарджент
Джош
7
Рашица
Милот
Хайденхайм
4-4-2
Вердер
3-4-1-2

Ход матча

3'
0:1
Тоеркауф Норман
46'
Шиммер Штефан
Томалла Денис
 
46'
Отто Давид
Шнаттерер Марк
 
60'
Дорш Никлас
 
67'
Мор Тобиас
Лайпертц Роберт
 
68'
Сесса Кевин
Дорш Никлас
 
68'
 
Бартельс Фин
Юя Осако
69'
 
Лангкамп Себастьян
Велькович Милош
78'
Мультауп Маурице
Буш Марнон
 
80'
 
Фуллкруг Никлас
Рашица Милот
81'
Мультауп Маурице
 
85'
Кляйндинст Тим
1:1
88'
 
Гросс Кристиан
Сарджент Джош
90'
 
Аугустинссон Людвиг
90'
 
Классен Дэви
90'
1:2
Аугустинссон Людвиг
(Бартельс Фин)
90'
Кляйндинст Тим
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 8
  • 1 Угловые 9
  • 2 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Предыдущие игры

Хайденхайм Последние 20 матчей: + = -
Вердер 0:0 Хайденхайм Арминия 3:0 Хайденхайм Хайденхайм 2:1 Гамбург Гройтер Фюрт 0:0 Хайденхайм
Хайденхайм 4:1 Ян Ганновер 96 2:1 Хайденхайм Хайденхайм 3:0 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 0:0 Хайденхайм Хайденхайм 1:0 Веен Висбаден Бохум 3:0 Хайденхайм Хайденхайм 3:1 Карлсруэ Дармштадт 2:0 Хайденхайм Хольштайн Киль 0:1 Хайденхайм Хайденхайм 2:2 Нюрнберг Зандхаузен 0:1 Хайденхайм Хайденхайм 0:0 Динамо Дрезден Штуттгарт 3:0 Хайденхайм Лугано 2:4 Хайденхайм Хайденхайм 3:1 Оснабрюк Хайденхайм 0:0 Арминия
Вердер Последние 20 матчей: + = -
Вердер 0:0 Хайденхайм Вердер 6:1 Кёльн Майнц 3:1 Вердер Вердер 0:1 Бавария
Падерборн 1:5 Вердер Вердер 0:1 Вольфсбург Вердер 0:3 Айнтрахт Фр Шальке 04 0:1 Вердер Вердер 0:0 Боруссия М Фрайбург 0:1 Вердер Вердер 1:4 Байер Л Герта 2:2 Вердер Айнтрахт Фр 2:0 Вердер Вердер 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 3:0 Вердер Вердер 0:2 Унион Берлин Вердер 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:1 Вердер Вердер 0:3 Хоффенхайм Фортуна 0:1 Вердер

Последние игры между собой

Хайденхайм: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Вердер: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Вердер 0:0 Хайденхайм Плей-офф за право играть в Бундеслиге Вердер 4:1 Хайденхайм Кубок Хайденхайм 2:1 Вердер Кубок
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Voith-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Хайденхайм 2:2 Вердер онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в следующих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и затем выбрать нужный матч в линии:

Прямая трансляция матча после регистрации

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10000 рублей

ВулканБет

1ХСтавка

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 