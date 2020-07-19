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Манчестер Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Челси
1
Де
Хеа
Давид
2
Линделоф
Виктор
3
Байи
Эрик
5
Магуайр
Гарри
29
Уан-Биссака
Аарон
31
Матич
Неманья
17
Фред
Сантос
53
Уильямс
Брендон
18
Фернандеш
Бруну
21
Джеймс
Дэниэл
10
Рэшфорд
Маркус
13
Кабальеро
Вилли
28
Аспиликуэта
Сесар
2
Рюдигер
Антонио
15
Зума
Курт
24
Джеймс
Рис
III
17
Ковачич
Матео
5
Жоржиньо
II
3
Алонсо
Маркос
10
Виллиан
Боргес
18
Жиру
Оливье
19
Маунт
Мэйсон
Манчестер Юнайтед
3-4-1-2
Челси
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Игало Одион 3 0.5
2. Магуайр Гарри 2 0.33
3. Марсьяль Антони 1 0.17
4. Шоу Люк 1 0.17
5. Мата Хуан 1 0.17
6. Джонс Фил 1 0.17
7. Лингард Джесси 1 0.17
8. Далот Диогу 1 0.17
9. Гринвуд Мэйсон 1 (1) 0.17
10. Перейра Андреас 0 0
11. Линделоф Виктор 0 0
Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баркли Росс 3 0.6
2. Виллиан Боргес 1 0.2
3. Бачуайи Миши 1 0.2
4. Томори Фикайо 1 0.2
5. Хадсон-Одои Каллум 1 0.2
6. Педро Родригес 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Янг Эшли 1 0
2. Фернандеш Бруну 1 0
3. Джонс Фил 1 0
4. Магуайр Гарри 1 0
5. Шоу Люк 1 0
6. Фред Сантос 1 0
7. Байи Эрик 1 0
8. Уильямс Брендон 1 0
Челси
# Игрок      
1. Ковачич Матео 1 0
2. Зума Курт 1 0
3. Джеймс Рис III 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Манчестер Юнайтед 16.67% (2) 8.33% (1) 33.33% (4) 16.67% (2) 16.67% (2) 0 8.33% (1)
 Челси 42.86% (3) 0 14.29% (1) 0 42.86% (3) 0 0

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут
Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Дерби 0:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:0 Брюгге Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брюгге 1:1 Манчестер Юнайтед Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед Транмир 0:6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:2 Бёрнли
Челси Последние 20 матчей: + = -
Челси 1:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Кристал Пэлас 2:3 Челси Челси 3:0 Уотфорд
Вест Хэм 3:2 Челси Лестер 0:1 Челси Челси 2:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Челси Челси 1:0 Рединг Челси 4:0 Эвертон Челси 2:0 Ливерпуль Борнмут 2:2 Челси Челси 0:3 Бавария Челси 2:1 Тоттенхэм Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Лестер 2:2 Челси Халл Сити 1:2 Челси Челси 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:0 Челси Челси 3:0 Бёрнли

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Челси: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Челси 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок лиги Манчестер Юнайтед 4:0 Челси Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Челси Премьер-лига
Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Кубок Челси 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 2:1 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Кубок Челси 4:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Челси 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Челси Премьер-лига Челси 3:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Кубок
1/8 финала
1 Рединг
2 Шеффилд Юнайтед
0 Портсмут
2 Арсенал
2 Вест Бромвич
3 Ньюкасл
0 Шеффилд Уэнсдей
1 Манчестер Сити
3 Тоттенхэм
4 Норвич
0 Дерби
3 Манчестер Юнайтед
1 Лестер
0 Бирмингем
2 Челси
0 Ливерпуль
1/4 финала
1 Шеффилд Юнайтед
2 Арсенал
0 Ньюкасл
2 Манчестер Сити
1 Норвич
2 Манчестер Юнайтед
0 Лестер
1 Челси
1/2 финала
2 Арсенал
0 Манчестер Сити
0 Манчестер Юнайтед
0 Челси
Финал
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  • Доброго времени суток, уважаемые болельщики! В рамках полуфинала Кубка Англии пройдет сегодня интереснейший поединок, "Манчестер Юнайтед" встретиться с "Челси". Обе команды находятся в хорошей форме, от того угадать заранее победителя крайне сложно, а значит нас ждет интересная игра. Комментировать встречу для Вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 169
Манчестер Юнайтед 72.2% (122)
X 14.2% (24)
Челси 13.6% (23)
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1.8 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Челси

Исход игры
Манчестер Юнайтед
72.2% (122)
Ничья
14.2% (24)
Челси
13.6% (23)
Тотал 2.5
Больше
75.48% (117)
Меньше
24.52% (38)
Обе команды забьют
Да
84.52% (131)
Нет
15.48% (24)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
50.9% (86)
1:1 Ничья
9.5% (16)
1:2 Челси
9.5% (16)
1:0 Манчестер Юнайтед
6.5% (11)
2:0 Манчестер Юнайтед
4.1% (7)
2:2 Ничья
3.6% (6)
3:1 Манчестер Юнайтед
2.4% (4)
0:1 Челси
1.2% (2)
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