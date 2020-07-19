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Доброго времени суток, уважаемые болельщики! В рамках полуфинала Кубка Англии пройдет сегодня интереснейший поединок, "Манчестер Юнайтед" встретиться с "Челси". Обе команды находятся в хорошей форме, от того угадать заранее победителя крайне сложно, а значит нас ждет интересная игра. Комментировать встречу для Вас будет Федосов Дмитрий!