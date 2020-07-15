  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Манчестер Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Челси

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Игало Одион 3 0.5
2. Магуайр Гарри 2 0.33
3. Марсьяль Антони 1 0.17
4. Шоу Люк 1 0.17
5. Мата Хуан 1 0.17
6. Джонс Фил 1 0.17
7. Лингард Джесси 1 0.17
8. Далот Диогу 1 0.17
9. Гринвуд Мэйсон 1 (1) 0.17
10. Перейра Андреас 0 0
11. Линделоф Виктор 0 0
Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баркли Росс 3 0.6
2. Виллиан Боргес 1 0.2
3. Бачуайи Миши 1 0.2
4. Томори Фикайо 1 0.2
5. Хадсон-Одои Каллум 1 0.2
6. Педро Родригес 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Янг Эшли 1 0
2. Фернандеш Бруну 1 0
3. Джонс Фил 1 0
4. Магуайр Гарри 1 0
5. Шоу Люк 1 0
6. Фред Сантос 1 0
7. Байи Эрик 1 0
8. Уильямс Брендон 1 0
Челси
# Игрок      
1. Ковачич Матео 1 0
2. Зума Курт 1 0
3. Джеймс Рис III 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Манчестер Юнайтед 16.67% (2) 8.33% (1) 33.33% (4) 16.67% (2) 16.67% (2) 0 8.33% (1)
 Челси 42.86% (3) 0 14.29% (1) 0 42.86% (3) 0 0

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут
Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Дерби 0:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:0 Брюгге Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брюгге 1:1 Манчестер Юнайтед Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед Транмир 0:6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:2 Бёрнли
Челси Последние 20 матчей: + = -
Челси 1:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Кристал Пэлас 2:3 Челси Челси 3:0 Уотфорд
Вест Хэм 3:2 Челси Лестер 0:1 Челси Челси 2:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Челси Челси 1:0 Рединг Челси 4:0 Эвертон Челси 2:0 Ливерпуль Борнмут 2:2 Челси Челси 0:3 Бавария Челси 2:1 Тоттенхэм Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Лестер 2:2 Челси Халл Сити 1:2 Челси Челси 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:0 Челси Челси 3:0 Бёрнли

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Челси: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Челси 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок лиги Манчестер Юнайтед 4:0 Челси Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Челси Премьер-лига
Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Кубок Челси 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 2:1 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Кубок Челси 4:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Челси 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Челси Премьер-лига Челси 3:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Кубок
1/8 финала
1 Рединг
2 Шеффилд Юнайтед
0 Портсмут
2 Арсенал
2 Вест Бромвич
3 Ньюкасл
0 Шеффилд Уэнсдей
1 Манчестер Сити
3 Тоттенхэм
4 Норвич
0 Дерби
3 Манчестер Юнайтед
1 Лестер
0 Бирмингем
2 Челси
0 Ливерпуль
1/4 финала
1 Шеффилд Юнайтед
2 Арсенал
0 Ньюкасл
2 Манчестер Сити
1 Норвич
2 Манчестер Юнайтед
0 Лестер
1 Челси
1/2 финала
0 Арсенал
0 Манчестер Сити
0 Манчестер Юнайтед
0 Челси
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 июля 2020, осталось 2 дня 13 часов 1 минуту.


    • Прогнозы 63
    Манчестер Юнайтед 66.7% (42)
    X 19% (12)
    Челси 14.3% (9)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Челси

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    66.7% (42)
    Ничья
    19% (12)
    Челси
    14.3% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.79% (43)
    Меньше
    23.21% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    82.14% (46)
    Нет
    17.86% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    42.9% (27)
    1:2 Челси
    11.1% (7)
    1:1 Ничья
    7.9% (5)
    2:2 Ничья
    7.9% (5)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    6.3% (4)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    4.8% (3)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    3.2% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Челси онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Прямая трансляция матча после регистрации
    Как посмотреть матч бесплатно?

    1. Зарегистрироваться у букмекера
    2. Выбрать нужный матч в списке матчей, и выбрать видеотрансляцию.
    3. Смотреть и наслаждаться. Бесплатно. Без депозитов.

    Перейти к просмотру и регистрации

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

    Бонусы букмекеров
    КЭШБЭК 12,5% на все ставки


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный