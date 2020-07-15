Манчестер Юнайтед
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Стадион: Уэмбли
Челси
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Игало Одион
|3
|0.5
|2.
|Магуайр Гарри
|2
|0.33
|3.
|Марсьяль Антони
|1
|0.17
|4.
|Шоу Люк
|1
|0.17
|5.
|Мата Хуан
|1
|0.17
|6.
|Джонс Фил
|1
|0.17
|7.
|Лингард Джесси
|1
|0.17
|8.
|Далот Диогу
|1
|0.17
|9.
|Гринвуд Мэйсон
|1 (1)
|0.17
|10.
|Перейра Андреас
|0
|0
|11.
|Линделоф Виктор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баркли Росс
|3
|0.6
|2.
|Виллиан Боргес
|1
|0.2
|3.
|Бачуайи Миши
|1
|0.2
|4.
|Томори Фикайо
|1
|0.2
|5.
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.2
|6.
|Педро Родригес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Янг Эшли
|1
|0
|2.
|Фернандеш Бруну
|1
|0
|3.
|Джонс Фил
|1
|0
|4.
|Магуайр Гарри
|1
|0
|5.
|Шоу Люк
|1
|0
|6.
|Фред Сантос
|1
|0
|7.
|Байи Эрик
|1
|0
|8.
|Уильямс Брендон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ковачич Матео
|1
|0
|2.
|Зума Курт
|1
|0
|3.
|Джеймс Рис III
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Манчестер Юнайтед
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|0
|8.33% (1)
|Челси
|42.86% (3)
|0
|14.29% (1)
|0
|42.86% (3)
|0
|0
Предыдущие игры
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут
Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Дерби 0:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:0 Брюгге Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брюгге 1:1 Манчестер Юнайтед Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед Транмир 0:6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:2 Бёрнли
Челси Последние 20 матчей: + = -Челси 1:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Кристал Пэлас 2:3 Челси Челси 3:0 Уотфорд
Вест Хэм 3:2 Челси Лестер 0:1 Челси Челси 2:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Челси Челси 1:0 Рединг Челси 4:0 Эвертон Челси 2:0 Ливерпуль Борнмут 2:2 Челси Челси 0:3 Бавария Челси 2:1 Тоттенхэм Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Лестер 2:2 Челси Халл Сити 1:2 Челси Челси 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:0 Челси Челси 3:0 Бёрнли
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Челси: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Кубок Челси 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 2:1 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Кубок Челси 4:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Челси 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Челси Премьер-лига Челси 3:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Кубок
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Челси
Исход игры
Манчестер Юнайтед
66.7% (42)
Ничья
19% (12)
Челси
14.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
76.79% (43)
Меньше
23.21% (13)
Обе команды забьют
Да
82.14% (46)
Нет
17.86% (10)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
42.9% (27)
1:2 Челси
11.1% (7)
1:1 Ничья
7.9% (5)
2:2 Ничья
7.9% (5)
2:0 Манчестер Юнайтед
6.3% (4)
1:0 Манчестер Юнайтед
4.8% (3)
3:1 Манчестер Юнайтед
3.2% (2)
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