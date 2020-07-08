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  3. Австрия: Бундеслига. Отборочные матчи в Лигу Европы: Плей-офф: 1/2 финала
Аустрия Вена
1:0
Второй тайм: 51'

Стадион:
Альтах
0'
15' Желтая карточка
Johannes Tartarotti
1:0
27' Гол
Patrick Wimmer
29' Желтая карточка
Philipp Schmiedl
51'
32
Пенц
Патрик
17
Клайн
Флориан
30
Мадль
Михаэль
23
Палмер-Браун
Эрик
8
Цвиршиц
Штефан
27
Эбнер
Томас
10
Грюнвальд
Александр
39
Саркария
Манприт
7
Сакс
Максимилиан
9
Patrick
Wimmer
14
Моншайн
Кристоф
1
Кобрас
Мартин
34
Турнвальд
Мануэль
2
Berkay
Tolga
Dabanli
6
Philipp
Schmiedl
19
Карич
Эмир
4
Samuel
Gouet
18
Цвишенбруггер
Ян
20
Johannes
Tartarotti
10
Сэм
Сидней
26
Daniel
Nussbaumer
16
Шрайнер
Эммануэль
Аустрия Вена
4-2-3-1
Альтах
4-3-3

Ход матча

15'
 
Johannes Tartarotti
27'
Patrick Wimmer
(Моншайн Кристоф)
1:0
29'
 
Philipp Schmiedl

Предыдущие игры

Аустрия Вена Последние 20 матчей: + = -
Аустрия Вена 1:0 Маттерсбург Альтах 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:5 Санкт-Пёльтен Адмира 0:2 Аустрия Вена
Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Маттерсбург 1:4 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:2 Альтах Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Адмира Аустрия Вена 1:0 Хартберг Аустрия Вена 0:0 Санкт-Пёльтен Штурм 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Ред Булл Зальцбург Альтах 2:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 4:1 Ружомберок Аустрия Вена 4:1 Юниорс Пашинг Аустрия Вена 3:0 Днепр-1 Аустрия Вена 2:0 Земплин Аустрия Вена 5:1 Петржалка-1898
Альтах Последние 20 матчей: + = -
Санкт-Пёльтен 2:0 Альтах Альтах 1:2 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:1 Альтах Альтах 1:1 Маттерсбург
Альтах 1:1 Адмира Адмира 1:1 Альтах Альтах 2:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 0:2 Альтах Альтах 1:1 Сваровски Тироль Маттерсбург 1:1 Альтах Адмира 2:0 Альтах Альтах 3:2 Ред Булл Зальцбург Маттерсбург 0:0 Альтах Альтах 2:2 Аустрия Вена Альтах 1:0 Дорнбирн Альтах 3:1 Ружомберок Альтах 0:1 Саарбрюккен Альтах 0:1 Цюрих Санкт-Пёльтен 0:3 Альтах Штурм 1:2 Альтах

Последние игры между собой

Аустрия Вена: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Альтах: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Альтах 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:2 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Альтах Бундеслига
Аустрия Вена 1:3 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Альтах Бундеслига Альтах 3:0 Аустрия Вена Бундеслига Альтах 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:3 Альтах Бундеслига Альтах 5:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:2 Альтах Бундеслига Аустрия Вена 2:1 Альтах Кубок Альтах 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Аустрия Вена Бундеслига
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    29'
    Philipp Schmiedl получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Patrick Wimmer бьет в цель!
  • Желтая карточка
    15'
    Johannes Tartarotti получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Generali Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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