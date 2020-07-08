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  3. Австрия: Бундеслига. Отборочные матчи в Лигу Европы: Плей-офф: 1/2 финала
Аустрия Вена
1:0
Конец матча

Стадион:
Альтах
0'
15' Желтая карточка
Johannes Tartarotti
1:0
27' Гол
Patrick Wimmer
29' Желтая карточка
Philipp Schmiedl
56' Желтая карточка
Daniel Nussbaumer
90' Желтая карточка
Эбнер Томас
90' Желтая карточка
Сэм Сидней
90'+5
32
Пенц
Патрик
17
Клайн
Флориан
30
Мадль
Михаэль
23
Палмер-Браун
Эрик
8
Цвиршиц
Штефан
27
Эбнер
Томас
10
Грюнвальд
Александр
39
Саркария
Манприт
7
Сакс
Максимилиан
9
Patrick
Wimmer
14
Моншайн
Кристоф
1
Кобрас
Мартин
34
Турнвальд
Мануэль
2
Berkay
Tolga
Dabanli
6
Philipp
Schmiedl
19
Карич
Эмир
4
Samuel
Gouet
18
Цвишенбруггер
Ян
20
Johannes
Tartarotti
10
Сэм
Сидней
26
Daniel
Nussbaumer
16
Шрайнер
Эммануэль
Аустрия Вена
4-2-3-1
Альтах
4-3-3

Ход матча

15'
 
Johannes Tartarotti
27'
Patrick Wimmer
(Моншайн Кристоф)
1:0
29'
 
Philipp Schmiedl
56'
 
Daniel Nussbaumer
61'
 
Майлингер Марко
Шрайнер Эммануэль
65'
Vesel Demaku
Грюнвальд Александр
 
65'
Джегго Джеймс
Сакс Максимилиан
 
70'
Benedikt Pichler
Patrick Wimmer
 
84'
 
Нетцер Филипп
Berkay Tolga Dabanli
90'
Эдомвоньи Брайт
Моншайн Кристоф
 
90'
Эбнер Томас
 
90'
 
Сэм Сидней

Предыдущие игры

Аустрия Вена Последние 20 матчей: + = -
Аустрия Вена 1:0 Маттерсбург Альтах 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:5 Санкт-Пёльтен Адмира 0:2 Аустрия Вена
Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Маттерсбург 1:4 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:2 Альтах Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Адмира Аустрия Вена 1:0 Хартберг Аустрия Вена 0:0 Санкт-Пёльтен Штурм 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Ред Булл Зальцбург Альтах 2:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 4:1 Ружомберок Аустрия Вена 4:1 Юниорс Пашинг Аустрия Вена 3:0 Днепр-1 Аустрия Вена 2:0 Земплин Аустрия Вена 5:1 Петржалка-1898
Альтах Последние 20 матчей: + = -
Санкт-Пёльтен 2:0 Альтах Альтах 1:2 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:1 Альтах Альтах 1:1 Маттерсбург
Альтах 1:1 Адмира Адмира 1:1 Альтах Альтах 2:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 0:2 Альтах Альтах 1:1 Сваровски Тироль Маттерсбург 1:1 Альтах Адмира 2:0 Альтах Альтах 3:2 Ред Булл Зальцбург Маттерсбург 0:0 Альтах Альтах 2:2 Аустрия Вена Альтах 1:0 Дорнбирн Альтах 3:1 Ружомберок Альтах 0:1 Саарбрюккен Альтах 0:1 Цюрих Санкт-Пёльтен 0:3 Альтах Штурм 1:2 Альтах

Последние игры между собой

Аустрия Вена: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Альтах: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Альтах 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:2 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Альтах Бундеслига
Аустрия Вена 1:3 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Альтах Бундеслига Альтах 3:0 Аустрия Вена Бундеслига Альтах 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:3 Альтах Бундеслига Альтах 5:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:2 Альтах Бундеслига Аустрия Вена 2:1 Альтах Кубок Альтах 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Аустрия Вена Бундеслига
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    29'
    Philipp Schmiedl получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Patrick Wimmer бьет в цель!
  • Желтая карточка
    15'
    Johannes Tartarotti получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Generali Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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