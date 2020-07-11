  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия: Бундеслига. Отборочные матчи в Лигу Европы: Плей-офф: Финал
Аустрия Вена
2:3
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Хартберг
0'
5' Желтая карточка
Lukas Ried
0:1
10' Гол
Тадич Дарио
27' Желтая карточка
Линхарт Андреас
45' Желтая карточка
Мадль Михаэль
49' Желтая карточка
Эбнер Томас
1:1
56' Гол
Benedikt Pichler
1:2
64' Гол
Тадич Дарио
1:3
74' Гол
Доссу Жодель
2:3
79' Гол
Patrick Wimmer
90'+2
32
Пенц
Патрик
17
Клайн
Флориан
23
Палмер-Браун
Эрик
30
Мадль
Михаэль
24
Боркович
Александар
27
Эбнер
Томас
4
Джегго
Джеймс
11
Benedikt
Pichler
39
Саркария
Манприт
9
Patrick
Wimmer
14
Моншайн
Кристоф
1
Rene
Swete
6
Линхарт
Андреас
31
Thomas
Rotter
32
Felix
Luckender
14
Клем
Кристиан
42
Нимага
Бакари
20
Доссу
Жодель
23
Кайнц
Тобиас
27
Lukas
Ried
22
Amadou
Dante
24
Тадич
Дарио
Аустрия Вена
4-2-3-1
Хартберг
4-1-4-1

Ход матча

5'
 
Lukas Ried
10'
0:1
Тадич Дарио
27'
 
Линхарт Андреас
45'
Мадль Михаэль
 
46'
Цвиршиц Штефан
Мадль Михаэль
 
46'
 
Реп Райко
Lukas Ried
49'
Эбнер Томас
 
56'
Benedikt Pichler
(Саркария Манприт)
1:1
62'
 
Чернегг Петер
Нимага Бакари
64'
1:2
Тадич Дарио
(Реп Райко)
69'
Эдомвоньи Брайт
Боркович Александар
 
70'
Сакс Максимилиан
Benedikt Pichler
 
70'
Vesel Demaku
Эбнер Томас
 
74'
1:3
Доссу Жодель
(Тадич Дарио)
79'
Patrick Wimmer
2:3
80'
 
Канкола Давид
Тадич Дарио

Предыдущие игры

Аустрия Вена Последние 20 матчей: + = -
Аустрия Вена 1:0 Альтах Аустрия Вена 1:0 Маттерсбург Альтах 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:5 Санкт-Пёльтен
Адмира 0:2 Аустрия Вена Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Маттерсбург 1:4 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:2 Альтах Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Адмира Аустрия Вена 1:0 Хартберг Аустрия Вена 0:0 Санкт-Пёльтен Штурм 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Ред Булл Зальцбург Альтах 2:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 4:1 Ружомберок Аустрия Вена 4:1 Юниорс Пашинг Аустрия Вена 3:0 Днепр-1 Аустрия Вена 2:0 Земплин
Хартберг Последние 20 матчей: + = -
Штурм 1:4 Хартберг Хартберг 3:3 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 3:0 Хартберг Хартберг 1:5 ЛАСК
Рапид Вена 0:1 Хартберг Хартберг 0:1 Рапид Вена Хартберг 1:2 Штурм Вольфсбергер 2:4 Хартберг Хартберг 0:6 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:2 Хартберг Austria Vienna 1:0 Хартберг Аустрия Вена 1:0 Хартберг Хартберг 0:3 Сваровски Тироль ЛАСК 5:1 Хартберг Хартберг 2:2 Рапид Вена Вольфсбергер 3:0 Хартберг Хартберг 1:3 Капфенберг Хартберг 1:1 Десна Хартберг 4:1 Глайсдорф Хартберг 6:1 Вайц

Последние игры между собой

Аустрия Вена: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Хартберг: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Аустрия Вена 1:0 Хартберг Товарищеские матчи Аустрия Вена 5:0 Хартберг Бундеслига Хартберг 2:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 4:2 Хартберг Бундеслига
Хартберг 0:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:3 Хартберг Товарищеские матчи Хартберг 0:6 Аустрия Вена Кубок Австрии
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Мадль Михаэль получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    27'
    Линхарт Андреас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Тадич Дарио бьет в цель!
  • Желтая карточка
    5'
    Lukas Ried получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Generali Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Аустрия Вена 2:3 Хартберг онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Прямая трансляция матча после регистрации
Как посмотреть матч бесплатно?

1. Зарегистрироваться у букмекера
2. Выбрать нужный матч в списке матчей, и выбрать видеотрансляцию.
3. Смотреть и наслаждаться. Бесплатно. Без депозитов.

Перейти к регистрации и просмотру

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 