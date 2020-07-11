Аустрия Вена
2:3
Конец матча
Стадион: Дженерали Арена
Хартберг
5' Желтая карточкаLukas Ried
0:1
10' ГолТадич Дарио
27' Желтая карточкаЛинхарт Андреас
45' Желтая карточкаМадль Михаэль
49' Желтая карточкаЭбнер Томас
1:1
56' ГолBenedikt Pichler
1:2
64' ГолТадич Дарио
1:3
74' ГолДоссу Жодель
2:3
79' ГолPatrick Wimmer
32
Пенц
Патрик
27
Эбнер
Томас
20
Доссу
Жодель
23
Кайнц
Тобиас
27
Lukas
Ried
22
Amadou
Dante
24
Тадич
Дарио
- Основной состав
-
32 Пенц ПатрикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Эбнер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Доссу ЖодельПолузащитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
-
27 Lukas RiedПолузащитник
-
22 Amadou DanteПолузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
Ход матча
5'
10'
0:1
27'
45'
46'
49'
56'
64'
1:2
74'
1:3
79'
2:3
Предыдущие игры
Аустрия Вена Последние 20 матчей: + = -Аустрия Вена 1:0 Альтах Аустрия Вена 1:0 Маттерсбург Альтах 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:5 Санкт-Пёльтен
Адмира 0:2 Аустрия Вена Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Маттерсбург 1:4 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:2 Альтах Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Адмира Аустрия Вена 1:0 Хартберг Аустрия Вена 0:0 Санкт-Пёльтен Штурм 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Ред Булл Зальцбург Альтах 2:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 4:1 Ружомберок Аустрия Вена 4:1 Юниорс Пашинг Аустрия Вена 3:0 Днепр-1 Аустрия Вена 2:0 Земплин
Хартберг Последние 20 матчей: + = -Штурм 1:4 Хартберг Хартберг 3:3 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 3:0 Хартберг Хартберг 1:5 ЛАСК
Рапид Вена 0:1 Хартберг Хартберг 0:1 Рапид Вена Хартберг 1:2 Штурм Вольфсбергер 2:4 Хартберг Хартберг 0:6 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:2 Хартберг Austria Vienna 1:0 Хартберг Аустрия Вена 1:0 Хартберг Хартберг 0:3 Сваровски Тироль ЛАСК 5:1 Хартберг Хартберг 2:2 Рапид Вена Вольфсбергер 3:0 Хартберг Хартберг 1:3 Капфенберг Хартберг 1:1 Десна Хартберг 4:1 Глайсдорф Хартберг 6:1 Вайц
Последние игры между собой
Аустрия Вена: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Хартберг: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5