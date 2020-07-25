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Приветствую всех любителей футбола! футбольный сезон в России практически завершен, осталось только определить обладателя кубка. В финале нас ждет неожиданное противостояние, "Зенит" в ранге нового чемпиона страны примет представителя ФНЛ "Химки". Хоть подмосковный клуб и будет играть уже в РПЛ с нового сезона, в сегодняшней игре явным фаворитом видится петербуржский коллектив. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!