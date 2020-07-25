Всем привет,это счет основного времени, а так я думаю по пенальти и там сильнее будут Химки. Но это как... Ещё
ВИКТОРИЯ #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сутормин Алексей
|2 (1)
|0.4
|2.
|Жирков Юрий
|1
|0.2
|3.
|Ерохин Александр
|1
|0.2
|4.
|Смольников Игорь
|1
|0.2
|5.
|Шатов Олег
|1
|0.2
|6.
|Мак Роберт
|1
|0.2
|7.
|Кузяев Далер
|1
|0.2
|8.
|Ригони Эмилиано
|1
|0.2
|9.
|Дзюба Артём
|1 (1)
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Полярус Артём
|4
|0.67
|2.
|Дядюн Владимир
|3
|0.5
|3.
|Гапон Евгений
|2
|0.33
|4.
|Трошечкин Александр
|2
|0.33
|5.
|Корян Аршак
|2 (1)
|0.33
|6.
|Кухарчук Илья
|1
|0.17
|7.
|Тихий Дмитрий
|1
|0.17
|8.
|Барков Дмитрий
|1
|0.17
|9.
|Мишуков Богдан
|1
|0.17
|#
|Игрок
|1.
|Оздоев Магомед
|1
|0
|2.
|Ракицкий Ярослав
|1
|0
|3.
|Смольников Игорь
|1
|0
|4.
|Сутормин Алексей
|1
|0
|5.
|Барриос Вилмар
|1
|0
|6.
|Дуглас Сантос
|1
|0
|7.
|Кузяев Далер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дядюн Владимир
|2
|0
|2.
|Почивалин Валерий
|1
|0
|3.
|Скворцов Алексей
|1
|0
|4.
|Тихий Дмитрий
|1
|0
|5.
|Мартусевич Максим
|1
|0
|6.
|Корян Аршак
|1
|0
|7.
|Данилкин Егор
|1
|0
|8.
|Барков Дмитрий
|1
|0
|9.
|Трошечкин Александр
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Зенит
|10% (1)
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
|10% (1)
|Химки
|29.41% (5)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|0