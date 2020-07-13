Идеальный солнечный день для футбола

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Томас Миккельсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Команда Хобро играла лучше в этом тайме.

46' Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Хобро

42' Удар от ворот произведет Люнгбю

42' Нильсен Лассе II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

41' Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Якоб Тёрнелунд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Имед Луати выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Якобсен Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Люнгбю

33' Матч возобновлен

33' Ох, нехорошо это выглядит. Эрнсков Мартин получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Эрнсков Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Томас Миккельсен взял и забрал мяч на выходе

32' Фосгаард Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Каспер Энгхардт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' Отличные скиллы показывает Эммануэль Сабби , обводя своих соперников

31' Кристиан Каппис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Томас Миккельсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Удар от ворот произведет Хобро

26' Чорлу Резан из команды Люнгбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

24' Удар от ворот произведет Люнгбю

24' Дамборг Йонас не смог попасть в створ ударом издали

24' Нильсен Лассе II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

24' Фредерик Винтер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Удар от ворот произведет Хобро

23' Чорлу Резан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

21' Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Якобсен Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Хобро

19' Отличные скиллы показывает Чорлу Резан , обводя своих соперников

19' Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Удар от ворот произведет Люнгбю

13' Нильсен Лассе II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Кристиан Каппис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Игрок команды Люнгбю совершает фол

11' Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Удар от ворот произведет Люнгбю

9' Какой промах! Имед Луати имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

9' Томас Миккельсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Нильсен Лассе II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

8' Да Силва Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Фредерик Винтер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

7' Чорлу Резан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Матч возобновлен

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Матч возобновлен

5' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

3' Каспер Энгхардт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Матч возобновлен

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Чорлу Резан наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Люнгбю начинает с центра поля