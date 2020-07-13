1:0
11' ГолImed Louati1
17
Бабаян
Эдгар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бабаян ЭдгарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
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Главный тренер: Петер Соренсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хебо МатиасПолузащитник
-
10 Чорлу РезанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Andre RielНападающий
-
-
Главный тренер: Christian Nielsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
11'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Предыдущие игры
Хобро Последние 20 матчей: + = -Хорсенс 3:2 Хобро Хобро 2:3 Раннерс Хобро 2:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:3 Хобро
Люнгбю Последние 20 матчей: + = -Люнгбю 1:1 Сённерйюск Силькеборг 2:0 Люнгбю Оденсе 3:1 Люнгбю Люнгбю 1:2 Оденсе
Люнгбю 0:0 Силькеборг Сённерйюск 1:0 Люнгбю Хобро 2:2 Люнгбю Люнгбю 1:4 Копенгаген Брондбю 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Брондбю Люнгбю 3:2 Векшё Ольборг 3:0 Люнгбю Брондбю 1:0 Люнгбю Люнгбю 2:0 Эсбьерг Митьюлланд 2:0 Люнгбю Люнгбю 0:1 Нюкёбинг Эстерсунд 1:1 Люнгбю Хельсинборг 2:3 Люнгбю Люнгбю 3:1 Видовре Ганза 2:0 Люнгбю
Последние игры между собой
Хобро: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Люнгбю: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4