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  3. Дания: Суперлига Дании. Понижение: Плей-офф: Финал
Хобро
1:2
Конец матча

Стадион:
Люнгбю
0'
1:0
11' Гол
Imed Louati1
1:1
55' Гол
Чорлу Резан
1:2
87' Гол
Гюткьяер Фредерик
90'+6
1
Jesper
Rask
27
Mathias
Haarup
2
Якобсен
Симон
24
Rasmus
Minor
Petersen
4
Jacob
Tjoernelund
11
Emmanuel
Sabbi
18
Christian
Cappis
12
Дамборг
Йонас
17
Бабаян
Эдгар
14
Педерсен
Миккель
9
Imed
Louati1
31
Thomas
Mikkelsen
III
9
Фосгаард
Лассе
3
Нильсен
Лассе
II
6
Frederik
Winther2
4
Да
Силва
Патрик
2
Kasper
Enghardt
5
Эрнсков
Мартин
21
Хебо
Матиас
10
Чорлу
Резан
26
Гюткьяер
Фредерик
8
Gustav
Marcussen
Хобро
4-4-1-1
Люнгбю
4-3-3

Ход матча

11'
Imed Louati1
(Бабаян Эдгар)
1:0
37'
Хвильсом Мадс
Педерсен Миккель
 
55'
1:1
Чорлу Резан
(Гюткьяер Фредерик)
70'
Киркеволд Пол
Emmanuel Sabbi
 
74'
 
Нильсен Эмиль
Gustav Marcussen
74'
 
Грегор Паскаль
Фосгаард Лассе
85'
 
Йеспер Чристджансен
Хебо Матиас
85'
Jesper Boege
Mathias Haarup
 
87'
1:2
Гюткьяер Фредерик
(Чорлу Резан)
90'
 
Andre Riel
Чорлу Резан
90'
 
Nikolaj Geertsen
Гюткьяер Фредерик

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Предыдущие игры

Хобро Последние 20 матчей: + = -
Хорсенс 3:2 Хобро Хобро 2:3 Раннерс Хобро 2:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:3 Хобро
Раннерс 4:0 Хобро Хобро 1:1 Хорсенс Хобро 2:2 Люнгбю Раннерс 0:1 Хобро Хобро 1:1 Виборг Хобро 1:1 Эсбьерг Орхус 0:0 Хобро Хобро 0:2 Митьюлланд Сённерйюск 3:1 Хобро Хобро 0:0 Скиве Хобро 2:0 Фредерисия Стрёмсгодсет 5:2 Хобро Хобро 4:2 Хорсенс Брондбю 1:1 Хобро Хобро 0:0 Хорсенс Ольборг 1:1 Хобро
Люнгбю Последние 20 матчей: + = -
Люнгбю 1:1 Сённерйюск Силькеборг 2:0 Люнгбю Оденсе 3:1 Люнгбю Люнгбю 1:2 Оденсе
Люнгбю 0:0 Силькеборг Сённерйюск 1:0 Люнгбю Хобро 2:2 Люнгбю Люнгбю 1:4 Копенгаген Брондбю 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Брондбю Люнгбю 3:2 Векшё Ольборг 3:0 Люнгбю Брондбю 1:0 Люнгбю Люнгбю 2:0 Эсбьерг Митьюлланд 2:0 Люнгбю Люнгбю 0:1 Нюкёбинг Эстерсунд 1:1 Люнгбю Хельсинборг 2:3 Люнгбю Люнгбю 3:1 Видовре Ганза 2:0 Люнгбю

Последние игры между собой

Хобро: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Люнгбю: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Хобро 2:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 2:1 Хобро Суперлига Дании Люнгбю 0:3 Хобро Суперлига Дании Хобро 3:0 Люнгбю Суперлига Дании
Люнгбю 1:1 Хобро Первый дивизион Хобро 3:0 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 2:0 Хобро Первый дивизион Хобро 1:0 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 2:1 Хобро Первый дивизион Люнгбю 0:0 Хобро Первый дивизион
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