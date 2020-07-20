Прогнозы на футбол - новый раздел!

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Люнгбю

41' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Удар от ворот произведет Люнгбю

37' Киркеволд Пол из команды Хобро навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

37' Томас Миккельсен взял и забрал мяч на выходе

36' Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Имед Луати видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

36' Эрнсков Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Фредерик Винтер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Педерсен Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Отличные скиллы показывает Чорлу Резан , обводя своих соперников

33' Матч возобновлен

32' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

31' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Чорлу Резан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Педерсен Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Томас Миккельсен взял и забрал мяч на выходе

28' Педерсен Миккель из команды Хобро навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

28' Чорлу Резан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Удар от ворот произведет Хобро

26' Как он промахнулся? Чорлу Резан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

26' Удар от ворот произведет Хобро

26' Чорлу Резан из команды Люнгбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

25' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Йеспер Боге выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Матч возобновлен

24' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

24' Расмус Педерсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' Г О О О О Л - Хебо Матиас из команды Люнгбю переиграл вратаря дальним ударом!

22' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Люнгбю

19' Кристиан Каппис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Эрнсков Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Имед Луати из команды Хобро сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

19' Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

18' Густав Маркуссен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Люнгбю

16' Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Хобро

14' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе

12' Чорлу Резан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Бабаян Эдгар получил желтую карточку от судьи

11' Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Чорлу Резан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

8' Г О О О О Л - Нильсен Лассе II уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

8' Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Хебо Матиас из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

7' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Плохо сыграл Расмус Педерсен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

6' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Отличные скиллы показывает Эммануэль Сабби , обводя своих соперников

4' Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Якоб Тёрнелунд из команды Хобро делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

2' Томас Миккельсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Нильсен Лассе II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе

1' Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Люнгбю начинает с центра поля