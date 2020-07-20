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  3. Дания: Суперлига Дании. Понижение: Плей-офф: Финал
Люнгбю
1:1
Перерыв

Стадион:
Хобро
0'
0:1
8' Гол в свои ворота
Нильсен Лассе II
11' Желтая карточка
Бабаян Эдгар
1:1
23' Гол
Хебо Матиас
31
Thomas
Mikkelsen
III
9
Фосгаард
Лассе
3
Нильсен
Лассе
II
6
Frederik
Winther2
4
Да
Силва
Патрик
2
Kasper
Enghardt
5
Эрнсков
Мартин
21
Хебо
Матиас
10
Чорлу
Резан
26
Гюткьяер
Фредерик
8
Gustav
Marcussen
1
Jesper
Rask
27
Mathias
Haarup
3
Jesper
Boege
24
Rasmus
Minor
Petersen
4
Jacob
Tjoernelund
11
Emmanuel
Sabbi
14
Педерсен
Миккель
18
Christian
Cappis
17
Бабаян
Эдгар
10
Киркеволд
Пол
9
Imed
Louati1
Люнгбю
4-3-3
Хобро
4-4-2

Ход матча

8'
0:1
Нильсен Лассе II
11'
 
Бабаян Эдгар
23'
Хебо Матиас
(Gustav Marcussen)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Предыдущие игры

Люнгбю Последние 20 матчей: + = -
Хобро 1:2 Люнгбю Люнгбю 1:1 Сённерйюск Силькеборг 2:0 Люнгбю Оденсе 3:1 Люнгбю
Люнгбю 1:2 Оденсе Люнгбю 0:0 Силькеборг Сённерйюск 1:0 Люнгбю Хобро 2:2 Люнгбю Люнгбю 1:4 Копенгаген Брондбю 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Брондбю Люнгбю 3:2 Векшё Ольборг 3:0 Люнгбю Брондбю 1:0 Люнгбю Люнгбю 2:0 Эсбьерг Митьюлланд 2:0 Люнгбю Люнгбю 0:1 Нюкёбинг Эстерсунд 1:1 Люнгбю Хельсинборг 2:3 Люнгбю Люнгбю 3:1 Видовре
Хобро Последние 20 матчей: + = -
Хобро 1:2 Люнгбю Хорсенс 3:2 Хобро Хобро 2:3 Раннерс Хобро 2:1 Эсбьерг
Эсбьерг 1:3 Хобро Раннерс 4:0 Хобро Хобро 1:1 Хорсенс Хобро 2:2 Люнгбю Раннерс 0:1 Хобро Хобро 1:1 Виборг Хобро 1:1 Эсбьерг Орхус 0:0 Хобро Хобро 0:2 Митьюлланд Сённерйюск 3:1 Хобро Хобро 0:0 Скиве Хобро 2:0 Фредерисия Стрёмсгодсет 5:2 Хобро Хобро 4:2 Хорсенс Брондбю 1:1 Хобро Хобро 0:0 Хорсенс

Последние игры между собой

Люнгбю: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Хобро: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Хобро 1:2 Люнгбю Суперлига Дании Хобро 2:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 2:1 Хобро Суперлига Дании Люнгбю 0:3 Хобро Суперлига Дании
Хобро 3:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:1 Хобро Первый дивизион Хобро 3:0 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 2:0 Хобро Первый дивизион Хобро 1:0 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 2:1 Хобро Первый дивизион Люнгбю 0:0 Хобро Первый дивизион
  • Второй тайм
  • 46'
    Хорошие навыки показал Имед Луати из команды Хобро, красиво сыграв в пас с одноклубником.
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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