0:1
8' Гол в свои воротаНильсен Лассе II
11' Желтая карточкаБабаян Эдгар
1:1
23' ГолХебо Матиас
21
Хебо
Матиас
10
Чорлу
Резан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хебо МатиасПолузащитник
-
10 Чорлу РезанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Andre RielНападающий
-
-
Главный тренер: Christian Nielsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бабаян ЭдгарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Петер Соренсен
Ход матча
8'
0:1
11'
23'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Предыдущие игры
Люнгбю Последние 20 матчей: + = -Хобро 1:2 Люнгбю Люнгбю 1:1 Сённерйюск Силькеборг 2:0 Люнгбю Оденсе 3:1 Люнгбю
Люнгбю 1:2 Оденсе Люнгбю 0:0 Силькеборг Сённерйюск 1:0 Люнгбю Хобро 2:2 Люнгбю Люнгбю 1:4 Копенгаген Брондбю 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Брондбю Люнгбю 3:2 Векшё Ольборг 3:0 Люнгбю Брондбю 1:0 Люнгбю Люнгбю 2:0 Эсбьерг Митьюлланд 2:0 Люнгбю Люнгбю 0:1 Нюкёбинг Эстерсунд 1:1 Люнгбю Хельсинборг 2:3 Люнгбю Люнгбю 3:1 Видовре
Хобро Последние 20 матчей: + = -Хобро 1:2 Люнгбю Хорсенс 3:2 Хобро Хобро 2:3 Раннерс Хобро 2:1 Эсбьерг
Последние игры между собой
Люнгбю: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Хобро: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4