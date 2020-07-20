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  3. Дания: Суперлига Дании. Понижение: Плей-офф: Финал
Люнгбю
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 2400
Хобро
0'
0:1
8' Гол в свои ворота
Нильсен Лассе II
11' Желтая карточка
Бабаян Эдгар
1:1
22' Гол
Хебо Матиас
58' Желтая карточка
Jesper Boege
2:1
68' Гол
Чорлу Резан
73' Желтая карточка
Emmanuel Sabbi
2:2
76' Гол
Бабаян Эдгар
83' Желтая карточка
Эрнсков Мартин
83' Желтая карточка
Christian Cappis
87' Желтая карточка
Frederik Winther2
90' Желтая карточка
Thomas Mikkelsen III
90' Желтая карточка
Грегор Паскаль
90' Красная карточка
Бабаян Эдгар
90' Красная карточка
Чорлу Резан
90' Красная карточка
Brandon Onkony
90'+11
31
Thomas
Mikkelsen
III
9
Фосгаард
Лассе
3
Нильсен
Лассе
II
6
Frederik
Winther2
4
Да
Силва
Патрик
2
Kasper
Enghardt
5
Эрнсков
Мартин
21
Хебо
Матиас
10
Чорлу
Резан
26
Гюткьяер
Фредерик
8
Gustav
Marcussen
1
Jesper
Rask
27
Mathias
Haarup
3
Jesper
Boege
24
Rasmus
Minor
Petersen
4
Jacob
Tjoernelund
11
Emmanuel
Sabbi
14
Педерсен
Миккель
18
Christian
Cappis
17
Бабаян
Эдгар
10
Киркеволд
Пол
9
Imed
Louati1
Люнгбю
4-3-3
Хобро
4-4-2

Ход матча

8'
0:1
Нильсен Лассе II
11'
 
Бабаян Эдгар
22'
Хебо Матиас
(Gustav Marcussen)
1:1
58'
 
Jesper Boege
63'
Magnus Warming
Gustav Marcussen
 
63'
Йеспер Чристджансен
Хебо Матиас
 
68'
Чорлу Резан
(Magnus Warming)
2:1
73'
 
Emmanuel Sabbi
75'
Nikolaj Geertsen
Фосгаард Лассе
 
75'
 
Хвильсом Мадс
Jacob Tjoernelund
75'
 
Якобсен Симон
Jesper Boege
76'
2:2
Бабаян Эдгар
(Mathias Haarup)
83'
Эрнсков Мартин
 
83'
 
Christian Cappis
86'
Andre Riel
Гюткьяер Фредерик
 
86'
Грегор Паскаль
Да Силва Патрик
 
87'
Frederik Winther2
 
89'
 
Brandon Onkony
Mathias Haarup
90'
Thomas Mikkelsen III
 
90'
Грегор Паскаль
 
90'
 
Бабаян Эдгар
90'
Чорлу Резан
 
90'
 
Brandon Onkony

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 8
  • 2 Угловые 11
  • 0 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 17
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 2
  • 5 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Предыдущие игры

Люнгбю Последние 20 матчей: + = -
Хобро 1:2 Люнгбю Люнгбю 1:1 Сённерйюск Силькеборг 2:0 Люнгбю Оденсе 3:1 Люнгбю
Люнгбю 1:2 Оденсе Люнгбю 0:0 Силькеборг Сённерйюск 1:0 Люнгбю Хобро 2:2 Люнгбю Люнгбю 1:4 Копенгаген Брондбю 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Брондбю Люнгбю 3:2 Векшё Ольборг 3:0 Люнгбю Брондбю 1:0 Люнгбю Люнгбю 2:0 Эсбьерг Митьюлланд 2:0 Люнгбю Люнгбю 0:1 Нюкёбинг Эстерсунд 1:1 Люнгбю Хельсинборг 2:3 Люнгбю Люнгбю 3:1 Видовре
Хобро Последние 20 матчей: + = -
Хобро 1:2 Люнгбю Хорсенс 3:2 Хобро Хобро 2:3 Раннерс Хобро 2:1 Эсбьерг
Эсбьерг 1:3 Хобро Раннерс 4:0 Хобро Хобро 1:1 Хорсенс Хобро 2:2 Люнгбю Раннерс 0:1 Хобро Хобро 1:1 Виборг Хобро 1:1 Эсбьерг Орхус 0:0 Хобро Хобро 0:2 Митьюлланд Сённерйюск 3:1 Хобро Хобро 0:0 Скиве Хобро 2:0 Фредерисия Стрёмсгодсет 5:2 Хобро Хобро 4:2 Хорсенс Брондбю 1:1 Хобро Хобро 0:0 Хорсенс

Последние игры между собой

Люнгбю: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Хобро: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Хобро 1:2 Люнгбю Суперлига Дании Хобро 2:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 2:1 Хобро Суперлига Дании Люнгбю 0:3 Хобро Суперлига Дании
Хобро 3:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:1 Хобро Первый дивизион Хобро 3:0 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 2:0 Хобро Первый дивизион Хобро 1:0 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 2:1 Хобро Первый дивизион Люнгбю 0:0 Хобро Первый дивизион
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