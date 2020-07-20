Второй тайм

101' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

101' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

101' Матч возобновлен

100' Брэндон Онкони получает красную карточку за не спортивное поведение

100' Чорлу Резан получает красную карточку за не спортивное поведение

98' УДАЛЕНИЕ! - Бабаян Эдгар увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

98' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

97' Игрок из команды Хобро пробил головой по воротам, но вратарь спас.

97' Бабаян Эдгар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

96' Грегор Паскаль получил желтую карточку от судьи

96' Хвильсом Мадс бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

95' Имед Луати наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

95' Якобсен Симон из команды Хобро сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

95' Томас Миккельсен взял и забрал мяч на выходе

94' Якобсен Симон из команды Хобро сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

94' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Удар от ворот произведет Люнгбю

93' Судье надоело, что Томас Миккельсен тянет время и он наказал его горчичником

92' Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Сегодняшная посещаемость составляет 2400 болельщиков

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Томас Миккельсен взял и забрал мяч на выходе

90' Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Матч возобновлен

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Нильсен Лассе II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Удар от ворот произведет Люнгбю

87' Судья подбегает и показывает Фредерик Винтер из команды Люнгбю отложенную желтую карточку за фол.

86' Матиас Хааруп делает скидку назад вдоль ворот

86' Да Силва Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Томас Миккельсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Удар от ворот произведет Люнгбю

84' О, нет. Из многообещающей позиции Киркеволд Пол из команды Хобро наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

84' Кристиан Каппис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Глупую желтую получил Кристиан Каппис за то, что отбил ногой мяч после свистка

83' Эрнсков Мартин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

83' Эммануэль Сабби бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

82' Нильсен Лассе II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

82' Нильсен Лассе II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Николай Геертсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Матч возобновлен

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Томас Миккельсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Удар от ворот произведет Люнгбю

79' Отличный пас сделал Кристиан Каппис из команды Хобро . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

78' Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Николай Геертсен из команды Люнгбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

76' Г О О О О Л - Бабаян Эдгар изменил счет на табло!

76' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Нильсен Лассе II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

73' Эммануэль Сабби получил желтую карточку от судьи

73' Чорлу Резан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Йеспер Боге выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Игрок из команды Хобро пробил головой по воротам, но вратарь спас.

70' Игрок команды Хобро исполняет передачу

70' Каспер Энгхардт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Г О О О О Л - Чорлу Резан изменил счет на табло!

68' Отличные скиллы показывает Чорлу Резан , обводя своих соперников

68' Да Силва Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Удар от ворот произведет Люнгбю

66' Нильсен Лассе II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Удар от ворот произведет Хобро

64' Магнус Уорминг не смог попасть в створ ударом издали

61' Каспер Энгхардт из команды Люнгбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

61' Эрнсков Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

60' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Чорлу Резан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Якоб Тёрнелунд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Нильсен Лассе II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

58' Матч возобновлен

58' Йеспер Боге - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Отличные скиллы показывает Гюткьяер Фредерик , обводя своих соперников

57' Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Плохо сыграл Томас Миккельсен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

57' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

56' Каспер Энгхардт из команды Люнгбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

55' Удар от ворот произведет Люнгбю

55' Бабаян Эдгар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Нильсен Лассе II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Томас Миккельсен взял и забрал мяч на выходе

53' Фосгаард Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Матиас Хааруп из команды Хобро делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

52' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Игрок команды Люнгбю выносит мяч

51' Кристиан Каппис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Томас Миккельсен взял и забрал мяч на выходе

46' Эммануэль Сабби оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Хорошие навыки показал Имед Луати из команды Хобро , красиво сыграв в пас с одноклубником.