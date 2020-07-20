0:1
8' Гол в свои воротаНильсен Лассе II
11' Желтая карточкаБабаян Эдгар
1:1
22' ГолХебо Матиас
58' Желтая карточкаJesper Boege
2:1
68' ГолЧорлу Резан
73' Желтая карточкаEmmanuel Sabbi
2:2
76' ГолБабаян Эдгар
83' Желтая карточкаЭрнсков Мартин
83' Желтая карточкаChristian Cappis
87' Желтая карточкаFrederik Winther2
90' Желтая карточкаThomas Mikkelsen III
90' Желтая карточкаГрегор Паскаль
90' Красная карточкаБабаян Эдгар
90' Красная карточкаЧорлу Резан
90' Красная карточкаBrandon Onkony
21
Хебо
Матиас
10
Чорлу
Резан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хебо МатиасПолузащитник
-
10 Чорлу РезанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Andre RielНападающий
-
-
Главный тренер: Christian Nielsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бабаян ЭдгарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Петер Соренсен
Ход матча
8'
0:1
11'
22'
1:1
58'
68'
2:1
73'
76'
2:2
83'
83'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
2 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 8
-
2 Угловые 11
-
0 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 2
-
5 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Предыдущие игры
Люнгбю Последние 20 матчей: + = -Хобро 1:2 Люнгбю Люнгбю 1:1 Сённерйюск Силькеборг 2:0 Люнгбю Оденсе 3:1 Люнгбю
Люнгбю 1:2 Оденсе Люнгбю 0:0 Силькеборг Сённерйюск 1:0 Люнгбю Хобро 2:2 Люнгбю Люнгбю 1:4 Копенгаген Брондбю 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Брондбю Люнгбю 3:2 Векшё Ольборг 3:0 Люнгбю Брондбю 1:0 Люнгбю Люнгбю 2:0 Эсбьерг Митьюлланд 2:0 Люнгбю Люнгбю 0:1 Нюкёбинг Эстерсунд 1:1 Люнгбю Хельсинборг 2:3 Люнгбю Люнгбю 3:1 Видовре
Хобро Последние 20 матчей: + = -Хобро 1:2 Люнгбю Хорсенс 3:2 Хобро Хобро 2:3 Раннерс Хобро 2:1 Эсбьерг
Последние игры между собой
Люнгбю: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Хобро: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4