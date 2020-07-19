Голкипер мог бы сыграть и получше

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Миккель Хиллегард выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Саймон Грейвз выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Саймон Грейвз выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

41' Джейбали Иссам нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!

40' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Карлгрен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Удар от ворот произведет Оденсе

37' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Оденсе

34' Удар от ворот произведет Раннерс

34' Max Fenger выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Раннерс

30' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Клеве Троэльс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Вито Хаммершой-Мистрати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Оливер Кристенсен взял и забрал мяч на выходе

24' Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

22' Удар от ворот произведет Оденсе

22' Вито Хаммершой-Мистрати не смог попасть в створ ударом издали

22' Эгхо Марвин из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

22' Вито Хаммершой-Мистрати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Удар от ворот произведет Оденсе

18' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Тверсков Йеппе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Матч возобновлен

15' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

15' Удар от ворот произведет Оденсе

15' Бьорн Копплин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Удар от ворот произведет Оденсе

13' Эмиль Риис Якобсен не смог попасть в створ ударом издали

12' Удар от ворот произведет Раннерс

12' Джейбали Иссам решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

11' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Эгхо Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Саймон Грейвз выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Матч возобновлен

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Ох, нехорошо это выглядит. Тверсков Йеппе получил травму и медбригада забирает его с поля.

4' Тверсков Йеппе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Удар от ворот произведет Оденсе

2' Саймон Грейвз оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Раннерс начинает с центра поля