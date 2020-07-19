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  3. Дания: Суперлига Дании. Лига Европы: Плей-офф: 1/4 финала
Оденсе
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 3621
Раннерс
0'
9' Желтая карточка
Vito Hammershoej-Mistrati
1:0
29' Гол
Max Fenger
2:0
61' Гол
Max Fenger
75' Желтая карточка
Эгхо Марвин
80' Желтая карточка
Рёмер Андре
90' Желтая карточка
Клеве Троэльс
90'+5
27
Oliver
Christensen
5
Ларсен
Каспер
6
Тверсков
Йеппе
24
Лунд
Марко
25
Moses
Opondo
23
Клеве
Троэльс
14
Томасен
Йенс
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
16
Шельвик
Йорген
7
Джейбали
Иссам
15
Max
Fenger
1
Карлгрен
Патрик
7
Каллесеэ
Миккель
8
Писингер
Симон
28
Simon
Graves
15
Bjoern
Kopplin
21
Tosin
Kehinde
6
Рёмер
Андре
20
Vito
Hammershoej-Mistrati
22
Греве
Матиас
9
Emil
Riis
Jakobsen
45
Эгхо
Марвин
Оденсе
3-5-2
Раннерс
4-4-2

Ход матча

9'
 
Vito Hammershoej-Mistrati
29'
Max Fenger
(Томасен Йенс)
1:0
46'
Трандарсон Арон-Элис
Moses Opondo
 
46'
 
Matti Lund Nielsen II
Каллесеэ Миккель
46'
 
Tobias Klysner
Tosin Kehinde
61'
Max Fenger
(Шельвик Йорген)
2:0
71'
 
Лауэнборг Фредерик
Греве Матиас
73'
Миккель Хиллегард
Джейбали Иссам
 
75'
 
Эгхо Марвин
80'
 
Рёмер Андре
81'
 
Oliver Bundgaard Kristensen
Писингер Симон
85'
Anders Klynge
Мадс Фрокьяер-Йенсен
 
89'
Свеннсен Сандер
Max Fenger
 
90'
Клеве Троэльс
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Предыдущие игры

Оденсе Последние 20 матчей: + = -
Раннерс 2:1 Оденсе Оденсе 1:3 Силькеборг Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Люнгбю
Люнгбю 1:2 Оденсе Оденсе 2:0 Сённерйюск Силькеборг 6:0 Оденсе Оденсе 3:1 Эсбьерг Орхус 1:0 Оденсе Оденсе 3:4 Ольборг Копенгаген 2:2 Оденсе Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 1:1 Силькеборг Раннерс 0:0 Оденсе Оденсе 0:2 Брондбю Оденсе 3:0 Хорсенс Оденсе 1:1 Радник Сурдулица Рубин 0:1 Оденсе Рапид Вена 0:0 Оденсе Оденсе 3:1 Хельсинборг
Раннерс Последние 20 матчей: + = -
Раннерс 2:1 Оденсе Раннерс 3:1 Эсбьерг Хобро 2:3 Раннерс Раннерс 0:3 Хорсенс
Хорсенс 0:0 Раннерс Раннерс 4:0 Хобро Эсбьерг 4:2 Раннерс Копенгаген 2:1 Раннерс Раннерс 0:1 Хобро Орхус 1:1 Раннерс Раннерс 2:1 Веннсюссель Раннерс 2:1 Веннсюссель Раннерс 0:2 Митьюлланд Раннерс 1:2 Сённерйюск Хорсенс 1:2 Раннерс Раннерс 0:0 Оденсе Крылья Советов 2:2 Раннерс Раннерс 1:3 Чертаново Шкендия 3:3 Раннерс Раннерс 2:0 Вайле

Последние игры между собой

Оденсе: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Раннерс: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Раннерс 2:1 Оденсе Суперлига Дании Раннерс 0:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Раннерс Суперлига Дании Оденсе 1:0 Раннерс Суперлига Дании
Раннерс 1:0 Оденсе Суперлига Дании Раннерс 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 4:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 4:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Раннерс Суперлига Дании Оденсе 3:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 3:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:3 Раннерс Суперлига Дании Оденсе 0:2 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 3:0 Оденсе Суперлига Дании
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