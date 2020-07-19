Оденсе
2:0
Конец матча
Стадион: Nature Energy Park Зрители: 3621
Раннерс
9' Желтая карточкаVito Hammershoej-Mistrati
1:0
29' ГолMax Fenger
2:0
61' ГолMax Fenger
75' Желтая карточкаЭгхо Марвин
80' Желтая карточкаРёмер Андре
90' Желтая карточкаКлеве Троэльс
24
Лунд
Марко
25
Moses
Opondo
14
Томасен
Йенс
15
Max
Fenger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Лунд МаркоЗащитник
-
25 Moses OpondoПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Max FengerНападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Simon GravesЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Греве МатиасПолузащитник
- Нападающий
-
45 Эгхо МарвинНападающий
- Запасные игроки
-
25 Jonas DakirВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
24 Issah Salou
-
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
29'
1:0
61'
2:0
75'
80'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 3
-
7 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Предыдущие игры
Оденсе Последние 20 матчей: + = -Раннерс 2:1 Оденсе Оденсе 1:3 Силькеборг Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Люнгбю
Люнгбю 1:2 Оденсе Оденсе 2:0 Сённерйюск Силькеборг 6:0 Оденсе Оденсе 3:1 Эсбьерг Орхус 1:0 Оденсе Оденсе 3:4 Ольборг Копенгаген 2:2 Оденсе Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 1:1 Силькеборг Раннерс 0:0 Оденсе Оденсе 0:2 Брондбю Оденсе 3:0 Хорсенс Оденсе 1:1 Радник Сурдулица Рубин 0:1 Оденсе Рапид Вена 0:0 Оденсе Оденсе 3:1 Хельсинборг
Раннерс Последние 20 матчей: + = -Раннерс 2:1 Оденсе Раннерс 3:1 Эсбьерг Хобро 2:3 Раннерс Раннерс 0:3 Хорсенс
Хорсенс 0:0 Раннерс Раннерс 4:0 Хобро Эсбьерг 4:2 Раннерс Копенгаген 2:1 Раннерс Раннерс 0:1 Хобро Орхус 1:1 Раннерс Раннерс 2:1 Веннсюссель Раннерс 2:1 Веннсюссель Раннерс 0:2 Митьюлланд Раннерс 1:2 Сённерйюск Хорсенс 1:2 Раннерс Раннерс 0:0 Оденсе Крылья Советов 2:2 Раннерс Раннерс 1:3 Чертаново Шкендия 3:3 Раннерс Раннерс 2:0 Вайле
Последние игры между собой
Оденсе: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Раннерс: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Раннерс 1:0 Оденсе Суперлига Дании Раннерс 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 4:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 4:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Раннерс Суперлига Дании Оденсе 3:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 3:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:3 Раннерс Суперлига Дании Оденсе 0:2 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 3:0 Оденсе Суперлига Дании