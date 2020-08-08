Стандард
Позже
Стадион: Морис Дюфран
Серкль Брюгге
16
Бодар
Арно
21
Фаи
Коллинс
15
Шамир
Эден
19
Амалла
Селим
21
Warleson
10
Хотич
Дино
20
Оггас
Кевин
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
-
21 Фаи КоллинсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Шамир ЭденПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Амалла СелимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
7 Чоп ДуйеНападающий
-
-
Главный тренер: Монтанье Филипп
- Основной состав
-
21 WarlesonВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
-
20 Оггас КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Andi Koshi
-
-
-
-
34 Thibo Somers
-
-
Главный тренер: Клемент Пол
Предыдущие игры
Стандард Последние 20 матчей: + = -Стандард 3:0 Реймс Реймс 0:3 Стандард Стандард 1:2 Ницца Стандард 2:1 Монако
Стандард 4:0 Мехелен Стандард 0:1 АХ Лёвен Стандард 1:1 АХ Лёвен Стандард 1:2 Лёвен Стандард 3:2 Кортрейк Стандард 0:0 Сент-Трюйден Шарлеруа 2:0 Стандард Стандард 1:0 Ройал Антверпен Генк 1:3 Стандард Стандард 0:0 Брюгге Кортрейк 3:1 Стандард Стандард 2:1 Остенде Мехелен 2:3 Стандард ПЕК Зволле 0:2 Стандард Боруссия Д 0:0 Стандард Стандард 0:1 Гент
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: + = -Остенде 3:1 Серкль Брюгге Дейнзе 4:0 Серкль Брюгге Сент Элуис 1:2 Серкль Брюгге Синт-Элойс-Винкел 1:2 Серкль Брюгге
Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 2:2 Серкль Брюгге Варегем 2:2 Серкль Брюгге Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:0 Гент Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Сент-Трюйден 0:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:2 Мехелен Эйпен 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт Серкль Брюгге 1:2 Ройал Антверпен Аугсбург 3:3 Серкль Брюгге Кортрейк 1:0 Серкль Брюгге
Последние игры между собой
Стандард: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Серкль Брюгге: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Стандард 1:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:1 Стандард Лига Жюпиле Стандард 4:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 1:0 Стандард Кубок Бельгии Серкль Брюгге 0:5 Стандард Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:1 Стандард Лига Жюпиле Стандард 2:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:1 Стандард Премьер-лига Стандард 0:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Стандард 2:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 2:0 Стандард Премьер-лига Стандард 1:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Стандард 4:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 4:1 Стандард Премьер-лига Стандард 4:0 Серкль Брюгге Кубок Серкль Брюгге 0:0 Стандард Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Кортрейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Эйпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Мускрон-Перювельз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Гент
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Ройал Антверпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|АХ Лёвен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Беерсхот-Вильрейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Васланд-Беверен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Зульте-Варегем
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Мехелен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Сент-Трюйден
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Андерлехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Серкль Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Остенде
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Стандард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Генк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Брюгге
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0