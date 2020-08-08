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Стандард
 
Позже

Стадион:
Серкль Брюгге
16
Бодар
Арно
27
Войвода
Мергим
21
Фаи
Коллинс
24
Николя
Гавори
34
Лаифис
Костас
15
Шамир
Эден
28
Бастьен
Самюэль
19
Амалла
Селим
26
Nicolas
Raskin
22
Лестьенн
Максим
25
Авенатти
Фелипе
21
Warleson
14
Charles
Vanhoutte
4
Таравель
Жереми
5
Уэда
Наомиси
19
Dimitar
Velkovski
8
Robbe
Decostere
10
Хотич
Дино
20
Оггас
Кевин
15
Омоло
Джоханна
7
Азар
Килиан
9
Guy
Mbenza
Стандард
4-3-2-1
Серкль Брюгге
4-1-4-1

Предыдущие игры

Стандард Последние 20 матчей: + = -
Стандард 3:0 Реймс Реймс 0:3 Стандард Стандард 1:2 Ницца Стандард 2:1 Монако
Стандард 4:0 Мехелен Стандард 0:1 АХ Лёвен Стандард 1:1 АХ Лёвен Стандард 1:2 Лёвен Стандард 3:2 Кортрейк Стандард 0:0 Сент-Трюйден Шарлеруа 2:0 Стандард Стандард 1:0 Ройал Антверпен Генк 1:3 Стандард Стандард 0:0 Брюгге Кортрейк 3:1 Стандард Стандард 2:1 Остенде Мехелен 2:3 Стандард ПЕК Зволле 0:2 Стандард Боруссия Д 0:0 Стандард Стандард 0:1 Гент
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: + = -
Остенде 3:1 Серкль Брюгге Дейнзе 4:0 Серкль Брюгге Сент Элуис 1:2 Серкль Брюгге Синт-Элойс-Винкел 1:2 Серкль Брюгге
Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 2:2 Серкль Брюгге Варегем 2:2 Серкль Брюгге Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:0 Гент Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Сент-Трюйден 0:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:2 Мехелен Эйпен 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт Серкль Брюгге 1:2 Ройал Антверпен Аугсбург 3:3 Серкль Брюгге Кортрейк 1:0 Серкль Брюгге

Последние игры между собой

Стандард: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Серкль Брюгге: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Стандард 2:1 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 0:2 Стандард Первый дивизион А Серкль Брюгге 1:2 Стандард Первый дивизион А Стандард 0:0 Серкль Брюгге Первый дивизион А
Стандард 1:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:1 Стандард Лига Жюпиле Стандард 4:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 1:0 Стандард Кубок Бельгии Серкль Брюгге 0:5 Стандард Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:1 Стандард Лига Жюпиле Стандард 2:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:1 Стандард Премьер-лига Стандард 0:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Стандард 2:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 2:0 Стандард Премьер-лига Стандард 1:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Стандард 4:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 4:1 Стандард Премьер-лига Стандард 4:0 Серкль Брюгге Кубок Серкль Брюгге 0:0 Стандард Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Кортрейк 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Эйпен 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Мускрон-Перювельз 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Гент 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ройал Антверпен 0 0 0 0 0 - 0 0
7. АХ Лёвен 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Беерсхот-Вильрейк 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Васланд-Беверен 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Зульте-Варегем 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Мехелен 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Сент-Трюйден 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Андерлехт 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Серкль Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Остенде 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Стандард 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Генк 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Брюгге 1 0 0 1 0 - 1 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Maurice Dufrasne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Стандард - Серкль Брюгге онлайн

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