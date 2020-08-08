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Стандард
1:0
Конец матча

Стадион:
Серкль Брюгге
0'
1:0
55' Гол
Бастьен Самюэль
60' Желтая карточка
Авенатти Фелипе
77' Желтая карточка
Хотич Дино
90'+10
16
Бодар
Арно
27
Войвода
Мергим
21
Фаи
Коллинс
34
Лаифис
Костас
24
Николя
Гавори
15
Шамир
Эден
28
Бастьен
Самюэль
19
Амалла
Селим
26
Nicolas
Raskin
25
Авенатти
Фелипе
22
Лестьенн
Максим
21
Warleson
14
Charles
Vanhoutte
4
Таравель
Жереми
5
Уэда
Наомиси
19
Dimitar
Velkovski
20
Оггас
Кевин
8
Robbe
Decostere
15
Омоло
Джоханна
10
Хотич
Дино
9
Guy
Mbenza
7
Азар
Килиан
Стандард
4-3-3
Серкль Брюгге
4-3-3

Ход матча

55'
Бастьен Самюэль
(Лестьенн Максим)
1:0
60'
Авенатти Фелипе
 
74'
 
Коррин Александр
Азар Килиан
77'
 
Хотич Дино
78'
Abdoul Fessal Tapsoba
Лестьенн Максим
 
83'
 
Thibo Somers
Guy Mbenza
87'
Чоп Дуйе
Амалла Селим
 

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бастьен Самюэль 1 1
2. Лестьенн Максим 0 0
Серкль Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Стандард
# Игрок      
1. Авенатти Фелипе 1 0
Серкль Брюгге
# Игрок      
1. Хотич Дино 1 0

Предыдущие игры

Стандард Последние 20 матчей: + = -
Стандард 3:0 Реймс Реймс 0:3 Стандард Стандард 1:2 Ницца Стандард 2:1 Монако
Стандард 4:0 Мехелен Стандард 0:1 АХ Лёвен Стандард 1:1 АХ Лёвен Стандард 1:2 Лёвен Стандард 3:2 Кортрейк Стандард 0:0 Сент-Трюйден Шарлеруа 2:0 Стандард Стандард 1:0 Ройал Антверпен Генк 1:3 Стандард Стандард 0:0 Брюгге Кортрейк 3:1 Стандард Стандард 2:1 Остенде Мехелен 2:3 Стандард ПЕК Зволле 0:2 Стандард Боруссия Д 0:0 Стандард Стандард 0:1 Гент
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: + = -
Остенде 3:1 Серкль Брюгге Дейнзе 4:0 Серкль Брюгге Сент Элуис 1:2 Серкль Брюгге Синт-Элойс-Винкел 1:2 Серкль Брюгге
Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 2:2 Серкль Брюгге Варегем 2:2 Серкль Брюгге Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:0 Гент Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Сент-Трюйден 0:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:2 Мехелен Эйпен 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт Серкль Брюгге 1:2 Ройал Антверпен Аугсбург 3:3 Серкль Брюгге Кортрейк 1:0 Серкль Брюгге

Последние игры между собой

Стандард: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Серкль Брюгге: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Стандард 2:1 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 0:2 Стандард Первый дивизион А Серкль Брюгге 1:2 Стандард Первый дивизион А Стандард 0:0 Серкль Брюгге Первый дивизион А
Стандард 1:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:1 Стандард Лига Жюпиле Стандард 4:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 1:0 Стандард Кубок Бельгии Серкль Брюгге 0:5 Стандард Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:1 Стандард Лига Жюпиле Стандард 2:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:1 Стандард Премьер-лига Стандард 0:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Стандард 2:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 2:0 Стандард Премьер-лига Стандард 1:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Стандард 4:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 4:1 Стандард Премьер-лига Стандард 4:0 Серкль Брюгге Кубок Серкль Брюгге 0:0 Стандард Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Стандард 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Шарлеруа 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Мускрон-Перювельз 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Ройал Антверпен 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Кортрейк 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Эйпен 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Гент 0 0 0 0 0 - 0 0
8. АХ Лёвен 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Беерсхот-Вильрейк 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Васланд-Беверен 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Зульте-Варегем 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Мехелен 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сент-Трюйден 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Андерлехт 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Остенде 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Генк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Серкль Брюгге 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Брюгге 1 0 0 1 0 - 1 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Maurice Dufrasne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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