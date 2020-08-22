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Ройал Антверпен
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Гент
0' 16'
46
Бутез
Жан
4
Abdoulaye
Seck
II
21
Dylan
Batubinsika
2
Де
Лат
Ричи
14
Де
Паув
Нилл
16
Геркенс
Питер
38
Арун
Фарис
5
Верстрате
Биргер
7
Ламкель
Зе
Дидье
11
Рафаэлов
Лиор
70
Мбокани
Дьёмерси
33
Руф
Дави
14
Кастро-Монтес
Алессио
32
Пластун
Игорь
5
Нгадеу
Майкл
17
Ботака
Жордан
24
Кумс
Свен
6
Овусу
Элиша
30
Дорш
Никлас
9
Безус
Роман
34
Кляйндинст
Тим
7
Яремчук
Роман
Ройал Антверпен
3-5-2
Гент
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Ройал Антверпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Геркенс Питер 1 0.33
2. Рафаэлов Лиор 1 (1) 0.33
3. Ламкель Зе Дидье 0 0
Гент
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пластун Игорь 2 0.67
2. Кумс Свен 0 0

Карточки

Ройал Антверпен
# Игрок      
1. Мбокани Дьёмерси 1 0
2. Де Лат Ричи 1 0
3. Бута Аурелиу 1 0
Гент
# Игрок      
1. Безус Роман 1 0
2. Овусу Элиша 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ройал Антверпен 0 0 50% (1) 50% (1) 0 0
 Гент 0 0 50% (1) 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Ройал Антверпен Последние 20 матчей: + = -
Серкль Брюгге 2:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Брюгге 0:1 Ройал Антверпен Зварте Леув 1:2 Ройал Антверпен
Ройал Антверпен 2:3 Лион Ройал Антверпен 1:3 Рода Ройал Антверпен 0:0 Утрехт Ройал Антверпен 0:1 Эйпен Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:1 Остенде Стандард 1:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:1 Шарлеруа Ройал Антверпен 1:1 Генк Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Брюгге 1:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:1 Зульте-Варегем Ройал Антверпен 1:1 Кортрейк Серкль Брюгге 1:2 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:0 Лугано Ройал Антверпен 0:0 Андерлехт
Гент Последние 20 матчей: + = -
Гент 1:2 Кортрейк Сент-Трюйден 2:1 Гент Гент 2:1 Сераинг Гент 2:1 Сераинг Юнайтед
Варегем 2:1 Гент Зульте-Варегем 2:1 Гент Гент 3:0 Метц Гент 2:3 Лион Ланс 1:1 Гент Брюгге 2:3 Гент Гент 1:4 Шарлеруа Серкль Брюгге 1:0 Гент Гент 1:1 Рома Гент 4:1 Сент-Трюйден Рома 1:0 Гент Эйпен 2:3 Гент Гент 1:1 Андерлехт Мехелен 0:3 Гент Гент 4:1 Генк Гент 3:1 Мускрон-Перювельз

Последние игры между собой

Ройал Антверпен: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
Гент: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
Гент 1:1 Ройал Антверпен Первый дивизион А Ройал Антверпен 3:2 Гент Первый дивизион А Ройал Антверпен 1:2 Гент Первый дивизион А Гент 1:2 Ройал Антверпен Первый дивизион А
Гент 0:0 Ройал Антверпен Первый дивизион А Ройал Антверпен 2:2 Гент Первый дивизион А Ройал Антверпен 1:1 Гент Первый дивизион А Гент 0:1 Ройал Антверпен Первый дивизион А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Беерсхот-Вильрейк 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Стандард 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Серкль Брюгге 3 2 0 1 5 - 4 6
5. Андерлехт 2 1 1 0 5 - 3 4
6. Генк 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Мехелен 3 1 1 1 5 - 5 4
8. Кортрейк 3 1 1 1 3 - 4 4
9. Брюгге 2 1 0 1 4 - 1 3
10. Сент-Трюйден 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Зульте-Варегем 3 1 0 2 6 - 6 3
12. Васланд-Беверен 3 1 0 2 5 - 7 3
13. Ройал Антверпен 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
14. АХ Лёвен 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Эйпен 3 0 2 1 1 - 5 2
16. Мускрон-Перювельз 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Гент 0:0 3 0 1 2 2 - 4 1
18. Остенде 2 0 0 2 1 - 3 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bosuil Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ройал Антверпен
Ничья
Гент
2.80
3.55
2.50
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Основное времяПервый таймВторой тайм
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1.97 1.82
Букмекер Да Нет
6.10 1.12
Букмекер Да Нет
3.35 1.31
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