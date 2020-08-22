Ройал Антверпен
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Босуил
Гент
46
Бутез
Жан
14
Де
Паув
Нилл
38
Арун
Фарис
33
Руф
Дави
24
Кумс
Свен
30
Дорш
Никлас
- Основной состав
-
46 Бутез ЖанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Де Паув НиллПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Пиус ДжуниорЗащитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бойя ФранкНападающий
- Нападающий
-
22 Bruny Nsimba
-
Главный тренер: Леко Иван
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йесс
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Геркенс Питер
|1
|0.33
|2.
|Рафаэлов Лиор
|1 (1)
|0.33
|3.
|Ламкель Зе Дидье
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пластун Игорь
|2
|0.67
|2.
|Кумс Свен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мбокани Дьёмерси
|1
|0
|2.
|Де Лат Ричи
|1
|0
|3.
|Бута Аурелиу
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Безус Роман
|1
|0
|2.
|Овусу Элиша
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ройал Антверпен
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|Гент
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Ройал Антверпен Последние 20 матчей: + = -Серкль Брюгге 2:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Брюгге 0:1 Ройал Антверпен Зварте Леув 1:2 Ройал Антверпен
Ройал Антверпен 2:3 Лион Ройал Антверпен 1:3 Рода Ройал Антверпен 0:0 Утрехт Ройал Антверпен 0:1 Эйпен Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:1 Остенде Стандард 1:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:1 Шарлеруа Ройал Антверпен 1:1 Генк Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Брюгге 1:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:1 Зульте-Варегем Ройал Антверпен 1:1 Кортрейк Серкль Брюгге 1:2 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:0 Лугано Ройал Антверпен 0:0 Андерлехт
Гент Последние 20 матчей: + = -Гент 1:2 Кортрейк Сент-Трюйден 2:1 Гент Гент 2:1 Сераинг Гент 2:1 Сераинг Юнайтед
Последние игры между собой
Ройал Антверпен: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
Гент: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Беерсхот-Вильрейк
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Стандард
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Серкль Брюгге
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|5.
|Андерлехт
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|Генк
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Мехелен
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|Кортрейк
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|Брюгге
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|10.
|Сент-Трюйден
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Зульте-Варегем
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|12.
|Васланд-Беверен
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|13.
|Ройал Антверпен
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|АХ Лёвен
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Эйпен
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|16.
|Мускрон-Перювельз
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Гент
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|18.
|Остенде
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0