Кортрейк
0:0
Первый тайм: 35'
Стадион: Гульденспоренстадион
Эйпен
30' Желтая карточкаМусона Ноуледж
51
Оканси
Эрик
26
Jens
Cools
29
Isaac
Nuhu
34
Jocelyn
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
51 Оканси ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Lucas Maus
-
-
-
41 Loic Ritiere
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Jens CoolsПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Isaac NuhuНападающий
- Нападающий
-
34 JocelynНападающий
- Запасные игроки
-
31 Дефурни ТеоВратарь
- Защитник
-
32 Бек АндреасЗащитник
- Нападающий
-
77 Коне МамадуНападающий
-
-
-
Главный тренер: Benat San Jose
Ход матча
30'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Номбе Мбойо
|1 (1)
|0.33
|2.
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0.33
|3.
|Terem Moffi
|1
|0.33
|4.
|Christophe Lepoint
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Isaac Nuhu
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Макаренко Евгений
|1
|0
|2.
|Christophe Lepoint
|1
|0
|3.
|Faiz Selemani IV
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Петерс Стеф
|1
|0
|2.
|Isaac Nuhu
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кортрейк
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|Эйпен
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Кортрейк Последние 20 матчей: + = -Гент 1:2 Кортрейк Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен Кортрейк 0:1 Дейнзе Кортрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк
Беерсхот 0:0 Кортрейк Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 1:1 Шарлеруа Стандард 3:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Генк Остенде 0:3 Кортрейк Васланд-Беверен 1:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Кортрейк 3:1 Стандард Кортрейк 2:2 Брюгге Ройал Антверпен 1:1 Кортрейк Сент-Трюйден 2:0 Кортрейк ВВВ-Венло 1:1 Кортрейк
Эйпен Последние 20 матчей: + = -Эйпен 0:4 Брюгге АХ Лёвен 1:1 Эйпен Эйпен 2:2 Сент-Трюйден Эйпен 0:2 Ст. Гиллоис
Эйпен 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Ройал Антверпен 0:1 Эйпен Мехелен 1:1 Эйпен Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 6:1 Эйпен Эйпен 2:3 Гент Сент-Трюйден 5:2 Эйпен Эйпен 1:0 Серкль Брюгге Васланд-Беверен 0:1 Эйпен Эйпен 1:1 Шарлеруа ПСВ 1:2 Эйпен Аякс 2:0 Эйпен Генк 2:1 Эйпен Эйпен 1:2 Кортрейк Ройал Антверпен 1:0 Эйпен Эйпен 1:0 Остенде
Последние игры между собой
Кортрейк: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Эйпен: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Стандард
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Шарлеруа
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Андерлехт
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Генк
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Мехелен
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Кортрейк
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|Брюгге
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|9.
|Васланд-Беверен
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Серкль Брюгге
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Сент-Трюйден
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|АХ Лёвен
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Эйпен
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|14.
|Мускрон-Перювельз
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Ройал Антверпен
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Остенде
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|Гент
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|18.
|Зульте-Варегем
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0