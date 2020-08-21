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Кортрейк
0:0
Первый тайм: 35'

Стадион:
Эйпен
0'
30' Желтая карточка
Мусона Ноуледж
35'
1
Якубех
Адам
4
Gilles
Dewaele
6
Ружо
Лукас
76
Дерейк
Тимоти
2
Petar
Golubovic
51
Оканси
Эрик
15
Christophe
Lepoint
25
Макаренко
Евгений
14
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
17
Pape
Habib
Gueye
7
Номбе
Мбойо
1
Де
Волф
Ортвин
18
Nils
Schouterden
5
Амат
Хорди
6
Пулен
Бенуа
28
Jonathan
Heris
8
Петерс
Стеф
26
Jens
Cools
10
Мусона
Ноуледж
29
Isaac
Nuhu
7
Нгой
Жульен
34
Jocelyn
Кортрейк
5-3-2
Эйпен
4-3-3

Ход матча

30'
 
Мусона Ноуледж

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Номбе Мбойо 1 (1) 0.33
2. Ван дер Брюгген Ханнес 1 0.33
3. Terem Moffi 1 0.33
4. Christophe Lepoint 0 0
Эйпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Isaac Nuhu 1 0.33

Карточки

Кортрейк
# Игрок      
1. Макаренко Евгений 1 0
2. Christophe Lepoint 1 0
3. Faiz Selemani IV 1 0
Эйпен
# Игрок      
1. Петерс Стеф 1 0
2. Isaac Nuhu 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кортрейк 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)
 Эйпен 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Кортрейк Последние 20 матчей: + = -
Гент 1:2 Кортрейк Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен Кортрейк 0:1 Дейнзе Кортрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк
Беерсхот 0:0 Кортрейк Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 1:1 Шарлеруа Стандард 3:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Генк Остенде 0:3 Кортрейк Васланд-Беверен 1:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Кортрейк 3:1 Стандард Кортрейк 2:2 Брюгге Ройал Антверпен 1:1 Кортрейк Сент-Трюйден 2:0 Кортрейк ВВВ-Венло 1:1 Кортрейк
Эйпен Последние 20 матчей: + = -
Эйпен 0:4 Брюгге АХ Лёвен 1:1 Эйпен Эйпен 2:2 Сент-Трюйден Эйпен 0:2 Ст. Гиллоис
Эйпен 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Ройал Антверпен 0:1 Эйпен Мехелен 1:1 Эйпен Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 6:1 Эйпен Эйпен 2:3 Гент Сент-Трюйден 5:2 Эйпен Эйпен 1:0 Серкль Брюгге Васланд-Беверен 0:1 Эйпен Эйпен 1:1 Шарлеруа ПСВ 1:2 Эйпен Аякс 2:0 Эйпен Генк 2:1 Эйпен Эйпен 1:2 Кортрейк Ройал Антверпен 1:0 Эйпен Эйпен 1:0 Остенде

Последние игры между собой

Кортрейк: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Эйпен: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Эйпен 1:2 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 2:1 Эйпен Кубок Кортрейк 1:2 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 0:1 Кортрейк Первый дивизион А
Кортрейк 1:3 Эйпен Первый дивизион А Кортрейк 0:0 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 1:2 Кортрейк Первый дивизион А Эйпен 3:2 Кортрейк Лига Про Кортрейк 3:3 Эйпен Лига Про Эйпен 1:0 Кортрейк Лига Про Эйпен 4:0 Кортрейк Кубок Кортрейк 1:1 Эйпен Лига Про
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беерсхот-Вильрейк 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Стандард 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Шарлеруа 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Андерлехт 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Генк 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Мехелен 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Кортрейк 0:0 3 1 1 1 3 - 4 4
8. Брюгге 2 1 0 1 4 - 1 3
9. Васланд-Беверен 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Серкль Брюгге 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Сент-Трюйден 2 1 0 1 3 - 4 3
12. АХ Лёвен 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Эйпен 0:0 3 0 2 1 1 - 5 2
14. Мускрон-Перювельз 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Ройал Антверпен 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Остенде 2 0 0 2 1 - 3 0
17. Гент 2 0 0 2 2 - 4 0
18. Зульте-Варегем 2 0 0 2 2 - 5 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    30'
    Мусона Ноуледж получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldensporenstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.95 1.80
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.10 1.33
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