Первый тайм

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Мозес Опондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Клеве Троэльс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

49' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Хорсенс

47' Удар от ворот произведет Хорсенс

47' Мадс Фрокьяер-Йенсен не смог попасть в створ ударом издали

47' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Удар от ворот произведет Хорсенс

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Геммер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Мадс Фрокьяер-Йенсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Судье надоело, что Шельвик Йорген тянет время и он наказал его горчичником

43' ШАНС! Миккель Хиллегард вышел один на один с голкипером...

43' Ламб Микаэл из команды Хорсенс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

43' Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Мозес Опондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Геммер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Бьярк Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Лука Прип совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

38' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Ох, нехорошо это выглядит. Лаурсен Райан получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Делач Матей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Хорсенс

31' Лунд Оливер не смог попасть в створ ударом издали

31' Йонас Торсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Мадс Фрокьяер-Йенсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

27' Удар от ворот произведет Хорсенс

27' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Миккель Хиллегард из команды Оденсе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

25' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Удар от ворот произведет Оденсе

23' Бьярк Якобсен из команды Хорсенс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

23' Лука Прип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Удар от ворот произведет Оденсе

19' Айо Симон Окосун не смог попасть в створ ударом издали

18' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Трандарсон Арон-Элис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Шельвик Йорген предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' Удар от ворот произведет Хорсенс

13' Мадс Фрокьяер-Йенсен не смог попасть в створ ударом издали

12' Мадс Фрокьяер-Йенсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Рефери не любит споров - именно за это Мадс Фрокьяер-Йенсен сейчас получил желтую

11' Удар от ворот произведет Хорсенс

11' Отличный пас сделал Джейбали Иссам из команды Оденсе . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

11' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Удар от ворот произведет Оденсе

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Удар от ворот произведет Оденсе

8' Головой пробил Айо Симон Окосун , но голкипер отбил его в поле!

8' Тверсков Йеппе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Лаурсен Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Удар от ворот произведет Оденсе

3' Оливер Кристенсен взял и забрал мяч на выходе

2' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Хорсенс начинает с центра поля