Хорсенс
1:0
Второй тайм: 67'
Стадион: Casa Arena Horsens
Оденсе
12' Желтая карточкаМадс Фрокьяер-Йенсен
34' Желтая карточкаГеммер Йонас
39' Желтая карточкаLouka Andreasen
44' Желтая карточкаШельвик Йорген
45' Желтая карточкаКлеве Троэльс
1:0
61' ГолMalte Kiilerich Hansen
11
Peter
Nymann
14
Геммер
Йонас
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Peter NymannЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
29 Кьяер ЙеппеПолузащитник
-
79 Jannik PohlНападающий
-
21 Джеймс Гомес
-
-
-
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
25 Moses Opondo
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
34'
39'
44'
45'
61'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 2
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Предыдущие игры
Хорсенс Последние 20 матчей: + = -Оденсе 3:1 Хорсенс Хорсенс 3:2 Хобро Эсбьерг 1:2 Хорсенс Раннерс 0:3 Хорсенс
Хорсенс 0:0 Раннерс Хорсенс 2:2 Эсбьерг Хобро 1:1 Хорсенс Сённерйюск 2:1 Хорсенс Хорсенс 3:2 Брондбю Митьюлланд 0:1 Хорсенс Копенгаген 0:1 Хорсенс Хорсенс 1:1 Силькеборг Хорсенс 1:2 Раннерс Хорсенс 1:2 Орхус Нордшелланн 6:0 Хорсенс Оденсе 3:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Кристиансунд Бранн 1:0 Хорсенс Хобро 4:2 Хорсенс Хорсенс 3:1 Орхус Фремад
Оденсе Последние 20 матчей: + = -Оденсе 3:1 Хорсенс Оденсе 2:0 Раннерс Раннерс 2:1 Оденсе Оденсе 1:3 Силькеборг
Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Люнгбю Люнгбю 1:2 Оденсе Оденсе 2:0 Сённерйюск Силькеборг 6:0 Оденсе Оденсе 3:1 Эсбьерг Орхус 1:0 Оденсе Оденсе 3:4 Ольборг Копенгаген 2:2 Оденсе Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 1:1 Силькеборг Раннерс 0:0 Оденсе Оденсе 0:2 Брондбю Оденсе 3:0 Хорсенс Оденсе 1:1 Радник Сурдулица Рубин 0:1 Оденсе
Последние игры между собой
Хорсенс: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Оденсе: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Хорсенс 1:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 4:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Хорсенс Суперлига Дании Оденсе 2:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:0 Оденсе Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:1 Оденсе Товарищеские матчи Оденсе 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:4 Хорсенс Кубок Хорсенс 2:2 Оденсе Суперлига Дании Хорсенс 1:4 Оденсе Международные матчи (клубы) Оденсе 0:1 Хорсенс Суперлига Хорсенс 0:1 Оденсе САС Лигаен