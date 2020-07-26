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  3. Дания: Суперлига Дании. Лига Европы: Плей-офф: 1/2 финала
Хорсенс
1:0
Второй тайм: 67'

Стадион:
Оденсе
0'
12' Желтая карточка
Мадс Фрокьяер-Йенсен
34' Желтая карточка
Геммер Йонас
39' Желтая карточка
Louka Andreasen
44' Желтая карточка
Шельвик Йорген
45' Желтая карточка
Клеве Троэльс
1:0
61' Гол
Malte Kiilerich Hansen
67'
1
Делач
Матей
11
Peter
Nymann
4
Malte
Kiilerich
Hansen
8
Bjarke
Jacobsen
5
Ламб
Микаэл
14
Геммер
Йонас
19
Jonas
Thorsen
6
Ayo
Simon
Okusun
18
Louka
Andreasen
10
Ханссон
Халлюр
12
Rune
Frantsen
27
Oliver
Christensen
5
Ларсен
Каспер
6
Тверсков
Йеппе
2
Лунд
Оливер
4
Лаурсен
Райан
19
Трандарсон
Арон-Элис
23
Клеве
Троэльс
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
16
Шельвик
Йорген
7
Джейбали
Иссам
26
Миккель
Хиллегард
Хорсенс
4-1-2-1-2
Оденсе
3-5-2

Ход матча

12'
 
Мадс Фрокьяер-Йенсен
34'
Геммер Йонас
 
39'
Louka Andreasen
 
39'
 
Moses Opondo
Лаурсен Райан
44'
 
Шельвик Йорген
45'
 
Клеве Троэльс
61'
Malte Kiilerich Hansen
(Jonas Thorsen)
1:0
65'
 
Свеннсен Сандер
Джейбали Иссам

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Предыдущие игры

Хорсенс Последние 20 матчей: + = -
Оденсе 3:1 Хорсенс Хорсенс 3:2 Хобро Эсбьерг 1:2 Хорсенс Раннерс 0:3 Хорсенс
Хорсенс 0:0 Раннерс Хорсенс 2:2 Эсбьерг Хобро 1:1 Хорсенс Сённерйюск 2:1 Хорсенс Хорсенс 3:2 Брондбю Митьюлланд 0:1 Хорсенс Копенгаген 0:1 Хорсенс Хорсенс 1:1 Силькеборг Хорсенс 1:2 Раннерс Хорсенс 1:2 Орхус Нордшелланн 6:0 Хорсенс Оденсе 3:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Кристиансунд Бранн 1:0 Хорсенс Хобро 4:2 Хорсенс Хорсенс 3:1 Орхус Фремад
Оденсе Последние 20 матчей: + = -
Оденсе 3:1 Хорсенс Оденсе 2:0 Раннерс Раннерс 2:1 Оденсе Оденсе 1:3 Силькеборг
Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Люнгбю Люнгбю 1:2 Оденсе Оденсе 2:0 Сённерйюск Силькеборг 6:0 Оденсе Оденсе 3:1 Эсбьерг Орхус 1:0 Оденсе Оденсе 3:4 Ольборг Копенгаген 2:2 Оденсе Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 1:1 Силькеборг Раннерс 0:0 Оденсе Оденсе 0:2 Брондбю Оденсе 3:0 Хорсенс Оденсе 1:1 Радник Сурдулица Рубин 0:1 Оденсе

Последние игры между собой

Хорсенс: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Оденсе: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Оденсе 3:1 Хорсенс Суперлига Дании Оденсе 3:0 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:0 Хорсенс Суперлига Дании
Хорсенс 1:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 4:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Хорсенс Суперлига Дании Оденсе 2:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:0 Оденсе Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:1 Оденсе Товарищеские матчи Оденсе 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:4 Хорсенс Кубок Хорсенс 2:2 Оденсе Суперлига Дании Хорсенс 1:4 Оденсе Международные матчи (клубы) Оденсе 0:1 Хорсенс Суперлига Хорсенс 0:1 Оденсе САС Лигаен
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