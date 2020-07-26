Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Сегодняшная посещаемость составляет 2171 болельщиков

96' Rasmus Nissen решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

95' Джеймс Гомес совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

94' Jeppe Kjaer из команды Хорсенс подал угловой слева.

93' Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Jeppe Kjaer из команды Хорсенс подал угловой справа.

92' Джеймс Гомес из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

91' Оливер Кристенсен взял и забрал мяч на выходе

91' Штрафной исполнил Питер Теркилдсен, после его удара Оливер Кристенсен сделал классный сейв. Угловой

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Хорсенс

89' Свеннсен Сандер не смог попасть в створ ударом издали

89' Плохо сыграл Джеймс Гомес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

89' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Тактическая замена. Миккель Хиллегард уходит с поля и его заменяет Rasmus Nissen

88' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Джеймс Гомес из команды Хорсенс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

87' Ламб Микаэл из команды Хорсенс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

86' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Оливер Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Плохо сыграл Оливер Кристенсен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

84' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Удар от ворот произведет Хорсенс

83' Удар от ворот произведет Оденсе

83' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Удар от ворот произведет Оденсе

80' Тактическая замена. Йонас Торсен уходит с поля и его заменяет Джеймс Гомес

80' Тактическая замена. Геммер Йонас уходит с поля и его заменяет Питер Теркилдсен

78' Г О О О О Л - Миккель Хиллегард изменил счет на табло!

77' Jeppe Kjaer из команды Хорсенс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

76' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Тактическая замена. Петер Нюманн уходит с поля и его заменяет Jeppe Kjaer

74' Миккель Хиллегард мяч отрикошетил от ворот

74' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Йонас Торсен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

72' Удар от ворот произведет Хорсенс

71' Какой шанс! Миккель Хиллегард почти забил, но мяч вынесли с линии!

71' ШАНС! Миккель Хиллегард вышел один на один с голкипером...

70' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Удар от ворот произведет Оденсе

68' Миккель Хиллегард на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Оливер Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Клеве Троэльс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Удар от ворот произведет Оденсе

65' Ламб Микаэл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Лука Прип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

60' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Удар от ворот произведет Оденсе

58' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Удар от ворот произведет Хорсенс

54' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

53' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Оденсе

52' Ханссон Халлюр не смог попасть в створ ударом издали

48' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля