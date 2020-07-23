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  3. Дания: Суперлига Дании. Лига Европы: Плей-офф: 1/2 финала
Оденсе
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Хорсенс
0' 3'
27
Oliver
Christensen
5
Ларсен
Каспер
6
Тверсков
Йеппе
24
Лунд
Марко
2
Лунд
Оливер
23
Клеве
Троэльс
14
Томасен
Йенс
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
16
Шельвик
Йорген
7
Джейбали
Иссам
15
Max
Fenger
1
Делач
Матей
11
Peter
Nymann
4
Malte
Kiilerich
Hansen
33
Alexander
Ludwig
II
5
Ламб
Микаэл
29
Кьяер
Йеппе
8
Bjarke
Jacobsen
6
Ayo
Simon
Okusun
19
Jonas
Thorsen
44
Брок-Мадсен
Николай
10
Ханссон
Халлюр
Оденсе
3-5-2
Хорсенс
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Оденсе Последние 20 матчей: + = -
Оденсе 2:0 Раннерс Раннерс 2:1 Оденсе Оденсе 1:3 Силькеборг Сённерйюск 1:1 Оденсе
Оденсе 3:1 Люнгбю Люнгбю 1:2 Оденсе Оденсе 2:0 Сённерйюск Силькеборг 6:0 Оденсе Оденсе 3:1 Эсбьерг Орхус 1:0 Оденсе Оденсе 3:4 Ольборг Копенгаген 2:2 Оденсе Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 1:1 Силькеборг Раннерс 0:0 Оденсе Оденсе 0:2 Брондбю Оденсе 3:0 Хорсенс Оденсе 1:1 Радник Сурдулица Рубин 0:1 Оденсе Рапид Вена 0:0 Оденсе
Хорсенс Последние 20 матчей: + = -
Хорсенс 3:2 Хобро Эсбьерг 1:2 Хорсенс Раннерс 0:3 Хорсенс Хорсенс 0:0 Раннерс
Хорсенс 2:2 Эсбьерг Хобро 1:1 Хорсенс Сённерйюск 2:1 Хорсенс Хорсенс 3:2 Брондбю Митьюлланд 0:1 Хорсенс Копенгаген 0:1 Хорсенс Хорсенс 1:1 Силькеборг Хорсенс 1:2 Раннерс Хорсенс 1:2 Орхус Нордшелланн 6:0 Хорсенс Оденсе 3:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Кристиансунд Бранн 1:0 Хорсенс Хобро 4:2 Хорсенс Хорсенс 3:1 Орхус Фремад Сённерйюск 1:1 Хорсенс

Последние игры между собой

Оденсе: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Хорсенс: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Оденсе 3:0 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:2 Оденсе Суперлига Дании
Оденсе 4:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Хорсенс Суперлига Дании Оденсе 2:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:0 Оденсе Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:1 Оденсе Товарищеские матчи Оденсе 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:4 Хорсенс Кубок Хорсенс 2:2 Оденсе Суперлига Дании Хорсенс 1:4 Оденсе Международные матчи (клубы) Оденсе 0:1 Хорсенс Суперлига Хорсенс 0:1 Оденсе САС Лигаен Хорсенс 4:3 Оденсе САС Лигаен
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Лунд Оливер из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Айо Симон Окосун
  • 2'
    Удар от ворот произведет Оденсе
  • 2'
    Брок-Мадсен Николай из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
  • 2'
    Йонас Торсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Удар от ворот произведет Хорсенс
  • 1'
    Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Оденсе начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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