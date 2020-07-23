Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Бьярк Якобсен получил желтую карточку от судьи

42' Удар от ворот произведет Оденсе

42' Петер Нюманн не смог попасть в створ ударом издали

42' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Йонас Торсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Ларсен Каспер получил желтую карточку от судьи

40' Удар от ворот произведет Хорсенс

37' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Тверсков Йеппе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Ханссон Халлюр получил желтую карточку от судьи

30' Удар от ворот произведет Хорсенс

29' Матч возобновлен

29' Ох, нехорошо это выглядит. Брок-Мадсен Николай получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Брок-Мадсен Николай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Jeppe Kjaer из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...

26' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Опасность! Джейбали Иссам из команды Оденсе отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

25' Удар от ворот произведет Хорсенс

24' Как он промахнулся? Джейбали Иссам имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

23' Клеве Троэльс из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

23' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Делач Матей из команды Хорсенс

22' Фантастический гол, где все сам сделал Max Fenger

21' Г О О О О Л - Max Fenger из команды Оденсе переиграл вратаря дальним ударом!

18' Брок-Мадсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Брок-Мадсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Отличные скиллы показывает Мадс Фрокьяер-Йенсен , обводя своих соперников

16' Удар от ворот произведет Оденсе

13' Айо Симон Окосун выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Удар от ворот произведет Оденсе

12' Jeppe Kjaer из команды Хорсенс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

11' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Джейбали Иссам нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

11' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Jeppe Kjaer задерживает мяч рукой

9' Jeppe Kjaer навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

8' Лунд Марко получил желтую карточку от судьи

8' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Удар от ворот произведет Оденсе

2' Брок-Мадсен Николай из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

2' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Удар от ворот произведет Хорсенс

1' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Оденсе начинает с центра поля