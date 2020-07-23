  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания: Суперлига Дании. Лига Европы: Плей-офф: 1/2 финала
Оденсе
3:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 3884
Хорсенс
0'
8' Желтая карточка
Лунд Марко
1:0
21' Гол
Max Fenger
34' Желтая карточка
Ханссон Халлюр
41' Желтая карточка
Ларсен Каспер
43' Желтая карточка
Bjarke Jacobsen
1:1
63' Гол
Ayo Simon Okusun
77' Желтая карточка
Louka Andreasen
2:1
78' Пенальти
Свеннсен Сандер
3:1
86' Гол
Миккель Хиллегард
90'+5
27
Oliver
Christensen
5
Ларсен
Каспер
6
Тверсков
Йеппе
24
Лунд
Марко
2
Лунд
Оливер
23
Клеве
Троэльс
14
Томасен
Йенс
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
16
Шельвик
Йорген
7
Джейбали
Иссам
15
Max
Fenger
1
Делач
Матей
11
Peter
Nymann
4
Malte
Kiilerich
Hansen
33
Alexander
Ludwig
II
5
Ламб
Микаэл
29
Кьяер
Йеппе
8
Bjarke
Jacobsen
6
Ayo
Simon
Okusun
19
Jonas
Thorsen
44
Брок-Мадсен
Николай
10
Ханссон
Халлюр
Оденсе
3-5-2
Хорсенс
4-4-2

Ход матча

8'
Лунд Марко
 
21'
Max Fenger
(Шельвик Йорген)
1:0
29'
 
Rune Frantsen
Брок-Мадсен Николай
34'
 
Ханссон Халлюр
36'
Трандарсон Арон-Элис
Томасен Йенс
 
41'
Ларсен Каспер
 
43'
 
Bjarke Jacobsen
46'
 
Louka Andreasen
Кьяер Йеппе
46'
 
Геммер Йонас
Alexander Ludwig II
58'
Свеннсен Сандер
Джейбали Иссам
 
63'
1:1
Ayo Simon Okusun
(Rune Frantsen)
77'
 
Louka Andreasen
78'
Свеннсен Сандер
2:1
81'
 
Jannik Pohl
Ламб Микаэл
81'
 
Peter Therkildsen
Peter Nymann
82'
Миккель Хиллегард
Лунд Оливер
 
86'
Миккель Хиллегард
(Лунд Марко)
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Предыдущие игры

Оденсе Последние 20 матчей: + = -
Оденсе 2:0 Раннерс Раннерс 2:1 Оденсе Оденсе 1:3 Силькеборг Сённерйюск 1:1 Оденсе
Оденсе 3:1 Люнгбю Люнгбю 1:2 Оденсе Оденсе 2:0 Сённерйюск Силькеборг 6:0 Оденсе Оденсе 3:1 Эсбьерг Орхус 1:0 Оденсе Оденсе 3:4 Ольборг Копенгаген 2:2 Оденсе Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 1:1 Силькеборг Раннерс 0:0 Оденсе Оденсе 0:2 Брондбю Оденсе 3:0 Хорсенс Оденсе 1:1 Радник Сурдулица Рубин 0:1 Оденсе Рапид Вена 0:0 Оденсе
Хорсенс Последние 20 матчей: + = -
Хорсенс 3:2 Хобро Эсбьерг 1:2 Хорсенс Раннерс 0:3 Хорсенс Хорсенс 0:0 Раннерс
Хорсенс 2:2 Эсбьерг Хобро 1:1 Хорсенс Сённерйюск 2:1 Хорсенс Хорсенс 3:2 Брондбю Митьюлланд 0:1 Хорсенс Копенгаген 0:1 Хорсенс Хорсенс 1:1 Силькеборг Хорсенс 1:2 Раннерс Хорсенс 1:2 Орхус Нордшелланн 6:0 Хорсенс Оденсе 3:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Кристиансунд Бранн 1:0 Хорсенс Хобро 4:2 Хорсенс Хорсенс 3:1 Орхус Фремад Сённерйюск 1:1 Хорсенс

Последние игры между собой

Оденсе: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Хорсенс: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Оденсе 3:0 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:2 Оденсе Суперлига Дании
Оденсе 4:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Хорсенс Суперлига Дании Оденсе 2:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:0 Оденсе Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:1 Оденсе Товарищеские матчи Оденсе 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:4 Хорсенс Кубок Хорсенс 2:2 Оденсе Суперлига Дании Хорсенс 1:4 Оденсе Международные матчи (клубы) Оденсе 0:1 Хорсенс Суперлига Хорсенс 0:1 Оденсе САС Лигаен Хорсенс 4:3 Оденсе САС Лигаен
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Оденсе 3:1 Хорсенс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный