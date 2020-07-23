Оденсе
3:1
Конец матча
Стадион: Nature Energy Park Зрители: 3884
Хорсенс
8' Желтая карточкаЛунд Марко
1:0
21' ГолMax Fenger
34' Желтая карточкаХанссон Халлюр
41' Желтая карточкаЛарсен Каспер
43' Желтая карточкаBjarke Jacobsen
1:1
63' ГолAyo Simon Okusun
77' Желтая карточкаLouka Andreasen
2:1
78' ПенальтиСвеннсен Сандер
3:1
86' ГолМиккель Хиллегард
24
Лунд
Марко
14
Томасен
Йенс
15
Max
Fenger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Лунд МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Max FengerНападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
25 Moses Opondo
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Peter NymannЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Кьяер ЙеппеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
-
79 Jannik PohlНападающий
- Нападающий
-
30 Anders Hoff
-
-
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
8'
21'
1:0
34'
41'
43'
63'
77'
78'
2:1
86'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Предыдущие игры
Оденсе Последние 20 матчей: + = -Оденсе 2:0 Раннерс Раннерс 2:1 Оденсе Оденсе 1:3 Силькеборг Сённерйюск 1:1 Оденсе
Оденсе 3:1 Люнгбю Люнгбю 1:2 Оденсе Оденсе 2:0 Сённерйюск Силькеборг 6:0 Оденсе Оденсе 3:1 Эсбьерг Орхус 1:0 Оденсе Оденсе 3:4 Ольборг Копенгаген 2:2 Оденсе Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 1:1 Силькеборг Раннерс 0:0 Оденсе Оденсе 0:2 Брондбю Оденсе 3:0 Хорсенс Оденсе 1:1 Радник Сурдулица Рубин 0:1 Оденсе Рапид Вена 0:0 Оденсе
Хорсенс Последние 20 матчей: + = -Хорсенс 3:2 Хобро Эсбьерг 1:2 Хорсенс Раннерс 0:3 Хорсенс Хорсенс 0:0 Раннерс
Хорсенс 2:2 Эсбьерг Хобро 1:1 Хорсенс Сённерйюск 2:1 Хорсенс Хорсенс 3:2 Брондбю Митьюлланд 0:1 Хорсенс Копенгаген 0:1 Хорсенс Хорсенс 1:1 Силькеборг Хорсенс 1:2 Раннерс Хорсенс 1:2 Орхус Нордшелланн 6:0 Хорсенс Оденсе 3:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Кристиансунд Бранн 1:0 Хорсенс Хобро 4:2 Хорсенс Хорсенс 3:1 Орхус Фремад Сённерйюск 1:1 Хорсенс
Последние игры между собой
Оденсе: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Хорсенс: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Оденсе 4:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Хорсенс Суперлига Дании Оденсе 2:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:0 Оденсе Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:1 Оденсе Товарищеские матчи Оденсе 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:4 Хорсенс Кубок Хорсенс 2:2 Оденсе Суперлига Дании Хорсенс 1:4 Оденсе Международные матчи (клубы) Оденсе 0:1 Хорсенс Суперлига Хорсенс 0:1 Оденсе САС Лигаен Хорсенс 4:3 Оденсе САС Лигаен