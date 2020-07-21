Филадельфия Юнион
1:1
Конец матча
Стадион: Subaru Park
Орландо Сити
56' Желтая карточкаБедойя Алехандро
67' Желтая карточкаРосель Ориоль
1:0
68' ГолИлсиньо Перейра
1:1
70' ГолПерейра Маурисио
80' Желтая карточкаJakob Glesnes
90' Желтая карточкаRuan2
18
Блэйк
Андре
27
Kai
Wagner
2
Ruan2
11
Junior
Urso
17
Нани
Луиш
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Kai WagnerЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Joe BendikВратарь
-
24 Оравец МатейЗащитник
-
32 Реал МэттьюЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
13 Cole Turner
-
Главный тренер: Jim Curtin
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Ruan2Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Junior UrsoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Нани ЛуишНападающий
- Запасные игроки
-
23 Brian RoweВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Kyle SmithПолузащитник
-
21 Перея АндресНападающий
- Нападающий
-
-
-
19 Benji Michel
-
30 David Loera
-
-
18 Daryl Dike
-
Главный тренер: Oscar Pareja
Ход матча
56'
67'
68'
70'
1:1
80'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бедойя Алехандро
|1
|0.05
|2.
|Илсиньо Перейра
|1
|0.05
|3.
|Пржибылко Каспер
|1
|0.05
|4.
|Kai Wagner
|1
|0.05
|5.
|Brenden Aaronson
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Chris Mueller
|3
|0.13
|2.
|Нани Луиш
|1
|0.04
|3.
|Перейра Маурисио
|1
|0.04
|4.
|Tesho Akindele
|1
|0.04
|5.
|Dominic Dwyer
|0
|0
|6.
|Juan Moutinio2
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Jakob Glesnes
|2
|0
|2.
|Jose Andres Martinez
|2
|0
|3.
|Бедойя Алехандро
|1
|0
|4.
|Монтейро Гамиро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Росель Ориоль
|2
|0
|2.
|Juan Moutinio2
|2
|0
|3.
|Гальесе Педро
|1
|0
|4.
|Перейра Маурисио
|1
|0
|5.
|Мендес Джегсон
|1
|0
|6.
|Ruan2
|1
|0
|7.
|Robin Jansson1
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Филадельфия Юнион
|25% (1)
|0
|0
|0
|75% (3)
|0
|Орландо Сити
|40% (2)
|0
|0
|0
|40% (2)
|20% (1)
Предыдущие игры
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: + = -Филадельфия Юнион 2:1 Интер Майами Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Даллас 2:0 Филадельфия Юнион
Атланта Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:2 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 2:0 Филадельфия Юнион Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Филадельфия Юнион 3:1 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Хьюстон Динамо Ди Си Юнайтед 1:5 Филадельфия Юнион Монреаль Импакт 4:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:0 Чикаго Файр Реал Солт-Лейк 4:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:2 Орландо Сити
Орландо Сити Последние 20 матчей: + = -Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Интер Майами Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк
Орландо Сити 2:5 Чикаго Файр Цинциннати 1:1 Орландо Сити Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити Торонто 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:2 Атланта Юнайтед Орландо Сити 2:0 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Портленд Тимберс 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Коламбус Кру
Последние игры между собой
Филадельфия Юнион: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
Орландо Сити: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
Филадельфия Юнион 0:2 Орландо Сити МЛС Филадельфия Юнион 6:1 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 0:2 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 2:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:1 Орландо Сити МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 0:0 Филадельфия Юнион МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Чикаго Файр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Интер Майами
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0