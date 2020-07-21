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Филадельфия Юнион
1:1
Конец матча

Стадион:
Орландо Сити
0'
56' Желтая карточка
Бедойя Алехандро
67' Желтая карточка
Росель Ориоль
1:0
68' Гол
Илсиньо Перейра
1:1
70' Гол
Перейра Маурисио
80' Желтая карточка
Jakob Glesnes
90' Желтая карточка
Ruan2
90'+7
18
Блэйк
Андре
28
Raymon
Gaddis
3
Jack
Elliott
4
Mark
McKenzie2
27
Kai
Wagner
11
Бедойя
Алехандро
2
Warren
Creavalle
10
Монтейро
Гамиро
22
Brenden
Aaronson
23
Пржибылко
Каспер
17
Sergio
Santos1
1
Гальесе
Педро
2
Ruan2
25
Antonio
Carlos
I
6
Robin
Jansson1
4
Juan
Moutinio2
9
Chris
Mueller
11
Junior
Urso
20
Росель
Ориоль
10
Перейра
Маурисио
13
Tesho
Akindele
17
Нани
Луиш
Филадельфия Юнион
4-3-1-2
Орландо Сити
4-4-2

Ход матча

19'
 
Мендес Джегсон
Junior Urso
56'
Бедойя Алехандро
 
59'
Илсиньо Перейра
Sergio Santos1
 
67'
 
Росель Ориоль
68'
Илсиньо Перейра
(Бедойя Алехандро)
1:0
70'
1:1
Перейра Маурисио
(Нани Луиш)
73'
Jakob Glesnes
Warren Creavalle
 
74'
 
Benji Michel
Tesho Akindele
80'
Jakob Glesnes
 
87'
 
Перея Андрес
Chris Mueller
88'
 
Santiago Patino
Перейра Маурисио
90'
 
Ruan2
90'
Реал Мэттью
Brenden Aaronson
 

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бедойя Алехандро 1 0.05
2. Илсиньо Перейра 1 0.05
3. Пржибылко Каспер 1 0.05
4. Kai Wagner 1 0.05
5. Brenden Aaronson 0 0
Орландо Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Chris Mueller 3 0.13
2. Нани Луиш 1 0.04
3. Перейра Маурисио 1 0.04
4. Tesho Akindele 1 0.04
5. Dominic Dwyer 0 0
6. Juan Moutinio2 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
# Игрок      
1. Jakob Glesnes 2 0
2. Jose Andres Martinez 2 0
3. Бедойя Алехандро 1 0
4. Монтейро Гамиро 1 0
Орландо Сити
# Игрок      
1. Росель Ориоль 2 0
2. Juan Moutinio2 2 0
3. Гальесе Педро 1 0
4. Перейра Маурисио 1 0
5. Мендес Джегсон 1 0
6. Ruan2 1 0
7. Robin Jansson1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Филадельфия Юнион 25% (1) 0 0 0 75% (3) 0
 Орландо Сити 40% (2) 0 0 0 40% (2) 20% (1)

Предыдущие игры

Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: + = -
Филадельфия Юнион 2:1 Интер Майами Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Даллас 2:0 Филадельфия Юнион
Атланта Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:2 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 2:0 Филадельфия Юнион Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Филадельфия Юнион 3:1 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Хьюстон Динамо Ди Си Юнайтед 1:5 Филадельфия Юнион Монреаль Импакт 4:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:0 Чикаго Файр Реал Солт-Лейк 4:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:2 Орландо Сити
Орландо Сити Последние 20 матчей: + = -
Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Интер Майами Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк
Орландо Сити 2:5 Чикаго Файр Цинциннати 1:1 Орландо Сити Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити Торонто 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:2 Атланта Юнайтед Орландо Сити 2:0 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Портленд Тимберс 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Коламбус Кру

Последние игры между собой

Филадельфия Юнион: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
Орландо Сити: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
Филадельфия Юнион 2:2 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 1:3 Филадельфия Юнион МЛС Орландо Сити 2:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Орландо Сити Открытый Кубок
Филадельфия Юнион 0:2 Орландо Сити МЛС Филадельфия Юнион 6:1 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 0:2 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 2:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:1 Орландо Сити МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 0:0 Филадельфия Юнион МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Чикаго Файр 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Интер Майами 3 0 0 3 2 - 5 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 19'
    Junior Urso уходит с поля. Мендес Джегсон выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Subaru Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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