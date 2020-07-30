Мы ожидаем дополнительного времени

Начался первый тайм дополнительного времени

Второй тайм дополнительного времени начался

Вот и все. Прозвучал финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Мальмё вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Гётеборг

48' Кристиансен Андерс не смог попасть в створ ударом издали

48' Юханссон Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Сафари Беранг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Матч возобновлен

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' ШАНС! Телин Исаак вышел один на один с голкипером...

43' Юханссон Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Г О О О О О Л - Тойвонен Ола ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот

40' Плохо сыграл Сана Тобиас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

40' Сафари Беранг из команды Мальмё сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

40' Юханссон Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Гётеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Гётеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Отличные скиллы показывает Айеш Хосам , обводя своих соперников

36' Инносент Бонке из команды Мальмё плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

34' Мальмё вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Далин Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Гётеборг имеет хороший шанс забить.

33' Удар от ворот произведет Гётеборг

33' Кнудсен Йонас не смог попасть в створ ударом издали

32' Отличные скиллы показывает Кнудсен Йонас , обводя своих соперников

32' Удар от ворот произведет Мальмё

31' Айеш Хосам не смог попасть в створ ударом издали

31' Антонссон Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Бергет Йо Инге выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Гётеборг имеет хороший шанс забить.

30' Гётеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Мальмё вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Гётеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

28' Матч возобновлен

27' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

26' Сана Тобиас из команды Гётеборг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

25' Гётеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Сафари Беранг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Тойвонен Ола из команды Мальмё делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

23' Гётеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Левицки Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Удар от ворот произведет Гётеборг

22' Кристиансен Андерс не смог попасть в створ ударом издали

22' Юханссон Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Мальмё имеет хороший шанс забить.

20' Мальмё вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Гётеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Гётеборг имеет хороший шанс забить.

16' Мальмё вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Плохо сыграл Инносент Бонке - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

15' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Victor Wernersson выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Матч возобновится спорным мячом

12' Матч возобновлен

12' Ох, нехорошо это выглядит. Рикс Сёрен получил травму и медбригада забирает его с поля.

10' Рикс Сёрен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Ахмедходжич Анел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Плохо сыграл Юханссон Якоб - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

8' Игрок из команды Мальмё вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

8' Гётеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Выглядело как неплохой момент. Бергет Йо Инге из команды Мальмё закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

7' Рикс Сёрен из команды Мальмё делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

6' Удар от ворот произведет Гётеборг

6' Кнудсен Йонас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Удар от ворот произведет Мальмё

5' Гётеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Гётеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Гётеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Гётеборг

3' Бергет Йо Инге оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Карлссон-Лагемюр Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Игрок из команды Мальмё вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Мальмё вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Мальмё начинает с центра поля