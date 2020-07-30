Гётеборг
2:1
Итог доп. времени
Стадион: Гамла Уллеви
Мальмё
0:1
40' ГолТойвонен Ола
1:1
86' ГолКарлссон-Лагемюр Патрик
90' Желтая карточкаАнтонссон Маркус
2:1
94' ГолФарнеруд Александер
106' Желтая карточкаРакип Эрдаль
120' Желтая карточкаAdil Titi
120' Желтая карточкаАнестис Яннис
89
Сана
Тобиас
27
Далин
Юхан
11
Тойвонен
Ола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Сана ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Аффан АминПолузащитник
- Нападающий
-
-
23 Emil Holm
-
-
31 Tom Amos
-
Главный тренер: Poya Asbaghi
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Ракип ЭрдальПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Amin Sarr
-
Главный тренер: Jon Dahl Tomasson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
40'
0:1
86'
90'
94'
106'
117'
120'
120'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 5
-
8 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
19 Нарушения правил 25
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Robin Soeder
|3
|0.43
|2.
|Хараишвили Георгий
|2
|0.29
|3.
|Sargon Abraham
|2
|0.29
|4.
|Айеш Хосам
|2 (1)
|0.29
|5.
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|1
|0.14
|6.
|Фарнеруд Александер
|1
|0.14
|7.
|Вибе Лассе
|1
|0.14
|8.
|Сана Тобиас
|1
|0.14
|9.
|Victor Wernersson
|1
|0.14
|10.
|Oscar Vilhelmsson
|1
|0.14
|11.
|Бьярсмюр Маттиас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кристиансен Андерс
|4
|0.57
|2.
|Молинс Гильермо
|3
|0.43
|3.
|Ларссон Эрик
|2
|0.29
|4.
|Антонссон Маркус
|2
|0.29
|5.
|Тойвонен Ола
|1
|0.14
|6.
|Нильсен Лассе
|1
|0.14
|7.
|Бергет Йо Инге
|1
|0.14
|8.
|Кнудсен Йонас
|1
|0.14
|9.
|Траустасон Арнор
|1
|0.14
|10.
|Галль Ромен
|1
|0.14
|11.
|Рикс Сёрен
|1
|0.14
|12.
|Adi Nalic
|1
|0.14
|13.
|Pavle Vagic
|1
|0.14
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Калисир Андре
|1
|0
|2.
|Анестис Яннис
|1
|0
|3.
|Adil Titi
|1
|0
|4.
|Alhassan Yusuf
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Антонссон Маркус
|1
|0
|2.
|Ракип Эрдаль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Гётеборг
|6.67% (1)
|20% (3)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|Мальмё
|5% (1)
|10% (2)
|10% (2)
|20% (4)
|30% (6)
|25% (5)
|0
Предыдущие игры
Гётеборг Последние 20 матчей: + = -Хеккен 0:0 Гётеборг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Хаммарбю 1:1 Гётеборг Гётеборг 1:1 Хельсинборг
Гётеборг 1:2 Юргорден Эльфсборг 0:1 Гётеборг Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Гётеборг 1:0 АИК Сириус 2:2 Гётеборг Хаммарбю 1:3 Гётеборг Гётеборг 2:2 Мьельбю Варберг БоИС 1:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эльфсборг Гётеборг 1:1 Сириус Соллентуна 0:2 Гётеборг Гётеборг 2:0 Вестерос СК Лулетану 2:1 Гётеборг Гётеборг 2:2 Хельсинборг Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг Гётеборг 2:3 Ольборг
Мальмё Последние 20 матчей: + = -Сириус 2:5 Мальмё Мальмё 3:0 Хаммарбю Мальмё 2:1 Кальмар Эстерсунд 1:2 Мальмё
Мальмё 1:1 Норрчёпинг Мьельбю 0:0 Мальмё Эльфсборг 1:0 Мальмё Мальмё 1:0 Юргорден АИК 2:2 Мальмё Мальмё 4:1 АИК Мальмё 2:2 Варберг БоИС Хеккен 1:1 Мальмё Мальмё 2:0 Мьельбю Мальмё 3:0 Сирианска Эскильстуна Карлскруна 1:2 Мальмё Мальмё 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Мальмё Мальмё 3:2 Йёнчёпинг Мальмё 8:0 Сюрианска Мальмё 1:3 Варберг БоИС
Последние игры между собой
Гётеборг: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Мальмё: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Мальмё 1:0 Гётеборг Кубок Мальмё 2:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:2 Гётеборг Суперкубок Мальмё 3:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:2 Мальмё Аллсвенскан Гётеборг 0:0 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 0:2 Гётеборг Аллсвенскан