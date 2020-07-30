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  3. Швеция
Гётеборг
2:1
Итог доп. времени

Стадион:
Мальмё
0'
0:1
40' Гол
Тойвонен Ола
1:1
86' Гол
Карлссон-Лагемюр Патрик
90' Желтая карточка
Антонссон Маркус
2:1
94' Гол
Фарнеруд Александер
106' Желтая карточка
Ракип Эрдаль
120' Желтая карточка
Adil Titi
120' Желтая карточка
Анестис Яннис
120'
1
Анестис
Яннис
5
Яллоу
Александр
15
Юханссон
Якоб
30
Бьярсмюр
Маттиас
20
Victor
Wernersson
19
August
Erlingmark
28
Alhassan
Yusuf
8
Айеш
Хосам
16
Sargon
Abraham
89
Сана
Тобиас
10
Карлссон-Лагемюр
Патрик
27
Далин
Юхан
2
Ларссон
Эрик
6
Левицки
Оскар
15
Ахмедходжич
Анел
3
Кнудсен
Йонас
32
Бергет
Йо
Инге
10
Кристиансен
Андерс
20
Инносент
Бонке
11
Тойвонен
Ола
7
Телин
Исаак
5
Рикс
Сёрен
Гётеборг
4-2-3-1
Мальмё
4-3-3

Ход матча

13'
 
Антонссон Маркус
Рикс Сёрен
23'
 
Сафари Беранг
Левицки Оскар
40'
0:1
Тойвонен Ола
68'
Фарнеруд Александер
August Erlingmark
 
82'
Emil Holm
Sargon Abraham
 
84'
 
Ракип Эрдаль
Инносент Бонке
86'
Карлссон-Лагемюр Патрик
(Бьярсмюр Маттиас)
1:1
90'
 
Антонссон Маркус
94'
Фарнеруд Александер
(Карлссон-Лагемюр Патрик)
2:1
106'
 
Молинс Гильермо
Антонссон Маркус
106'
Калисир Андре
Карлссон-Лагемюр Патрик
 
106'
 
Ракип Эрдаль
117'
Adil Titi
Сана Тобиас
 
120'
Adil Titi
 
120'
Анестис Яннис
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 19 Нарушения правил 25
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Robin Soeder 3 0.43
2. Хараишвили Георгий 2 0.29
3. Sargon Abraham 2 0.29
4. Айеш Хосам 2 (1) 0.29
5. Карлссон-Лагемюр Патрик 1 0.14
6. Фарнеруд Александер 1 0.14
7. Вибе Лассе 1 0.14
8. Сана Тобиас 1 0.14
9. Victor Wernersson 1 0.14
10. Oscar Vilhelmsson 1 0.14
11. Бьярсмюр Маттиас 0 0
Мальмё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кристиансен Андерс 4 0.57
2. Молинс Гильермо 3 0.43
3. Ларссон Эрик 2 0.29
4. Антонссон Маркус 2 0.29
5. Тойвонен Ола 1 0.14
6. Нильсен Лассе 1 0.14
7. Бергет Йо Инге 1 0.14
8. Кнудсен Йонас 1 0.14
9. Траустасон Арнор 1 0.14
10. Галль Ромен 1 0.14
11. Рикс Сёрен 1 0.14
12. Adi Nalic 1 0.14
13. Pavle Vagic 1 0.14

Карточки

Гётеборг
# Игрок      
1. Калисир Андре 1 0
2. Анестис Яннис 1 0
3. Adil Titi 1 0
4. Alhassan Yusuf 1 0
Мальмё
# Игрок      
1. Антонссон Маркус 1 0
2. Ракип Эрдаль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Гётеборг 6.67% (1) 20% (3) 6.67% (1) 13.33% (2) 13.33% (2) 13.33% (2) 26.67% (4)
 Мальмё 5% (1) 10% (2) 10% (2) 20% (4) 30% (6) 25% (5) 0

Предыдущие игры

Гётеборг Последние 20 матчей: + = -
Хеккен 0:0 Гётеборг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Хаммарбю 1:1 Гётеборг Гётеборг 1:1 Хельсинборг
Гётеборг 1:2 Юргорден Эльфсборг 0:1 Гётеборг Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Гётеборг 1:0 АИК Сириус 2:2 Гётеборг Хаммарбю 1:3 Гётеборг Гётеборг 2:2 Мьельбю Варберг БоИС 1:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эльфсборг Гётеборг 1:1 Сириус Соллентуна 0:2 Гётеборг Гётеборг 2:0 Вестерос СК Лулетану 2:1 Гётеборг Гётеборг 2:2 Хельсинборг Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг Гётеборг 2:3 Ольборг
Мальмё Последние 20 матчей: + = -
Сириус 2:5 Мальмё Мальмё 3:0 Хаммарбю Мальмё 2:1 Кальмар Эстерсунд 1:2 Мальмё
Мальмё 1:1 Норрчёпинг Мьельбю 0:0 Мальмё Эльфсборг 1:0 Мальмё Мальмё 1:0 Юргорден АИК 2:2 Мальмё Мальмё 4:1 АИК Мальмё 2:2 Варберг БоИС Хеккен 1:1 Мальмё Мальмё 2:0 Мьельбю Мальмё 3:0 Сирианска Эскильстуна Карлскруна 1:2 Мальмё Мальмё 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Мальмё Мальмё 3:2 Йёнчёпинг Мальмё 8:0 Сюрианска Мальмё 1:3 Варберг БоИС

Последние игры между собой

Гётеборг: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Мальмё: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Мальмё 1:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:0 Мальмё Аллсвенскан Гётеборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:2 Гётеборг Аллсвенскан
Мальмё 1:0 Гётеборг Кубок Мальмё 2:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:2 Гётеборг Суперкубок Мальмё 3:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:2 Мальмё Аллсвенскан Гётеборг 0:0 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 0:2 Гётеборг Аллсвенскан
1/4 финала
1 Хеккен
2 Эльфсборг
1 Хаммарбю
3 Гётеборг
1 Мьельбю
0 Фалькенберг
4 Мальмё
1 АИК
1/2 финала
0 Эльфсборг
1 Гётеборг
2 Мьельбю
4 Мальмё
Финал
2 Гётеборг
1 Мальмё
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  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
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