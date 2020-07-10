  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Жеребьёвка Лиги чемпионов
Жеребьёвка Лиги чемпионов
0:0
Конец матча
онлайн-трансляция

Предыдущие игры

Жеребьёвка Лиги чемпионов Последние 20 матчей: + = -
Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция
Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-жеребьёвка Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция
онлайн-трансляция Последние 20 матчей: + = -
Жеребьёвка Лиги наций 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги Европы 0:0 онлайн-трансляция Закрытие трансферного окна в России 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги Европы 0:0 онлайн-трансляция
Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Допуск России на Олимпиаду 2020 0:0 онлайн-трансляция Вручение премии Золотой мяч 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка чемпионата Европы 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги Европы 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги Европы 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги Европы 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги Европы 0:0 онлайн-трансляция Закрытие трансферного окна в России 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги Европы 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Чемпионат Европы 2020 0:0 онлайн-трансляция

Последние игры между собой

Жеребьёвка Лиги чемпионов: победы: 0, ничьи: 19, поражения: 0
онлайн-трансляция: победы: 0, ничьи: 19, поражения: 0
Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов
Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Лига чемпионов Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Лига чемпионов Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Лига чемпионов
  • Первый тайм
  • Свисток
    Телезрителям показывают представителей команд, которых еще не обзванивали. А мы на этом завершаем трансляцию.

    Трансляцию для Вас провёл Руслан Ситяшенко. Спасибо за внимание и до новых встреч на LiveResult.ru!

  • 32'
    И номинальный хозяин финала далее. Им станет победитель в квартете "Атлетико", "РБ Лейпциг", "Аталанта" и "ПСЖ".
  • 31'
    "Атлетико" - "РБ Лейпциг"            против             "Аталанта" - "ПСЖ"
  • 31'
    "Манчестер Сити"/"Реал" - "Ювентус"/"Лион"         против            "Барселона"/"Наполи" - "Бавария"/"Челси"
  • 30'
    А сейчас полуфиналы!
Футбольный тест из 100 вопросов
Пройти
  • 29'

    "Аталанта" - "ПСЖ"

  • 29'
    "Барселона"/"Наполи" - "Бавария"/"Челси"
  • 28'
     "Атлетико" - "РБ Лейпциг"
  • 27'

    "Манчестер Сити"/"Реал" - "Ювентус"/"Лион"

  • 26'
    Четвертьфиналы!
  • 25'
    Маркетти в мелочах объясняет процедуру жеребьевки. Отметим, что нет сеяных команд или ограничений на встречи соперников между собой.
  • 23'
    А теперь самое интересное! Жеребьевка!
  • 21'
    Пауло Соуза из "Ювентуса" поможет вершить судьбы участников Лиги чемпионов.
  • 19'
    Маркетти говорит о том, что в разных странах разный порядок и планы допуска болельщиков на трибунах. Но плей-офф еврокубков однозначно без зрителей на аренах.
  • 18'
    Перекличка завершилась. Переходим к деталям следующих матчей. Исполнительный секретарь УЕФА Джорджо Маркетти на сцене. Значит скоро определится судьба команд!
  • 16'
    От "Барселоны" сразу 5 представителей. Гилерме Амор отдувается за всех.
  • 15'
    Посол "Баварии" Джоване Элбер отвечает на вопрос о подготовке к матчам Лиги чемпионов.
  • 14'
    Спортивный директор "Лиона" Жуниньо Пернамбукано по-португальски отвечает на вопросы ведущего. Отмечает сложности при подготовке, ведь официальных матчей во Франции попросту нет с марта.
  • 12'
    Футбольный директор "Манчестер Сити" Чики Бегиристайн виртуально подключается к жеребьевке.
  • 10'
    Переключение в Мадрид: Коке, Диего Симеоне и Энрике Серехзо - представители "Атлетико". Даже в УЕФА есть проблемы со связью.
  • 8'
    Кьеллини: было странно тренироваться по 2 часа в одиночестве, но находилось больше времени для семьи.
  • 6'
    Включение из Турина, Джорджо Кьеллини и Павел Недвед вспоминают о тренировках в самоизоляции.
  • 4'
    Чуток развлекательного контента от команд - показывают, как поддерживали форму игроки во время карантина. Как недавно и одновременно давно это было...
  • 2'
    Сразу идёт видопредставление участников 1/8 и 1/4 финала.
  • Первый тайм начался
    1'
    Мы начинаем!
  • До матча
  • Добрый день, уважаемые поклонники футбола! Мы начинаем прямую текстовую трансляцию жеребьёвки Лиги чемпионов!
    Сегодня мы узнаем, кто встретится в рамках 1/4 финала, а также поймём - что нас ждёт на стадии полуфиналов!
  • "Аталанта", "РБ Лейпциг", "ПСЖ" и "Атлетико"  - участники четвертьфинала.
  • Еще 4 путёвки разыграют:
    "Барселона" – "Наполи" (первый матч – 1:1)
    "Ювентус" – "Лион" (0:1)
    "Бавария" – "Челси" (3:0)
    "Манчестер Сити" – "Реал" (2:1).
  • 7-8 августа состоятся 4 матча 1/8 финала.
    12-15 августа: четвертьфиналы.
    18-19 августа: полуфиналы.
    23 августа: финал.
Где смотреть матч Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Прямая трансляция матча после регистрации
Как посмотреть матч бесплатно?

1. Зарегистрироваться у букмекера
2. Выбрать нужный матч в списке матчей, и выбрать видеотрансляцию.
3. Смотреть и наслаждаться. Бесплатно. Без депозитов.

Перейти к регистрации и просмотру

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 