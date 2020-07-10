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Жеребьёвка Лиги Европы
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Последние игры между собой

Жеребьёвка Лиги Европы: победы: 0, ничьи: 20, поражения: 0
онлайн-трансляция: победы: 0, ничьи: 20, поражения: 0
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  • Первый тайм
  • Свисток
    На этом завершаем жеребьёвку.

    Трансляцию для Вас провёл Руслан Ситяшенко. Спасибо за внимание и до новых встреч на LiveResult.ru!

  • 28'
    Победитель первого полуфинала (тот, что ниже в текстовой трансляции) будет хозяином финала.
  • "Интер"/"Хетафе" - "Рейнджерс"/"Байер"       против           "Вольфсбург"/"Шахтёр" - "Айнтрахт"/"Базель"
  • "Олимпиакос"/"Вулверхэмптон" - "Севилья"/"Рома"             против                ЛАСК/"Манчестер Юнайтед" - "Истанбул Башакшехир"/"Копенгаген"
  • 26'
    А сейчас полуфиналы!
Футбольный тест из 100 вопросов
Пройти

  • "Олимпиакос"/"Вулверхэмптон" - "Севилья"/"Рома"

  • "Интер"/"Хетафе" - "Рейнджерс"/"Байер"

  • ЛАСК/"Манчестер Юнайтед" - "Истанбул Башакшехир"/"Копенгаген"

  • "Вольфсбург"/"Шахтёр" - "Айнтрахт"/"Базель"

     
  • 22'
    Начинаются кататься шары!
  • 19'
    Томас Хелмер, один из лучших игроков Германии 90-х годов, поможет провести жеребьевку.
  • 17'
    Генеральный секретарь УЕФА Джорджо Маркетти вышел на сцену и говорит о деталях жеребьевки.
  • 15'
    Ну что же, представляют стадионы Лиги Европы, на которых сыграют лучшие 8 команд турнира. Это немецкие Кёльн, Дуйсбург, Дюссельдорф и Гельзенкирхен.
  • 12'
    Продолжается перекличка с офисами клубов.  Практической пользы этой новации не так много.
  • 9'
    Приличную часть и этой жеребьевки уделят обзвону представителей клубов-участников Лиги Европы.
  • 8'
    УЕФА представляет историческую хронику с марта, когда коронавирус атаковал Европу и остановил футбольную жизнь.
  • 6'
    Нарезка лучших моментов турнира с участием оставшихся в Лиге Европы команд.
  • 3'
    Всё пройдёт по похожей схеме, что и час назад. Правда, здесь чуть больше команд.
  • Первый тайм начался
    1'
    Начинается процедура жеребьёвки Лиги Европы!
  • До матча

  • Приветствую всех любителей спорта №1! Вашему вниманию предлагается прямая трансляция жеребьёвка решающих стадий Лиги Европы. За событиями Вам помогает следить Руслан Ситяшенко.

  •  Участники жеребьёвки: "Истанбул Башакшехир" /  "Копенгаген" – первый матч 1:0
     "Олимпиакос" /  "Вулверхэмптон" – первый матч 1:1
     "Рейнджерс" /  "Байер"  – первый матч 1:3
     "Вольфсбург" /  "Шахтер" – первый матч 1:2
     "Айнтрахт"  /  "Базель" – первый матч 0:3
     ЛАСК /  "Манчестер Юнайтед"  – первый матч 0:5    
     "Интер" /  "Хетафе"
     "Севилья" /  "Рома"
     
  • Две последние пары не смогли провести матч в марте. Здесь всё решится в одноматчевом противостоянии.
  • Расписание матчей:
    5-6 августа: 1/8 финала
    10-11 августа: Четвертьфиналы
    16-17 августа: Полуфиналы
    21 августа: Финал.
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