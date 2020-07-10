А сейчас полуфиналы!

Победитель первого полуфинала (тот, что ниже в текстовой трансляции) будет хозяином финала.

Трансляцию для Вас провёл Руслан Ситяшенко. Спасибо за внимание и до новых встреч на LiveResult.ru!

На этом завершаем жеребьёвку.

— "Олимпиакос"/"Вулверхэмптон" - "Севилья"/"Рома"

— "Интер"/"Хетафе" - "Рейнджерс"/"Байер"

— ЛАСК/"Манчестер Юнайтед" - "Истанбул Башакшехир"/"Копенгаген"

— "Вольфсбург"/"Шахтёр" - "Айнтрахт"/"Базель"





22' Начинаются кататься шары!

19' Томас Хелмер, один из лучших игроков Германии 90-х годов, поможет провести жеребьевку.

17' Генеральный секретарь УЕФА Джорджо Маркетти вышел на сцену и говорит о деталях жеребьевки.

15' Ну что же, представляют стадионы Лиги Европы, на которых сыграют лучшие 8 команд турнира. Это немецкие Кёльн, Дуйсбург, Дюссельдорф и Гельзенкирхен.

12' Продолжается перекличка с офисами клубов. Практической пользы этой новации не так много.

9' Приличную часть и этой жеребьевки уделят обзвону представителей клубов-участников Лиги Европы.

8' УЕФА представляет историческую хронику с марта, когда коронавирус атаковал Европу и остановил футбольную жизнь.

6' Нарезка лучших моментов турнира с участием оставшихся в Лиге Европы команд.

3' Всё пройдёт по похожей схеме, что и час назад. Правда, здесь чуть больше команд.