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Манчестер Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Копенгаген
22
Ромеро
Серхио
29
Уан-Биссака
Аарон
3
Байи
Эрик
5
Магуайр
Гарри
53
Уильямс
Брендон
6
Погба
Поль
17
Фред
Сантос
26
Гринвуд
Мэйсон
18
Фернандеш
Бруну
10
Рэшфорд
Маркус
9
Марсьяль
Антони
21
Йонссон
Карл-Йохан
2
Варела
Гильермо
25
Нельссон
Виктор
5
Бьеллан
Андреас
20
Бойлесен
Николай
6
Стаге
Йенс
10
Зека
Карлос
16
Пеп
Мас
23
Винд
Жонас
33
Фальк
Расмус
11
Дарами
Мохаммед
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Копенгаген
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гринвуд Мэйсон 5 0.5
2. Марсьяль Антони 4 (1) 0.4
3. Мата Хуан 2 (1) 0.2
4. Фред Сантос 2 0.2
5. Игало Одион 2 0.2
6. Лингард Джесси 2 0.2
7. Янг Эшли 1 0.1
8. Рэшфорд Маркус 1 0.1
9. Фернандеш Бруну 1 (1) 0.1
10. Перейра Андреас 1 0.1
11. Мактоминай Скотт 1 0.1
12. Джеймс Дэниэл 1 0.1
13. Чон Тахит 0 0
14. Шоу Люк 0 0
Копенгаген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Винд Жонас 2 (1) 0.2
2. Н'Дойе Даме 2 0.2
3. Майкл Сантос 2 0.2
4. Фальк Расмус 1 0.1
5. Стаге Йенс 1 0.1
6. Сотириу Пиерос 1 0.1
7. Томсен Николай 1 0.1
8. Пеп Мас 1 0.1
9. Бенгтссон Пьер 0 0
10. Варела Гильермо 0 0
11. Бартолец Карло 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Янг Эшли 1 0
2. Джонс Фил 1 0
3. Лингард Джесси 1 0
4. Шоу Люк 1 0
5. Фред Сантос 1 0
6. Перейра Андреас 1 0
7. Мактоминай Скотт 1 0
8. Далот Диогу 1 0
9. Лейрд Итан 1 0
10. Левитт Дилан 1 0
Копенгаген
# Игрок      
1. Майкл Сантос 3 0
2. Зека Карлос 3 0
3. Бартолец Карло 2 0
4. Стаге Йенс 2 0
5. Бьеллан Андреас 1 0
6. Сигурдссон Рагнар 1 0
7. Овьедо Брайан 1 0
8. Фальк Расмус 1 0
9. Фишер Виктор 1 0
10. Папаяннопулос Сотирис 1 0
11. Томсен Николай 1 0
12. Нельссон Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Юнайтед 5% (1) 15% (3) 25% (5) 25% (5) 15% (3) 15% (3)
 Копенгаген 27.27% (3) 9.09% (1) 0 36.36% (4) 9.09% (1) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:3 Челси
Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Дерби 0:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:0 Брюгге Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брюгге 1:1 Манчестер Юнайтед Челси 0:2 Манчестер Юнайтед
Копенгаген Последние 20 матчей: + = -
Копенгаген 3:0 Истанбул Башакшехир Копенгаген 2:1 Нордшелланн Ольборг 0:1 Копенгаген Копенгаген 2:4 Орхус
Копенгаген 0:0 Брондбю Митьюлланд 3:1 Копенгаген Орхус 1:0 Копенгаген Копенгаген 1:2 Митьюлланд Брондбю 1:1 Копенгаген Копенгаген 2:0 Ольборг Нордшелланн 1:1 Копенгаген Копенгаген 2:1 Раннерс Люнгбю 1:4 Копенгаген Копенгаген 3:1 Сённерйюск Копенгаген 2:2 Оденсе Истанбул Башакшехир 1:0 Копенгаген Копенгаген 0:1 Хорсенс Ольборг 2:0 Копенгаген Копенгаген 3:2 Ольборг Селтик 1:3 Копенгаген
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Копенгаген от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 августа 2020, осталось 23 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 155
    Манчестер Юнайтед 94.2% (146)
    X 5.2% (8)
    Копенгаген 0.6% (1)
    Все прогнозы
    1.92 Прогноз на матч от Liveresult
    Новости
    • До матча
    • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Копенгаген

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    94.2% (146)
    Ничья
    5.2% (8)
    Копенгаген
    0.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.08% (67)
    Меньше
    55.92% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    42.11% (64)
    Нет
    57.89% (88)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Юнайтед
    41.9% (65)
    2:1 Манчестер Юнайтед
    20.6% (32)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    14.8% (23)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    7.1% (11)
    3:0 Манчестер Юнайтед
    5.8% (9)
    1:1 Ничья
    5.2% (8)
    4:0 Манчестер Юнайтед
    1.3% (2)
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