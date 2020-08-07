Манчестер Юнайтед
Позже
Стадион: Рейн Энерги
Копенгаген
-
Главный тренер: Сульшер Уле Гуннар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Столе Сольбаккен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гринвуд Мэйсон
|5
|0.5
|2.
|Марсьяль Антони
|4 (1)
|0.4
|3.
|Мата Хуан
|2 (1)
|0.2
|4.
|Фред Сантос
|2
|0.2
|5.
|Игало Одион
|2
|0.2
|6.
|Лингард Джесси
|2
|0.2
|7.
|Янг Эшли
|1
|0.1
|8.
|Рэшфорд Маркус
|1
|0.1
|9.
|Фернандеш Бруну
|1 (1)
|0.1
|10.
|Перейра Андреас
|1
|0.1
|11.
|Мактоминай Скотт
|1
|0.1
|12.
|Джеймс Дэниэл
|1
|0.1
|13.
|Чон Тахит
|0
|0
|14.
|Шоу Люк
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Винд Жонас
|2 (1)
|0.2
|2.
|Н'Дойе Даме
|2
|0.2
|3.
|Майкл Сантос
|2
|0.2
|4.
|Фальк Расмус
|1
|0.1
|5.
|Стаге Йенс
|1
|0.1
|6.
|Сотириу Пиерос
|1
|0.1
|7.
|Томсен Николай
|1
|0.1
|8.
|Пеп Мас
|1
|0.1
|9.
|Бенгтссон Пьер
|0
|0
|10.
|Варела Гильермо
|0
|0
|11.
|Бартолец Карло
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Янг Эшли
|1
|0
|2.
|Джонс Фил
|1
|0
|3.
|Лингард Джесси
|1
|0
|4.
|Шоу Люк
|1
|0
|5.
|Фред Сантос
|1
|0
|6.
|Перейра Андреас
|1
|0
|7.
|Мактоминай Скотт
|1
|0
|8.
|Далот Диогу
|1
|0
|9.
|Лейрд Итан
|1
|0
|10.
|Левитт Дилан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Майкл Сантос
|3
|0
|2.
|Зека Карлос
|3
|0
|3.
|Бартолец Карло
|2
|0
|4.
|Стаге Йенс
|2
|0
|5.
|Бьеллан Андреас
|1
|0
|6.
|Сигурдссон Рагнар
|1
|0
|7.
|Овьедо Брайан
|1
|0
|8.
|Фальк Расмус
|1
|0
|9.
|Фишер Виктор
|1
|0
|10.
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0
|11.
|Томсен Николай
|1
|0
|12.
|Нельссон Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Юнайтед
|5% (1)
|15% (3)
|25% (5)
|25% (5)
|15% (3)
|15% (3)
|Копенгаген
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|0
|36.36% (4)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:3 Челси
Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Дерби 0:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:0 Брюгге Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брюгге 1:1 Манчестер Юнайтед Челси 0:2 Манчестер Юнайтед
Копенгаген Последние 20 матчей: + = -Копенгаген 3:0 Истанбул Башакшехир Копенгаген 2:1 Нордшелланн Ольборг 0:1 Копенгаген Копенгаген 2:4 Орхус
Копенгаген 0:0 Брондбю Митьюлланд 3:1 Копенгаген Орхус 1:0 Копенгаген Копенгаген 1:2 Митьюлланд Брондбю 1:1 Копенгаген Копенгаген 2:0 Ольборг Нордшелланн 1:1 Копенгаген Копенгаген 2:1 Раннерс Люнгбю 1:4 Копенгаген Копенгаген 3:1 Сённерйюск Копенгаген 2:2 Оденсе Истанбул Башакшехир 1:0 Копенгаген Копенгаген 0:1 Хорсенс Ольборг 2:0 Копенгаген Копенгаген 3:2 Ольборг Селтик 1:3 Копенгаген
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Копенгаген
Исход игры
Манчестер Юнайтед
90.6% (58)
Ничья
6.3% (4)
Копенгаген
3.1% (2)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (21)
Меньше
66.67% (42)
Обе команды забьют
Да
38.1% (24)
Нет
61.9% (39)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
43.8% (28)
2:1 Манчестер Юнайтед
18.8% (12)
1:0 Манчестер Юнайтед
12.5% (8)
3:1 Манчестер Юнайтед
10.9% (7)
1:1 Ничья
6.3% (4)
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