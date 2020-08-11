Получил по ногам Тайсон на фланге от Джаки. Очередной штрафной будут исполнять футболисты "Шахтёра".

Продавил соперника по центру Кабрал, оттеснил корпусом Бондаря и пробил по воротам, но крайне неточно.

Додо получил по ногам в центре поля от Пюлюлю в подкате. Штрафной удар назначил судья в пользу дончан.

42' Отличным диагональным пасом Патрик нашел на фланге Додо, но тому не хватило скорости, чтобы сохранить мяч в пределах поля.

41' По флангу забросил Штокер на ход Видмеру, но того опередил Степаненко и вынес мяч за боковую линию.

40' Долгий розыгрыш игроков "Шахтёра" завершился ударом с двадцати метров в исполнении Антонио. Мяч едва не залетел в дальнюю девятку, лишь штанга спасла сейчас швейцарцев от пропущенного гола.

39' Ушел от опеки по флангу Штокер и подал в штрафную, но здесь пробить Пюлюлю не позволил Бондарь.

38' Взял инициативу на себя Марлос, протащил мяч к штрафной и пробил точно в дальний угол. С большим трудом потащил мяч с нижнего угла в прыжке Николич и перевел на угловой.

37' Долго контролируют мяч у чужой штрафной швейцарцы, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.

36' После подачи со штрафного от Марлоса неудачно вынес мяч кулаком Николич точно на ногу Мораесу, но у того удар откровенно не получился.

35' Получил по ногам на фланге Додо от Петретты. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу дончан.

34' Прошел по флангу Пюлюлю и подал на дальнюю штангу, но прочитал эпизод Пятов и спокойно забрал мяч в руки на выходе.

33' Дальний заброс исполнял Джака в штрафную на Пюлюлю, но того опередил Степаненко и вынес мяч головой за пределы поля.

32' Решился на удар со штрафного Марлос, но мяч полетел слишком слабо и стал легкой добычей для голкипера.

31' Получил вновь Патрик по ногам перед чужой штрафной от Джаки. Опасный стандарт будут исполнять дончане.

30' Отдал отличный пас в разрез Антонио в штрафную на Мораеса, который пробил в касание, но Николич в красивом прыжке спас свою команду.

29' С угла поля навесил Кампо в центр штрафной, но здесь Видмер нарушил правила в борьбе против Степаненко.

28' По флангу отдавал Пюлюлю на ход Петретте, но того опередил Степаненко и вынес мяч на угловой.

27' В центре поля Фрай откровенно сбивал Тайсона в подкате. Заслуженная желтая карточка для нарушителя.

26' Сместился с фланга в центр Марлос, обыгрался в стеночку с Мораесом, после чего пробил по воротам, но точно в руки Николичу.

25' Протащил мяч по флангу Штокер и подал в штрафную, но здесь выиграл верх Бондарь и вынес мяч головой.

24' Мог убегать на ворота соперника Пюлюлю после заброса от Фрая, но не выдержал он линию и оказался в офсайде.

22' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Тайсон! Выиграл подбор у штрафной соперника Марлос, но не стал бить, а покатил поперек на Тайсона, который пробил в касание. Мяч рикошетом от ноги защитника полетел точно в сетку.

21' Выиграл верх на чужой половине поля Мораес и головой сбросил на ход Марлосу, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

20' Получил мяч на фланге Матвиенко и тут же прострелил в штрафную, где пробил по воротам Мораес, но сфера полетела рядом со штангой.

19' Забросил по флангу Видмер на ход Штокеру, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Матвиенко.

18' Зацепился за мяч в чужой штрафной Видмер и неожиданно пробил по воротам, но от спины защитника мяч полетел на угловой.

17' В разрез отдавал Патрик в штрафную, куда врывался Марлос, но в последний момент перехватил сферу Альдерете.

15' С левого фланга навесил в штрафную Матвиенко в очередной раз, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

14' С угла поля навесил Марлос в центр штрафной площади, но здесь в борьбе с защитником не смог пробить головой Бондарь.

13' Продавил соперника по флангу Пюлюлю, сместился в штрафную и пробил с острого угла, но мяч прошел рядом со штангой.

12' Со штрафного пробил в ближний угол Патрик, но мяч полетел слишком сильно и не попал в створ ворот.

11' Получил по ногам Патрик перед чужой штрафной от Ван дер Верффа. Опасный стандарт будут исполнять дончане.

10' Разыграли угловой дончане, после чего подал в штрафную Марлос, но здесь спокойно вынес мяч головой Ван дер Верфф.

9' Прорвался по левой бровке Матвиенко и прострелил вдоль ворот, но рикошетом от ноги Видмера мяч полетел на угловой.

8' Выиграл верх на чужой половине поля Пюлюлю и головой сбросил на Кабрала, но до того сфера не дошла. Хорошо на перехвате отыграл Бондарь.

7' Решили успокоить игру в последние минуты "горняки". Контролируют они мяч в центре поля, но без продвижения вперед.

6' Протащил мяч к штрафной соперника Штокер и пробил по воротам, но от ноги Кривцова сфера полетела на угловой.

4' Прорвался по левой бровке Пюлюлю и подал в центр штрафной, где пробил головой в падении Кабрал, но мяч прошел рядом со штангой.

3' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Жуниор Мораес! С угла поля навесил Марлос на линию вратарской, куда ворвался Мораес и пробил головой. Мяч пролетел точно под опорной ногой голкипера и оказался в сетке.

2' Дончане будут играть в традиционных для себя оранжево-черных цветах, швейцарцы выбрали себе белый комплект.