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Шахтёр Донецк
2:0
Перерыв

Стадион:
Базель
0'
1:0
2' Гол
Мораес Жуниор
2:0
22' Гол
Тайсон Фреда
27' Желтая карточка
Фрай Фабиан
30
Пятов
Андрей
98
Додо
Домилсон
4
Кривцов
Сергей
77
Бондарь
Валерий
22
Матвиенко
Николай
8
Антонио
Маркос
6
Степаненко
Тарас
11
Марлос
Ромеро
21
Патрик
Алан
7
Тайсон
Фреда
10
Мораес
Жуниор
13
Николич
Джордже
5
Видмер
Сильван
6
Альдерете
Омар
21
Ван
дер
Верфф
Яспер
28
Петретта
Рауль
34
Джака
Таулант
10
Кампо
Самуэле
20
Фрай
Фабиан
14
Штокер
Валентин
98
Кабрал
Артур
19
Пюлюлю
Афимико
Шахтёр Донецк
4-2-3-1
Базель
4-3-3

Ход матча

2'
Мораес Жуниор
(Марлос Ромеро)
1:0
22'
Тайсон Фреда
(Марлос Ромеро)
2:0
27'
 
Фрай Фабиан

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мораес Жуниор 4 0.8
2. Патрик Алан 2 0.4
3. Тайсон Фреда 1 0.2
4. Степаненко Тарас 1 0.2
5. Антонио Маркос 1 0.2
6. Коваленко Виктор 1 0.2
7. Манор Соломон 1 0.2
8. Марлос Ромеро 0 0
9. Коноплянка Евгений 0 0
10. Додо Домилсон 0 0
Базель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фрай Фабиан 5 (1) 0.45
2. Буа Кевин 3 0.27
3. Штокер Валентин 2 0.18
4. Видмер Сильван 2 0.18
5. Окафор Ноа 2 0.18
6. Кабрал Артур 2 0.18
7. Петретта Рауль 1 0.09
8. Кампо Самуэле 1 0.09
9. Дзуффи Лука 1 0.09
10. Джюмарт Эрай 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Хочолава Давид 0 1
2. Коноплянка Евгений 1 0
3. Кривцов Сергей 1 0
4. Исмаили Гонсалвес 1 0
5. Тайсон Фреда 1 0
Базель
# Игрок      
1. Штокер Валентин 4 0
2. Альдерете Омар 4 0
3. Фрай Фабиан 3 0
4. Джака Таулант 3 0
5. Джюмарт Эрай 3 0
6. Буа Кевин 1 1
7. Дзуффи Лука 1 0
8. Кампо Самуэле 1 0
9. Риверос Блас 1 0
10. Николич Джордже 1 0
11. Петретта Рауль 1 0
12. Исуфи Элис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шахтёр Донецк 0 14.29% (1) 0 28.57% (2) 42.86% (3) 14.29% (1)
 Базель 10.53% (2) 26.32% (5) 10.53% (2) 15.79% (3) 15.79% (3) 21.05% (4)

Предыдущие игры

Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: + = -
Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург Шахтёр Донецк 2:0 Верес Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка
Десна 2:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:0 Заря Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 3:2 Десна Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов Заря 1:0 Шахтёр Донецк Вольфсбург 1:2 Шахтёр Донецк Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Бенфика 3:3 Шахтёр Донецк
Базель Последние 20 матчей: + = -
Базель 1:0 Айнтрахт Фр Базель 0:0 Люцерн Тун 0:0 Базель Базель 4:4 Лугано
Санкт-Галлен 0:5 Базель Серветт 2:2 Базель Базель 4:0 Цюрих Базель 3:2 Янг Бойз Сьон 1:0 Базель Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Лугано 2:1 Базель Базель 2:0 Сьон Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Люцерн 2:1 Базель Лозанна-Спорт 2:3 Базель Айнтрахт Фр 0:3 Базель Базель 1:0 АПОЭЛ Базель 2:2 Серветт АПОЭЛ 0:3 Базель Базель 0:1 Тун

Последние игры между собой

Шахтёр Донецк: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Базель: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Базель 1:3 Шахтёр Донецк Товарищеские матчи Базель 0:3 Шахтёр Донецк Кубок Урен Шахтёр Донецк 5:0 Базель Лига чемпионов Базель 1:2 Шахтёр Донецк Лига чемпионов
Базель 2:3 Шахтёр Донецк Товарищеские матчи
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв. После первого тайма комфортное преимущество имеют "горняки"!
  • 45'
    Додо получил по ногам в центре поля от Пюлюлю в подкате. Штрафной удар назначил судья в пользу дончан.
  • Дополнительное время
    45'
    Судья компенсировал к времени первого тайма одну минуту.
  • 44'
    Продавил соперника по центру Кабрал, оттеснил корпусом Бондаря и пробил по воротам, но крайне неточно.
  • 43'
    Получил по ногам Тайсон на фланге от Джаки. Очередной штрафной будут исполнять футболисты "Шахтёра".
  • 42'
    Отличным диагональным пасом Патрик нашел на фланге Додо, но тому не хватило скорости, чтобы сохранить мяч в пределах поля.
  • 41'
    По флангу забросил Штокер на ход Видмеру, но того опередил Степаненко и вынес мяч за боковую линию.
  • Опасный момент
    40'
    Долгий розыгрыш игроков "Шахтёра" завершился ударом с двадцати метров в исполнении Антонио. Мяч едва не залетел в дальнюю девятку, лишь штанга спасла сейчас швейцарцев от пропущенного гола.
  • 39'
    Ушел от опеки по флангу Штокер и подал в штрафную, но здесь пробить Пюлюлю не позволил Бондарь.
  • Опасный момент
    38'
    Взял инициативу на себя Марлос, протащил мяч к штрафной и пробил точно в дальний угол. С большим трудом потащил мяч с нижнего угла в прыжке Николич и перевел на угловой.
  • 37'
    Долго контролируют мяч у чужой штрафной швейцарцы, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.
  • 36'
    После подачи со штрафного от Марлоса неудачно вынес мяч кулаком Николич точно на ногу Мораесу, но у того удар откровенно не получился.
  • 35'
    Получил по ногам на фланге Додо от Петретты. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу дончан.
  • 34'
    Прошел по флангу Пюлюлю и подал на дальнюю штангу, но прочитал эпизод Пятов и спокойно забрал мяч в руки на выходе.
  • 33'
    Дальний заброс исполнял Джака в штрафную на Пюлюлю, но того опередил Степаненко и вынес мяч головой за пределы поля.
  • 32'
    Решился на удар со штрафного Марлос, но мяч полетел слишком слабо и стал легкой добычей для голкипера.
  • 31'
    Получил вновь Патрик по ногам перед чужой штрафной от Джаки. Опасный стандарт будут исполнять дончане.
  • Опасный момент
    30'
    Отдал отличный пас в разрез Антонио в штрафную на Мораеса, который пробил в касание, но Николич в красивом прыжке спас свою команду.
  • 29'
    С угла поля навесил Кампо в центр штрафной, но здесь Видмер нарушил правила в борьбе против Степаненко.
  • Угловой
    28'
    По флангу отдавал Пюлюлю на ход Петретте, но того опередил Степаненко и вынес мяч на угловой.
  • Желтая карточка
    27'
    В центре поля Фрай откровенно сбивал Тайсона в подкате. Заслуженная желтая карточка для нарушителя.
  • 26'
    Сместился с фланга в центр Марлос, обыгрался в стеночку с Мораесом, после чего пробил по воротам, но точно в руки Николичу.
  • 25'
    Протащил мяч по флангу Штокер и подал в штрафную, но здесь выиграл верх Бондарь и вынес мяч головой.
  • Офсайд
    24'
    Мог убегать на ворота соперника Пюлюлю после заброса от Фрая, но не выдержал он линию и оказался в офсайде.
  • Описание гола
    22'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Тайсон! Выиграл подбор у штрафной соперника Марлос, но не стал бить, а покатил поперек на Тайсона, который пробил в касание. Мяч рикошетом от ноги защитника полетел точно в сетку.
  • 21'
    Выиграл верх на чужой половине поля Мораес и головой сбросил на ход Марлосу, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • Опасный момент
    20'
    Получил мяч на фланге Матвиенко и тут же прострелил в штрафную, где пробил по воротам Мораес, но сфера полетела рядом со штангой.
  • 19'
    Забросил по флангу Видмер на ход Штокеру, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Матвиенко.
  • Угловой
    18'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Видмер и неожиданно пробил по воротам, но от спины защитника мяч полетел на угловой.
  • 17'
    В разрез отдавал Патрик в штрафную, куда врывался Марлос, но в последний момент перехватил сферу Альдерете.
  • 15'
    С левого фланга навесил в штрафную Матвиенко в очередной раз, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
  • 14'
    С угла поля навесил Марлос в центр штрафной площади, но здесь в борьбе с защитником не смог пробить головой Бондарь.
  • 13'
    Продавил соперника по флангу Пюлюлю, сместился в штрафную и пробил с острого угла, но мяч прошел рядом со штангой.
  • 12'
    Со штрафного пробил в ближний угол Патрик, но мяч полетел слишком сильно и не попал в створ ворот.
  • 11'
    Получил по ногам Патрик перед чужой штрафной от Ван дер Верффа. Опасный стандарт будут исполнять дончане.
  • 10'
    Разыграли угловой дончане, после чего подал в штрафную Марлос, но здесь спокойно вынес мяч головой Ван дер Верфф.
  • Угловой
    9'
    Прорвался по левой бровке Матвиенко и прострелил вдоль ворот, но рикошетом от ноги Видмера мяч полетел на угловой.
  • 8'
    Выиграл верх на чужой половине поля Пюлюлю и головой сбросил на Кабрала, но до того сфера не дошла. Хорошо на перехвате отыграл Бондарь.
  • 7'
    Решили успокоить игру в последние минуты "горняки". Контролируют они мяч в центре поля, но без продвижения вперед.
  • Угловой
    6'
    Протащил мяч к штрафной соперника Штокер и пробил по воротам, но от ноги Кривцова сфера полетела на угловой.
  • 4'
    Прорвался по левой бровке Пюлюлю и подал в центр штрафной, где пробил головой в падении Кабрал, но мяч прошел рядом со штангой.
  • Описание гола
    3'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Жуниор Мораес! С угла поля навесил Марлос на линию вратарской, куда ворвался Мораес и пробил головой. Мяч пролетел точно под опорной ногой голкипера и оказался в сетке.
  • 2'
    Дончане будут играть в традиционных для себя оранжево-черных цветах, швейцарцы выбрали себе белый комплект.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Базеля"!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VELTINS-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 2:0 Базель

Исход игры
Шахтёр Донецк
88.5% (138)
Ничья
7.1% (11)
Базель
4.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
70.39% (107)
Меньше
29.61% (45)
Обе команды забьют
Да
75% (114)
Нет
25% (38)
Популярный счёт
2:1 Шахтёр Донецк
48.1% (75)
2:0 Шахтёр Донецк
12.8% (20)
3:1 Шахтёр Донецк
10.9% (17)
1:0 Шахтёр Донецк
9.6% (15)
1:1 Ничья
5.1% (8)
3:2 Шахтёр Донецк
3.8% (6)
1:2 Базель
2.6% (4)
0:2 Базель
1.3% (2)
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