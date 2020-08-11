ШД победит на волне
Олег Чижиков #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мораес Жуниор
|4
|0.8
|2.
|Патрик Алан
|2
|0.4
|3.
|Тайсон Фреда
|1
|0.2
|4.
|Степаненко Тарас
|1
|0.2
|5.
|Антонио Маркос
|1
|0.2
|6.
|Коваленко Виктор
|1
|0.2
|7.
|Манор Соломон
|1
|0.2
|8.
|Марлос Ромеро
|0
|0
|9.
|Коноплянка Евгений
|0
|0
|10.
|Додо Домилсон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фрай Фабиан
|5 (1)
|0.45
|2.
|Буа Кевин
|3
|0.27
|3.
|Штокер Валентин
|2
|0.18
|4.
|Видмер Сильван
|2
|0.18
|5.
|Окафор Ноа
|2
|0.18
|6.
|Кабрал Артур
|2
|0.18
|7.
|Петретта Рауль
|1
|0.09
|8.
|Кампо Самуэле
|1
|0.09
|9.
|Дзуффи Лука
|1
|0.09
|10.
|Джюмарт Эрай
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хочолава Давид
|0
|1
|2.
|Коноплянка Евгений
|1
|0
|3.
|Кривцов Сергей
|1
|0
|4.
|Исмаили Гонсалвес
|1
|0
|5.
|Тайсон Фреда
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Штокер Валентин
|4
|0
|2.
|Альдерете Омар
|4
|0
|3.
|Фрай Фабиан
|3
|0
|4.
|Джака Таулант
|3
|0
|5.
|Джюмарт Эрай
|3
|0
|6.
|Буа Кевин
|1
|1
|7.
|Дзуффи Лука
|1
|0
|8.
|Кампо Самуэле
|1
|0
|9.
|Риверос Блас
|1
|0
|10.
|Николич Джордже
|1
|0
|11.
|Петретта Рауль
|1
|0
|12.
|Исуфи Элис
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шахтёр Донецк
|0
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|Базель
|10.53% (2)
|26.32% (5)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|21.05% (4)