Шахтёр Донецк
Позже
Стадион: Фелтинс-Арена
Базель
-
Главный тренер: Кастру Луиш
-
Главный тренер: Коллер Марсель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мораес Жуниор
|3
|0.75
|2.
|Патрик Алан
|2
|0.5
|3.
|Степаненко Тарас
|1
|0.25
|4.
|Антонио Маркос
|1
|0.25
|5.
|Коваленко Виктор
|1
|0.25
|6.
|Манор Соломон
|1
|0.25
|7.
|Коноплянка Евгений
|0
|0
|8.
|Тайсон Фреда
|0
|0
|9.
|Марлос Ромеро
|0
|0
|10.
|Додо Домилсон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фрай Фабиан
|5 (1)
|0.5
|2.
|Буа Кевин
|3
|0.3
|3.
|Штокер Валентин
|2
|0.2
|4.
|Видмер Сильван
|2
|0.2
|5.
|Окафор Ноа
|2
|0.2
|6.
|Кабрал Артур
|2
|0.2
|7.
|Петретта Рауль
|1
|0.1
|8.
|Кампо Самуэле
|1
|0.1
|9.
|Дзуффи Лука
|1
|0.1
|10.
|Джюмарт Эрай
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хочолава Давид
|0
|1
|2.
|Коноплянка Евгений
|1
|0
|3.
|Кривцов Сергей
|1
|0
|4.
|Исмаили Гонсалвес
|1
|0
|5.
|Тайсон Фреда
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Штокер Валентин
|4
|0
|2.
|Альдерете Омар
|4
|0
|3.
|Джака Таулант
|3
|0
|4.
|Джюмарт Эрай
|3
|0
|5.
|Буа Кевин
|1
|1
|6.
|Фрай Фабиан
|2
|0
|7.
|Дзуффи Лука
|1
|0
|8.
|Кампо Самуэле
|1
|0
|9.
|Риверос Блас
|1
|0
|10.
|Николич Джордже
|1
|0
|11.
|Петретта Рауль
|1
|0
|12.
|Исуфи Элис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шахтёр Донецк
|0
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|Базель
|10.53% (2)
|26.32% (5)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
Предыдущие игры
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: + = -Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург Шахтёр Донецк 2:0 Veres-Rivne Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка
Десна 2:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:0 Заря Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 3:2 Десна Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов Заря 1:0 Шахтёр Донецк Вольфсбург 1:2 Шахтёр Донецк Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Бенфика 3:3 Шахтёр Донецк
Базель Последние 20 матчей: + = -Базель 1:0 Айнтрахт Фр Базель 0:0 Люцерн Тун 0:0 Базель Базель 4:4 Лугано
Санкт-Галлен 0:5 Базель Серветт 2:2 Базель Базель 4:0 Цюрих Базель 3:2 Янг Бойз Сьон 1:0 Базель Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Лугано 2:1 Базель Базель 2:0 Сьон Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Люцерн 2:1 Базель Лозанна-Спорт 2:3 Базель Айнтрахт Фр 0:3 Базель Базель 1:0 АПОЭЛ Базель 2:2 Серветт АПОЭЛ 0:3 Базель Базель 0:1 Тун
Последние игры между собой
Шахтёр Донецк: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Базель: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Базель
Исход игры
Шахтёр Донецк
81.2% (56)
Ничья
11.6% (8)
Базель
7.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (46)
Меньше
33.33% (23)
Обе команды забьют
Да
76.81% (53)
Нет
23.19% (16)
Популярный счёт
2:1 Шахтёр Донецк
50.7% (35)
2:0 Шахтёр Донецк
10.1% (7)
1:0 Шахтёр Донецк
10.1% (7)
1:1 Ничья
10.1% (7)
3:1 Шахтёр Донецк
8.7% (6)
0:2 Базель
2.9% (2)
1:2 Базель
2.9% (2)
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