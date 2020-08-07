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Шахтёр Донецк
 
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Стадион:
Базель
Шахтёр Донецк
  •   Главный тренер: Кастру Луиш
Базель

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мораес Жуниор 3 0.75
2. Патрик Алан 2 0.5
3. Степаненко Тарас 1 0.25
4. Антонио Маркос 1 0.25
5. Коваленко Виктор 1 0.25
6. Манор Соломон 1 0.25
7. Коноплянка Евгений 0 0
8. Тайсон Фреда 0 0
9. Марлос Ромеро 0 0
10. Додо Домилсон 0 0
Базель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фрай Фабиан 5 (1) 0.5
2. Буа Кевин 3 0.3
3. Штокер Валентин 2 0.2
4. Видмер Сильван 2 0.2
5. Окафор Ноа 2 0.2
6. Кабрал Артур 2 0.2
7. Петретта Рауль 1 0.1
8. Кампо Самуэле 1 0.1
9. Дзуффи Лука 1 0.1
10. Джюмарт Эрай 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Хочолава Давид 0 1
2. Коноплянка Евгений 1 0
3. Кривцов Сергей 1 0
4. Исмаили Гонсалвес 1 0
5. Тайсон Фреда 1 0
Базель
# Игрок      
1. Штокер Валентин 4 0
2. Альдерете Омар 4 0
3. Джака Таулант 3 0
4. Джюмарт Эрай 3 0
5. Буа Кевин 1 1
6. Фрай Фабиан 2 0
7. Дзуффи Лука 1 0
8. Кампо Самуэле 1 0
9. Риверос Блас 1 0
10. Николич Джордже 1 0
11. Петретта Рауль 1 0
12. Исуфи Элис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шахтёр Донецк 0 14.29% (1) 0 28.57% (2) 42.86% (3) 14.29% (1)
 Базель 10.53% (2) 26.32% (5) 10.53% (2) 15.79% (3) 15.79% (3) 21.05% (4)

Предыдущие игры

Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: + = -
Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург Шахтёр Донецк 2:0 Veres-Rivne Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка
Десна 2:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:0 Заря Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 3:2 Десна Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов Заря 1:0 Шахтёр Донецк Вольфсбург 1:2 Шахтёр Донецк Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Бенфика 3:3 Шахтёр Донецк
Базель Последние 20 матчей: + = -
Базель 1:0 Айнтрахт Фр Базель 0:0 Люцерн Тун 0:0 Базель Базель 4:4 Лугано
Санкт-Галлен 0:5 Базель Серветт 2:2 Базель Базель 4:0 Цюрих Базель 3:2 Янг Бойз Сьон 1:0 Базель Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Лугано 2:1 Базель Базель 2:0 Сьон Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Люцерн 2:1 Базель Лозанна-Спорт 2:3 Базель Айнтрахт Фр 0:3 Базель Базель 1:0 АПОЭЛ Базель 2:2 Серветт АПОЭЛ 0:3 Базель Базель 0:1 Тун

Последние игры между собой

Шахтёр Донецк: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Базель: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Базель 1:3 Шахтёр Донецк Товарищеские матчи Базель 0:3 Шахтёр Донецк Кубок Урен Шахтёр Донецк 5:0 Базель Лига чемпионов Базель 1:2 Шахтёр Донецк Лига чемпионов
Базель 2:3 Шахтёр Донецк Товарищеские матчи
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Донецк - Базель от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 августа 2020, осталось 2 дня 12 часов 53 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 69
    Шахтёр Донецк 81.2% (56)
    X 11.6% (8)
    Базель 7.2% (5)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Базель

    Исход игры
    Шахтёр Донецк
    81.2% (56)
    Ничья
    11.6% (8)
    Базель
    7.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (46)
    Меньше
    33.33% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    76.81% (53)
    Нет
    23.19% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Шахтёр Донецк
    50.7% (35)
    2:0 Шахтёр Донецк
    10.1% (7)
    1:0 Шахтёр Донецк
    10.1% (7)
    1:1 Ничья
    10.1% (7)
    3:1 Шахтёр Донецк
    8.7% (6)
    0:2 Базель
    2.9% (2)
    1:2 Базель
    2.9% (2)
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