Ничья, равные команды
Олег Чижиков #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жота Диогу
|6
|0.55
|2.
|Хименес Рауль
|4 (2)
|0.36
|3.
|Траоре Адама
|2
|0.18
|4.
|Доэрти Мэтт
|2
|0.18
|5.
|Невеш Рубен
|1
|0.09
|6.
|Нету Педру
|1
|0.09
|7.
|Боли Вийи
|1
|0.09
|8.
|Саисс Ромен
|1
|0.09
|9.
|Дендонкер Леандер
|1
|0.09
|10.
|Моутинью Жоау
|0
|0
|11.
|Хонни Кастро
|0
|0
|12.
|Поденсе Даниэл
|0
|0
|13.
|Буур Оскар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мунир Эль-Хаддади
|5
|0.5
|2.
|Даббур Мунас
|3
|0.3
|3.
|Васкес Франко
|2
|0.2
|4.
|Чичарито
|2
|0.2
|5.
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0.2
|6.
|Торрес Оливер
|1
|0.1
|7.
|Хиль Бриан
|1
|0.1
|8.
|Регилон Серхио
|1
|0.1
|9.
|Банега Эвер
|0
|0
|10.
|Эскудеро Серхио
|0
|0
|11.
|Де Йонг Люк
|0
|0
|12.
|Нолито Агудо
|0
|0
|13.
|Окампос Лукас
|0
|0
|14.
|Рони Лопеш
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хименес Рауль
|4
|0
|2.
|Жота Диогу
|1
|1
|3.
|Моутинью Жоау
|2
|0
|4.
|Килмен Макс
|2
|0
|5.
|Траоре Адама
|1
|0
|6.
|Боли Вийи
|1
|0
|7.
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|8.
|Коди Конор
|1
|0
|9.
|Дендонкер Леандер
|1
|0
|10.
|Хонни Кастро
|1
|0
|11.
|Поденсе Даниэл
|1
|0
|12.
|Кутроне Патрик
|1
|0
|13.
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|14.
|Нету Педру
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гудель Неманья
|2
|0
|2.
|Хордан Хоан
|2
|0
|3.
|Карлос Диего Сантос
|2
|0
|4.
|Эскудеро Серхио
|1
|0
|5.
|Навас Хесус
|1
|0
|6.
|Фернандо Режес
|1
|0
|7.
|Нолито Агудо
|1
|0
|8.
|Васкес Франко
|1
|0
|9.
|Окампос Лукас
|1
|0
|10.
|Рони Лопеш
|1
|0
|11.
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0
|12.
|Посо Алехандро
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вулверхэмптон
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|35.29% (6)
|11.76% (2)
|Севилья
|0
|25% (4)
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|25% (4)
|25% (4)