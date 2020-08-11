2-1 по ударам в створ ворот к концу первого тайма. Англичане в этом компоненте впереди.

Сусо справа с дальней дистанции пробил по центру ворот и установил паритет в ударах в створ. Патрисиу уверенно поймал мяч.

Банега от углового флага навесил к дальней штанге, где Карлос не добрался до мяча, да ещё попал локтем в лицо Невешу.

41' Хименес слева побежал к чужим воротам. Кунде догнал Рауля и аккуратно отобрал мяч.

40' Сусо справа с дальней дистанции решил пробить по воротам и попал в защитника.

39' Дальний удар Банеги "накрыл" Невеш. Мяч по высокой дуге прилетел в руки Патрисиу.

38' В следующей атаке Окампос решил пробить слева в дальний угол из-за пределов штрафной площади. Рядом со штангой пролетел мяч.

37' Окампоса слева у линии штрафной площади встретили три соперника и не позволили Лукасу прорваться внутрь.

36' Саисс слева навесил точно в руки Буну.

35' Очередной навес Наваса справа не дошёл до Эн-Несири.

34' Банега исполнил первый угловой удар в матче. на дальней штанге всех вверху переиграл Доэрти и выбил мяч из штрафной площади.

33' Навас справа обыграл Моутинью и навесил к дальней штанге, где Боли опередил Эн-Несири и выбил мяч за пределы поля.

32' Регилон в центре поля набрал хорошую скорость, а вот пас на Окампоса не смог сделать точно.

31' Доэрти в центре поля сзади врезался в Регилона.

30' Испанцы продолжают подолгу комбинировать на чужой половине поля, но доставить мяч к воротам соперников не могут.

29' На прострел Регилона слева выдвинулся Патрисиу и забрал мяч в руки.

28' Моутинью справа с дальней дистанции пробил выше ворот.

27' Сусо слева вывел к воротам Эн-Несири, который в дальний угол низом пробил неудачно.

26' Регилон слева прострелил к воротам. Но и здесь защитники "Вулверхэмптона" опередили Эн-Несири.

24' Сусо справа навесил на дальнюю штангу, где Доэрти опередил Окампоса и не позволил Лукасу нанести удар по воротам.

23' Буну выскочил к углу штрафной площади, чтобы опередить Невеша.

22' Навас справа навесил на Эн-Несири, который головой пробил выше ворот.

21' Окампос на левом фланге не смог обыграть Доэрти.

20' Испанцы держат мяч в центре поля. Вперёд игроки из Севильи идут всё более осмотрительно.

19' Хименес не смог поймать мяч на ногу после длинного заброса вперёд Моутинью.

18' Боли в центре поля сбил Эн-Несири.

17' Территориальное преимущество "Севильи" становится уже подавляющим. Вот только и резкие контратаки англичан выглядят здорово. Хименес с Траоре способны быстро разогнать атаку.

16' Навас справа отправил в прорыв Сусо, но Хесус не смог обыграть защитника "Вулверхэмптона".

14' Сусо справа издали пробил в ближний угол. Патрисиу прыгнул к штанге и отбил мяч в сторону.

13' Хименес с одиннадцатиметровой отметки не смог переиграть Буну. Рауль неуверенно разбегался и слабо пробил чуть левее центра. Голкипер отбил мяч.

12' Жёлтая карточка Карлосу.

11' Пенальти! Траоре совершил отличный рывок вперёд. Карлос в штрафной площади в подкате "сруюил" Адама.

11' Банега слева у угла штрафной площади не смог обыграть Дендонкера.

10' Навас справа прострелил в центр штрафной площади, где защитники "Вулверхэмптона" не позволили Эн-Несири встретиться с мячом.

9' Боли сидит на газоне. Проблемы с левым коленом у защитника "Вулверхэмптона". Медики на поле, а в матче пауза.

8' Окампос на левом фланге не смог обыграть трёх соперников.

7' "Севилья" старается больше контролировать мяч, а английская команда быстро доставляет мяч к чужим воротам.

6' Моутинью со штрафного сделал заброс к воротам, где после подставленной ноги Дендонкера мяч по дуге опустился на сетку сверху.

5' Хордан недалеко от центрального круга прихватил за трусы Невеша.

4' Эн-Несири пробил по воротам неточно из очевиднейшего офсайда.

3' Траоре справа раскачал Карлоса и навесил на г8олову Хименесу, который пробил точно в Буну.

2' "Вулверхэмптон" играет в оранжевых футболках и чёрных трусах, "Севилья" - в белой форме.