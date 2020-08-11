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Вулверхэмптон
0:0
Перерыв

Стадион:
Севилья
0'
12' Желтая карточка
Карлос Диего Сантос
0:0
13' Не забитый пенальти
Хименес Рауль
11
Патрисиу
Руй
15
Боли
Вийи
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
2
Доэрти
Мэтт
32
Дендонкер
Леандер
8
Невеш
Рубен
28
Моутинью
Жоау
29
Винагре
Рубен
37
Траоре
Адама
9
Хименес
Рауль
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
23
Регилон
Серхио
10
Банега
Эвер
24
Хордан
Хоан
25
Фернандо
Режес
41
Сусо
Хесус
51
Эн-Несири
Юссеф
5
Окампос
Лукас
Вулверхэмптон
3-5-2
Севилья
4-3-3

Ход матча

12'
 
Карлос Диего Сантос
13'
Хименес Рауль
0:0

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жота Диогу 6 0.55
2. Хименес Рауль 4 (2) 0.36
3. Траоре Адама 2 0.18
4. Доэрти Мэтт 2 0.18
5. Невеш Рубен 1 0.09
6. Нету Педру 1 0.09
7. Боли Вийи 1 0.09
8. Саисс Ромен 1 0.09
9. Дендонкер Леандер 1 0.09
10. Моутинью Жоау 0 0
11. Хонни Кастро 0 0
12. Поденсе Даниэл 0 0
13. Буур Оскар 0 0
Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мунир Эль-Хаддади 5 0.5
2. Даббур Мунас 3 0.3
3. Васкес Франко 2 0.2
4. Чичарито 2 0.2
5. Эн-Несири Юссеф 2 0.2
6. Торрес Оливер 1 0.1
7. Хиль Бриан 1 0.1
8. Регилон Серхио 1 0.1
9. Банега Эвер 0 0
10. Эскудеро Серхио 0 0
11. Де Йонг Люк 0 0
12. Нолито Агудо 0 0
13. Окампос Лукас 0 0
14. Рони Лопеш 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Хименес Рауль 4 0
2. Жота Диогу 1 1
3. Моутинью Жоау 2 0
4. Килмен Макс 2 0
5. Траоре Адама 1 0
6. Боли Вийи 1 0
7. Доэрти Мэтт 1 0
8. Коди Конор 1 0
9. Дендонкер Леандер 1 0
10. Хонни Кастро 1 0
11. Поденсе Даниэл 1 0
12. Кутроне Патрик 1 0
13. Гиббс-Уайт Морган 1 0
14. Нету Педру 1 0
Севилья
# Игрок      
1. Гудель Неманья 2 0
2. Хордан Хоан 2 0
3. Карлос Диего Сантос 2 0
4. Эскудеро Серхио 1 0
5. Навас Хесус 1 0
6. Фернандо Режес 1 0
7. Нолито Агудо 1 0
8. Васкес Франко 1 0
9. Окампос Лукас 1 0
10. Рони Лопеш 1 0
11. Эн-Несири Юссеф 1 0
12. Посо Алехандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вулверхэмптон 17.65% (3) 5.88% (1) 11.76% (2) 17.65% (3) 35.29% (6) 11.76% (2)
 Севилья 0 25% (4) 18.75% (3) 6.25% (1) 25% (4) 25% (4)

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: + = -
Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Челси 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Норвич Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол Вулверхэмптон 0:0 Лестер Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон
Севилья Последние 20 матчей: + = -
Севилья 2:0 Рома Севилья 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 0:0 Севилья Севилья 2:0 Мальорка
Атлетик Б 1:2 Севилья Севилья 1:0 Эйбар Леганес 0:3 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Вильярреал 2:2 Севилья Севилья 0:0 Барселона Леванте 1:1 Севилья Севилья 2:0 Бетис Атлетико М 2:2 Севилья Севилья 3:2 Осасуна Севилья 0:0 ЧФР Клуж Хетафе 0:3 Севилья ЧФР Клуж 1:1 Севилья Севилья 2:2 Эспаньол Сельта 2:1 Севилья Севилья 1:1 Алавес
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Вулверхэмптон" (Англия) - "Севилья" (Испания) - 0:0.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Орсато в первом тайме.
  • Угловой
    45'
    Банега от углового флага навесил к дальней штанге, где Карлос не добрался до мяча, да ещё попал локтем в лицо Невешу.
  • 43'
    Сусо справа с дальней дистанции пробил по центру ворот и установил паритет в ударах в створ. Патрисиу уверенно поймал мяч.
  • 42'
    2-1 по ударам в створ ворот к концу первого тайма. Англичане в этом компоненте впереди.
  • 41'
    Хименес слева побежал к чужим воротам. Кунде догнал Рауля и аккуратно отобрал мяч.
  • 40'
    Сусо справа с дальней дистанции решил пробить по воротам и попал в защитника.
  • 39'
    Дальний удар Банеги "накрыл" Невеш. Мяч по высокой дуге прилетел в руки Патрисиу.
  • Опасный момент
    38'
    В следующей атаке Окампос решил пробить слева в дальний угол из-за пределов штрафной площади. Рядом со штангой пролетел мяч.
  • 37'
    Окампоса слева у линии штрафной площади встретили три соперника и не позволили Лукасу прорваться внутрь.
  • 36'
    Саисс слева навесил точно в руки Буну.
  • 35'
    Очередной навес Наваса справа не дошёл до Эн-Несири.
  • Угловой
    34'
    Банега исполнил первый угловой удар в матче. на дальней штанге всех вверху переиграл Доэрти и выбил мяч из штрафной площади.
  • 33'
    Навас справа обыграл Моутинью и навесил к дальней штанге, где Боли опередил Эн-Несири и выбил мяч за пределы поля.
  • 32'
    Регилон в центре поля набрал хорошую скорость, а вот пас на Окампоса не смог сделать точно.
  • Фол, нарушение
    31'
    Доэрти в центре поля сзади врезался в Регилона.
  • 30'
    Испанцы продолжают подолгу комбинировать на чужой половине поля, но доставить мяч к воротам соперников не могут.
  • 29'
    На прострел Регилона слева выдвинулся Патрисиу и забрал мяч в руки.
  • 28'
    Моутинью справа с дальней дистанции пробил выше ворот.
  • 27'
    Сусо слева вывел к воротам Эн-Несири, который в дальний угол низом пробил неудачно.
  • 26'
    Регилон слева прострелил к воротам. Но и здесь защитники "Вулверхэмптона" опередили Эн-Несири.
  • 24'
    Сусо справа навесил на дальнюю штангу, где Доэрти опередил Окампоса и не позволил Лукасу нанести удар по воротам.
  • 23'
    Буну выскочил к углу штрафной площади, чтобы опередить Невеша.
  • 22'
    Навас справа навесил на Эн-Несири, который головой пробил выше ворот.
  • 21'
    Окампос на левом фланге не смог обыграть Доэрти.
  • 20'
    Испанцы держат мяч в центре поля. Вперёд игроки из Севильи идут всё более осмотрительно.
  • 19'
    Хименес не смог поймать мяч на ногу после длинного заброса вперёд Моутинью.
  • Фол, нарушение
    18'
    Боли в центре поля сбил Эн-Несири.
  • 17'
    Территориальное преимущество "Севильи" становится уже подавляющим. Вот только и резкие контратаки англичан выглядят здорово. Хименес с Траоре способны быстро разогнать атаку.
  • 16'
    Навас справа отправил в прорыв Сусо, но Хесус не смог обыграть защитника "Вулверхэмптона".
  • Опасный момент
    14'
    Сусо справа издали пробил в ближний угол. Патрисиу прыгнул к штанге и отбил мяч в сторону.
  • Не забитый пенальти
    13'
    Хименес с одиннадцатиметровой отметки не смог переиграть Буну. Рауль неуверенно разбегался и слабо пробил чуть левее центра. Голкипер отбил мяч.
  • Желтая карточка
    12'
    Жёлтая карточка Карлосу.
  • Пенальти!
    11'
    Пенальти! Траоре совершил отличный рывок вперёд. Карлос в штрафной площади в подкате "сруюил" Адама.
  • 11'
    Банега слева у угла штрафной площади не смог обыграть Дендонкера.
  • 10'
    Навас справа прострелил в центр штрафной площади, где защитники "Вулверхэмптона" не позволили Эн-Несири встретиться с мячом.
  • Травма, повреждение
    9'
    Боли сидит на газоне. Проблемы с левым коленом у защитника "Вулверхэмптона". Медики на поле, а в матче пауза.
  • 8'
    Окампос на левом фланге не смог обыграть трёх соперников.
  • 7'
    "Севилья" старается больше контролировать мяч, а английская команда быстро доставляет мяч к чужим воротам.
  • 6'
    Моутинью со штрафного сделал заброс к воротам, где после подставленной ноги Дендонкера мяч по дуге опустился на сетку сверху.
  • Фол, нарушение
    5'
    Хордан недалеко от центрального круга прихватил за трусы Невеша.
  • Офсайд
    4'
    Эн-Несири пробил по воротам неточно из очевиднейшего офсайда.
  • 3'
    Траоре справа раскачал Карлоса и навесил на г8олову Хименесу, который пробил точно в Буну.
  • 2'
    "Вулверхэмптон" играет в оранжевых футболках и чёрных трусах, "Севилья" - в белой форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Шауинсланд-Райзен-Арене"!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Schauinsland-Reisen-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:0 Севилья

Исход игры
Вулверхэмптон
17.8% (28)
Ничья
17.2% (27)
Севилья
65% (102)
Тотал 2.5
Больше
54.9% (84)
Меньше
45.1% (69)
Обе команды забьют
Да
68.63% (105)
Нет
31.37% (48)
Популярный счёт
1:2 Севилья
35.7% (56)
0:1 Севилья
18.5% (29)
1:1 Ничья
14% (22)
2:1 Вулверхэмптон
10.8% (17)
1:0 Вулверхэмптон
6.4% (10)
0:2 Севилья
5.1% (8)
1:3 Севилья
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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