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Вулверхэмптон
 
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Стадион:
Севилья

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жота Диогу 6 0.6
2. Хименес Рауль 4 (2) 0.4
3. Траоре Адама 2 0.2
4. Доэрти Мэтт 2 0.2
5. Невеш Рубен 1 0.1
6. Нету Педру 1 0.1
7. Боли Вийи 1 0.1
8. Саисс Ромен 1 0.1
9. Дендонкер Леандер 1 0.1
10. Моутинью Жоау 0 0
11. Хонни Кастро 0 0
12. Поденсе Даниэл 0 0
13. Буур Оскар 0 0
Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мунир Эль-Хаддади 5 0.56
2. Даббур Мунас 3 0.33
3. Васкес Франко 2 0.22
4. Чичарито 2 0.22
5. Эн-Несири Юссеф 2 0.22
6. Торрес Оливер 1 0.11
7. Хиль Бриан 1 0.11
8. Регилон Серхио 1 0.11
9. Банега Эвер 0 0
10. Эскудеро Серхио 0 0
11. Де Йонг Люк 0 0
12. Нолито Агудо 0 0
13. Окампос Лукас 0 0
14. Рони Лопеш 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Хименес Рауль 4 0
2. Жота Диогу 1 1
3. Моутинью Жоау 2 0
4. Килмен Макс 2 0
5. Траоре Адама 1 0
6. Боли Вийи 1 0
7. Доэрти Мэтт 1 0
8. Коди Конор 1 0
9. Дендонкер Леандер 1 0
10. Хонни Кастро 1 0
11. Поденсе Даниэл 1 0
12. Кутроне Патрик 1 0
13. Гиббс-Уайт Морган 1 0
14. Нету Педру 1 0
Севилья
# Игрок      
1. Гудель Неманья 2 0
2. Хордан Хоан 2 0
3. Эскудеро Серхио 1 0
4. Навас Хесус 1 0
5. Фернандо Режес 1 0
6. Нолито Агудо 1 0
7. Васкес Франко 1 0
8. Окампос Лукас 1 0
9. Рони Лопеш 1 0
10. Карлос Диего Сантос 1 0
11. Эн-Несири Юссеф 1 0
12. Посо Алехандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вулверхэмптон 17.65% (3) 5.88% (1) 11.76% (2) 17.65% (3) 35.29% (6) 11.76% (2)
 Севилья 0 25% (4) 18.75% (3) 6.25% (1) 25% (4) 25% (4)

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: + = -
Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Челси 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Норвич Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол Вулверхэмптон 0:0 Лестер Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон
Севилья Последние 20 матчей: + = -
Севилья 2:0 Рома Севилья 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 0:0 Севилья Севилья 2:0 Мальорка
Атлетик Б 1:2 Севилья Севилья 1:0 Эйбар Леганес 0:3 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Вильярреал 2:2 Севилья Севилья 0:0 Барселона Леванте 1:1 Севилья Севилья 2:0 Бетис Атлетико М 2:2 Севилья Севилья 3:2 Осасуна Севилья 0:0 ЧФР Клуж Хетафе 0:3 Севилья ЧФР Клуж 1:1 Севилья Севилья 2:2 Эспаньол Сельта 2:1 Севилья Севилья 1:1 Алавес
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 августа 2020, осталось 2 дня 12 часов 53 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 69
    Вулверхэмптон 23.2% (16)
    X 17.4% (12)
    Севилья 59.4% (41)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Севилья

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    23.2% (16)
    Ничья
    17.4% (12)
    Севилья
    59.4% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.42% (41)
    Меньше
    40.58% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    75.36% (52)
    Нет
    24.64% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Севилья
    40.6% (28)
    1:1 Ничья
    15.9% (11)
    2:1 Вулверхэмптон
    14.5% (10)
    1:0 Вулверхэмптон
    8.7% (6)
    0:1 Севилья
    8.7% (6)
    0:2 Севилья
    7.2% (5)
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