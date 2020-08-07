Вулверхэмптон
Позже
Стадион: Шауинсланд-Райзен-Арена
Севилья
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жота Диогу
|6
|0.6
|2.
|Хименес Рауль
|4 (2)
|0.4
|3.
|Траоре Адама
|2
|0.2
|4.
|Доэрти Мэтт
|2
|0.2
|5.
|Невеш Рубен
|1
|0.1
|6.
|Нету Педру
|1
|0.1
|7.
|Боли Вийи
|1
|0.1
|8.
|Саисс Ромен
|1
|0.1
|9.
|Дендонкер Леандер
|1
|0.1
|10.
|Моутинью Жоау
|0
|0
|11.
|Хонни Кастро
|0
|0
|12.
|Поденсе Даниэл
|0
|0
|13.
|Буур Оскар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мунир Эль-Хаддади
|5
|0.56
|2.
|Даббур Мунас
|3
|0.33
|3.
|Васкес Франко
|2
|0.22
|4.
|Чичарито
|2
|0.22
|5.
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0.22
|6.
|Торрес Оливер
|1
|0.11
|7.
|Хиль Бриан
|1
|0.11
|8.
|Регилон Серхио
|1
|0.11
|9.
|Банега Эвер
|0
|0
|10.
|Эскудеро Серхио
|0
|0
|11.
|Де Йонг Люк
|0
|0
|12.
|Нолито Агудо
|0
|0
|13.
|Окампос Лукас
|0
|0
|14.
|Рони Лопеш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хименес Рауль
|4
|0
|2.
|Жота Диогу
|1
|1
|3.
|Моутинью Жоау
|2
|0
|4.
|Килмен Макс
|2
|0
|5.
|Траоре Адама
|1
|0
|6.
|Боли Вийи
|1
|0
|7.
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|8.
|Коди Конор
|1
|0
|9.
|Дендонкер Леандер
|1
|0
|10.
|Хонни Кастро
|1
|0
|11.
|Поденсе Даниэл
|1
|0
|12.
|Кутроне Патрик
|1
|0
|13.
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|14.
|Нету Педру
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гудель Неманья
|2
|0
|2.
|Хордан Хоан
|2
|0
|3.
|Эскудеро Серхио
|1
|0
|4.
|Навас Хесус
|1
|0
|5.
|Фернандо Режес
|1
|0
|6.
|Нолито Агудо
|1
|0
|7.
|Васкес Франко
|1
|0
|8.
|Окампос Лукас
|1
|0
|9.
|Рони Лопеш
|1
|0
|10.
|Карлос Диего Сантос
|1
|0
|11.
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0
|12.
|Посо Алехандро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вулверхэмптон
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|35.29% (6)
|11.76% (2)
|Севилья
|0
|25% (4)
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|25% (4)
|25% (4)
Предыдущие игры
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: + = -Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Челси 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Норвич Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол Вулверхэмптон 0:0 Лестер Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон
Севилья Последние 20 матчей: + = -Севилья 2:0 Рома Севилья 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 0:0 Севилья Севилья 2:0 Мальорка
Атлетик Б 1:2 Севилья Севилья 1:0 Эйбар Леганес 0:3 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Вильярреал 2:2 Севилья Севилья 0:0 Барселона Леванте 1:1 Севилья Севилья 2:0 Бетис Атлетико М 2:2 Севилья Севилья 3:2 Осасуна Севилья 0:0 ЧФР Клуж Хетафе 0:3 Севилья ЧФР Клуж 1:1 Севилья Севилья 2:2 Эспаньол Сельта 2:1 Севилья Севилья 1:1 Алавес
Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Севилья
Исход игры
Вулверхэмптон
23.2% (16)
Ничья
17.4% (12)
Севилья
59.4% (41)
Тотал 2.5
Больше
59.42% (41)
Меньше
40.58% (28)
Обе команды забьют
Да
75.36% (52)
Нет
24.64% (17)
Популярный счёт
1:2 Севилья
40.6% (28)
1:1 Ничья
15.9% (11)
2:1 Вулверхэмптон
14.5% (10)
1:0 Вулверхэмптон
8.7% (6)
0:1 Севилья
8.7% (6)
0:2 Севилья
7.2% (5)
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