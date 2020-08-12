Аталанта
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Эштадиу да Луш
ПСЖ
33
Хатебур
Ханс
11
Фройлер
Ремо
91
Сапата
Дуван
14
Бернат
Хуан
21
Эррера
Андер
18
Икарди
Мауро
10
Неймар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Колли ЭбримаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Бернат ХуанЗащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Икарди МауроНападающий
-
10 НеймарНападающий
- Запасные игроки
-
16 Рико СерхиоВратарь
-
30 Булка МарцинВратарь
- Защитник
-
34 Мбе Со ЛоикЗащитник
-
31 Дагба КолинЗащитник
-
22 Диалло АбдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
24 Владение мячом, % 76
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иличич Йосип
|5 (2)
|0.63
|2.
|Пашалич Марио
|2
|0.25
|3.
|Хатебур Ханс
|2
|0.25
|4.
|Гомес Алехандро
|1
|0.13
|5.
|Фройлер Ремо
|1
|0.13
|6.
|Сапата Дуван
|1
|0.13
|7.
|Малиновский Руслан
|1 (1)
|0.13
|8.
|Кастань Тимоти
|1
|0.13
|9.
|Госенс Робин
|1
|0.13
|10.
|Муриэль Луис
|1 (1)
|0.13
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбаппе Килиан
|5
|0.63
|2.
|Икарди Мауро
|5
|0.63
|3.
|Неймар
|3
|0.38
|4.
|Ди Мария Анхель
|2
|0.25
|5.
|Сарабия Пабло
|2
|0.25
|6.
|Бернат Хуан
|1
|0.13
|7.
|Мёнье Тома
|1
|0.13
|8.
|Кавани Эдинсон
|1 (1)
|0.13
|9.
|Гуэйе Идрисса
|0
|0
|10.
|Дагба Колин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Толой Рафаэл
|3
|0
|2.
|Иличич Йосип
|2
|0
|3.
|Де Рон Мартен
|2
|0
|4.
|Фройлер Ремо
|2
|0
|5.
|Джимсити Берат
|2
|0
|6.
|Хатебур Ханс
|2
|0
|7.
|Мазиелло Андреа
|1
|0
|8.
|Муриэль Луис
|1
|0
|9.
|Малиновский Руслан
|1
|0
|10.
|Пашалич Марио
|1
|0
|11.
|Кастань Тимоти
|1
|0
|12.
|Госенс Робин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ди Мария Анхель
|3
|0
|2.
|Верратти Марко
|3
|0
|3.
|Мёнье Тома
|3
|0
|4.
|Неймар
|2
|0
|5.
|Бернат Хуан
|2
|0
|6.
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0
|7.
|Силва Тьяго
|1
|0
|8.
|Гуэйе Идрисса
|1
|0
|9.
|Кюрзава Левен
|1
|0
|10.
|Эррера Андер
|1
|0
|11.
|Икарди Мауро
|1
|0
|12.
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|13.
|Мбаппе Килиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аталанта
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|20% (3)
|20% (3)
|13.33% (2)
|ПСЖ
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|26.32% (5)
Предыдущие игры
Аталанта Последние 20 матчей: + = -Аталанта 0:2 Интер Милан Парма 1:2 Аталанта Милан 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Болонья
Верона 1:1 Аталанта Аталанта 6:2 Брешия Ювентус 2:2 Аталанта Аталанта 2:0 Сампдория Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 2:0 Наполи Удинезе 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Лацио Аталанта 4:1 Сассуоло Валенсия 3:4 Аталанта Лечче 2:7 Аталанта Аталанта 4:1 Валенсия Аталанта 2:1 Рома Фиорентина 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Дженоа Торино 0:7 Аталанта
ПСЖ Последние 20 матчей: + = -ПСЖ 1:0 Сошо ПСЖ 0:0 Лион ПСЖ 1:0 Сент-Этьен ПСЖ 4:0 Селтик
Прогнозы на матч Аталанта 0:0 ПСЖ
Исход игры
Аталанта
22.7% (40)
Ничья
14.8% (26)
ПСЖ
62.5% (110)
Тотал 2.5
Больше
81.76% (139)
Меньше
18.24% (31)
Обе команды забьют
Да
89.41% (152)
Нет
10.59% (18)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
46.6% (82)
2:1 Аталанта
12.5% (22)
1:1 Ничья
8.5% (15)
1:3 ПСЖ
5.7% (10)
2:2 Ничья
5.7% (10)
3:1 Аталанта
4.5% (8)
0:1 ПСЖ
3.4% (6)
1:0 Аталанта
3.4% (6)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!