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Аталанта
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
ПСЖ
0' 8'
57
Спортьелло
Марко
2
Толой
Рафаэл
3
Кальдара
Маттиа
19
Джимсити
Берат
33
Хатебур
Ханс
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
8
Госенс
Робин
88
Пашалич
Марио
10
Гомес
Алехандро
91
Сапата
Дуван
1
Навас
Кейлор
4
Керер
Тило
2
Силва
Тьяго
3
Кимпембе
Преснел
14
Бернат
Хуан
21
Эррера
Андер
5
Маркиньос
Маркос
27
Гуэйе
Идрисса
19
Сарабия
Пабло
18
Икарди
Мауро
10
Неймар
Аталанта
3-4-2-1
ПСЖ
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 24 Владение мячом, % 76

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иличич Йосип 5 (2) 0.63
2. Пашалич Марио 2 0.25
3. Хатебур Ханс 2 0.25
4. Гомес Алехандро 1 0.13
5. Фройлер Ремо 1 0.13
6. Сапата Дуван 1 0.13
7. Малиновский Руслан 1 (1) 0.13
8. Кастань Тимоти 1 0.13
9. Госенс Робин 1 0.13
10. Муриэль Луис 1 (1) 0.13
ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 5 0.63
2. Икарди Мауро 5 0.63
3. Неймар 3 0.38
4. Ди Мария Анхель 2 0.25
5. Сарабия Пабло 2 0.25
6. Бернат Хуан 1 0.13
7. Мёнье Тома 1 0.13
8. Кавани Эдинсон 1 (1) 0.13
9. Гуэйе Идрисса 0 0
10. Дагба Колин 0 0

Карточки

Аталанта
# Игрок      
1. Толой Рафаэл 3 0
2. Иличич Йосип 2 0
3. Де Рон Мартен 2 0
4. Фройлер Ремо 2 0
5. Джимсити Берат 2 0
6. Хатебур Ханс 2 0
7. Мазиелло Андреа 1 0
8. Муриэль Луис 1 0
9. Малиновский Руслан 1 0
10. Пашалич Марио 1 0
11. Кастань Тимоти 1 0
12. Госенс Робин 1 0
ПСЖ
# Игрок      
1. Ди Мария Анхель 3 0
2. Верратти Марко 3 0
3. Мёнье Тома 3 0
4. Неймар 2 0
5. Бернат Хуан 2 0
6. Чупо-Мотинг Эрик 1 0
7. Силва Тьяго 1 0
8. Гуэйе Идрисса 1 0
9. Кюрзава Левен 1 0
10. Эррера Андер 1 0
11. Икарди Мауро 1 0
12. Маркиньос Маркос 1 0
13. Мбаппе Килиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аталанта 6.67% (1) 26.67% (4) 13.33% (2) 20% (3) 20% (3) 13.33% (2)
 ПСЖ 10.53% (2) 10.53% (2) 21.05% (4) 10.53% (2) 21.05% (4) 26.32% (5)

Предыдущие игры

Аталанта Последние 20 матчей: + = -
Аталанта 0:2 Интер Милан Парма 1:2 Аталанта Милан 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Болонья
Верона 1:1 Аталанта Аталанта 6:2 Брешия Ювентус 2:2 Аталанта Аталанта 2:0 Сампдория Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 2:0 Наполи Удинезе 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Лацио Аталанта 4:1 Сассуоло Валенсия 3:4 Аталанта Лечче 2:7 Аталанта Аталанта 4:1 Валенсия Аталанта 2:1 Рома Фиорентина 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Дженоа Торино 0:7 Аталанта
ПСЖ Последние 20 матчей: + = -
ПСЖ 1:0 Сошо ПСЖ 0:0 Лион ПСЖ 1:0 Сент-Этьен ПСЖ 4:0 Селтик
ПСЖ 7:0 Васланд-Беверен Гавр 0:9 ПСЖ ПСЖ 2:0 Боруссия Д Лион 1:5 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон ПСЖ 4:3 Бордо Боруссия Д 2:1 ПСЖ Амьен 4:4 ПСЖ Дижон 1:6 ПСЖ ПСЖ 4:2 Лион Нант 1:2 ПСЖ ПСЖ 5:0 Монпелье По 0:2 ПСЖ Лилль 0:2 ПСЖ Реймс 0:3 ПСЖ Лорьян 0:1 ПСЖ
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    9'
    Хатебур перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "ПСЖ", правила были нарушены против Берната. 
  • 8'
    Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель сегодня находится в технической зоне с лангетой, а поэтому он просто сидит на ящике, подсказывать своим игрокам ему будет достаточно трудно. 
  • 7'
    Из центра поля последовала передача на ход Пашаличу по правому флангу, но Кимпембе оказался первым на мяче и спокойно отыгрался с Навасом. 
  • Фол, нарушение
    6'
    Сарабия в центре поля нарушил правила против Хатебура. Сам Ханс достаточно быстро разыграл стандарт. 
  • Опасный момент
    5'
    И сразу же отвечает "ПСЖ". Неймар в центре поля отыгрался с Икарди, а затем бразилец убежал на рандеву со Спортьелло, Неймар дошёл до линии штрафной площади, а затем пробил в правый угол ворот, но при этом в створ он попасть не смог. 
  • Опасный момент
    4'
    Госенс и Сапата через левый фланг доставили мяч к линии штрафной площади, Гомес догнал мяч и с левого угла штрафной пробил под правый угол ворот, мяч полетел низом, но плотно, Навас успел сложиться и намертво поймать его. 
  • 3'
    Джимсити на своей половине поля удачно сыграл в подкате против Икарди, мяч был выбит на партнёра по команде к центру поля. 
  • 2'
    Пашалич сразу же попытался пройти вперёд по правому флангу, но его накрыл Гуэйе и выбил мяч в аут. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и матч в Лиссабоне стартовал. Напоминаем, что победитель в этом противостоянии определяется по итогам одного матча. Искать фаворита в этом противостоянии достаточно сложно, будем надеяться, что "Аталанта" и "ПСЖ" покажут нам красивый футбол, который будет сопровождаться забитыми мячами. При этом сегодня "ПСЖ" празднует 50-летие, быть может в эту дату команда Томаса Тухеля сможет наконец-то добраться до полуфинала Лиги чемпионов, этого многие ждут во Франции. 
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    8'
    Хатебур Ханс наказан за толчок Бернат Хуан
  • 7'
    Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 5'
    Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Аталанта: 24%, ПСЖ: 76%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Сарабия Пабло из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Хатебур Ханс
  • 5'
    Силва Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Аталанта пытается что-то создать.
  • 4'
    Удар от ворот произведет Аталанта
  • 3'
    Как он промахнулся? Неймар имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 3'
    Неймар из команды ПСЖ идет с мячом вперед на обострение...
  • 3'
    Хорошую попытку сделал Гомес Алехандро. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 3'
    Сапата Дуван из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 2'
    Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья свистит. Фройлер Ремо атаковал сзади соперника. Это Эррера Андер заработал своей команде штрафной
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Кимпембе Преснел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Игрок из команды Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 1'
    Сегодня отличная погода для футбола.
  • 1'
    Аталанта начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio da Luz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Аталанта 0:0 ПСЖ

Исход игры
Аталанта
22.7% (40)
Ничья
14.8% (26)
ПСЖ
62.5% (110)
Тотал 2.5
Больше
81.76% (139)
Меньше
18.24% (31)
Обе команды забьют
Да
89.41% (152)
Нет
10.59% (18)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
46.6% (82)
2:1 Аталанта
12.5% (22)
1:1 Ничья
8.5% (15)
1:3 ПСЖ
5.7% (10)
2:2 Ничья
5.7% (10)
3:1 Аталанта
4.5% (8)
0:1 ПСЖ
3.4% (6)
1:0 Аталанта
3.4% (6)
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