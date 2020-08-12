Госенс и Сапата через левый фланг доставили мяч к линии штрафной площади, Гомес догнал мяч и с левого угла штрафной пробил под правый угол ворот, мяч полетел низом, но плотно, Навас успел сложиться и намертво поймать его.

Джимсити на своей половине поля удачно сыграл в подкате против Икарди, мяч был выбит на партнёра по команде к центру поля.

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Прозвучал стартовый свисток, и матч в Лиссабоне стартовал. Напоминаем, что победитель в этом противостоянии определяется по итогам одного матча. Искать фаворита в этом противостоянии достаточно сложно, будем надеяться, что "Аталанта" и "ПСЖ" покажут нам красивый футбол, который будет сопровождаться забитыми мячами. При этом сегодня "ПСЖ" празднует 50-летие, быть может в эту дату команда Томаса Тухеля сможет наконец-то добраться до полуфинала Лиги чемпионов, этого многие ждут во Франции.