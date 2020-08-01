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Аталанта
 
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Стадион:
ПСЖ

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иличич Йосип 5 (2) 0.63
2. Пашалич Марио 2 0.25
3. Хатебур Ханс 2 0.25
4. Гомес Алехандро 1 0.13
5. Фройлер Ремо 1 0.13
6. Сапата Дуван 1 0.13
7. Малиновский Руслан 1 (1) 0.13
8. Кастань Тимоти 1 0.13
9. Госенс Робин 1 0.13
10. Муриэль Луис 1 (1) 0.13
ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 5 0.63
2. Икарди Мауро 5 0.63
3. Неймар 3 0.38
4. Ди Мария Анхель 2 0.25
5. Сарабия Пабло 2 0.25
6. Бернат Хуан 1 0.13
7. Мёнье Тома 1 0.13
8. Кавани Эдинсон 1 (1) 0.13
9. Гуэйе Идрисса 0 0
10. Дагба Колин 0 0

Карточки

Аталанта
# Игрок      
1. Толой Рафаэл 3 0
2. Иличич Йосип 2 0
3. Де Рон Мартен 2 0
4. Фройлер Ремо 2 0
5. Джимсити Берат 2 0
6. Хатебур Ханс 2 0
7. Мазиелло Андреа 1 0
8. Муриэль Луис 1 0
9. Малиновский Руслан 1 0
10. Пашалич Марио 1 0
11. Кастань Тимоти 1 0
12. Госенс Робин 1 0
ПСЖ
# Игрок      
1. Ди Мария Анхель 3 0
2. Верратти Марко 3 0
3. Мёнье Тома 3 0
4. Неймар 2 0
5. Бернат Хуан 2 0
6. Чупо-Мотинг Эрик 1 0
7. Силва Тьяго 1 0
8. Гуэйе Идрисса 1 0
9. Кюрзава Левен 1 0
10. Эррера Андер 1 0
11. Икарди Мауро 1 0
12. Маркиньос Маркос 1 0
13. Мбаппе Килиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аталанта 6.67% (1) 26.67% (4) 13.33% (2) 20% (3) 20% (3) 13.33% (2)
 ПСЖ 10.53% (2) 10.53% (2) 21.05% (4) 10.53% (2) 21.05% (4) 26.32% (5)

Предыдущие игры

Аталанта Последние 20 матчей: + = -
Аталанта 0:2 Интер Милан Парма 1:2 Аталанта Милан 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Болонья
Верона 1:1 Аталанта Аталанта 6:2 Брешия Ювентус 2:2 Аталанта Аталанта 2:0 Сампдория Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 2:0 Наполи Удинезе 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Лацио Аталанта 4:1 Сассуоло Валенсия 3:4 Аталанта Лечче 2:7 Аталанта Аталанта 4:1 Валенсия Аталанта 2:1 Рома Фиорентина 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Дженоа Торино 0:7 Аталанта
ПСЖ Последние 20 матчей: + = -
ПСЖ 1:0 Сошо ПСЖ 0:0 Лион ПСЖ 1:0 Сент-Этьен ПСЖ 4:0 Селтик
ПСЖ 7:0 Васланд-Беверен Гавр 0:9 ПСЖ ПСЖ 2:0 Боруссия Д Лион 1:5 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон ПСЖ 4:3 Бордо Боруссия Д 2:1 ПСЖ Амьен 4:4 ПСЖ Дижон 1:6 ПСЖ ПСЖ 4:2 Лион Нант 1:2 ПСЖ ПСЖ 5:0 Монпелье По 0:2 ПСЖ Лилль 0:2 ПСЖ Реймс 0:3 ПСЖ Лорьян 0:1 ПСЖ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 августа 2020, осталось 2 дня 13 часов 41 минуту.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 66
    Аталанта 18.2% (12)
    X 15.2% (10)
    ПСЖ 66.7% (44)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Аталанта - ПСЖ

    Исход игры
    Аталанта
    18.2% (12)
    Ничья
    15.2% (10)
    ПСЖ
    66.7% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    80% (52)
    Меньше
    20% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    87.69% (57)
    Нет
    12.31% (8)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    50% (33)
    2:1 Аталанта
    12.1% (8)
    1:1 Ничья
    9.1% (6)
    1:3 ПСЖ
    6.1% (4)
    2:2 Ничья
    4.5% (3)
    1:0 Аталанта
    3% (2)
    0:2 ПСЖ
    3% (2)
    0:1 ПСЖ
    3% (2)
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