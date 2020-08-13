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РБ Лейпциг
1:0
Второй тайм: 68'

Стадион:
Атлетико М
0'
1:0
50' Гол
Ольмо Дани
62' Желтая карточка
Лоди Ренан
68'
1
Гулач
Петер
16
Клостерманн
Лукас
5
Юпамекано
Део
23
Хальстенберг
Марсель
27
Лаймер
Конрад
44
Кампль
Кевин
3
Анхелиньо
Хосе
7
Забитцер
Марсель
25
Ольмо
Дани
18
Нкунку
Кристофер
9
Поульсен
Юссуф
13
Облак
Ян
23
Триппьер
Киран
15
Савич
Стефан
2
Хименес
Хосе
12
Лоди
Ренан
6
Коке
Хорхе
16
Эррера
Эктор
8
Ньигес
Сауль
21
Карраско
Янник
14
Льоренте
Маркос
19
Коста
Диего
РБ Лейпциг
3-3-3-1
Атлетико М
4-4-2

Ход матча

50'
Ольмо Дани
(Забитцер Марсель)
1:0
58'
 
Фелиш Жоау
Эррера Эктор
62'
 
Лоди Ренан

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Забитцер Марсель 4 0.44
2. Вернер Тимо 4 (2) 0.44
3. Форсберг Эмиль 4 (2) 0.44
4. Демме Диего 1 0.11
5. Лаймер Конрад 1 0.11
6. Ольмо Дани 1 0.11
7. Поульсен Юссуф 0 0
8. Клостерманн Лукас 0 0
9. Анхелиньо Хосе 0 0
Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мората Альваро 3 0.33
2. Льоренте Маркос 2 0.22
3. Фелиш Жоау 2 (1) 0.22
4. Томас Тейе 1 0.11
5. Савич Стефан 1 0.11
6. Эррера Эктор 1 0.11
7. Ньигес Сауль 1 0.11
8. Фелипе Аугусто IV 1 0.11
9. Коста Диего 0 0
10. Триппьер Киран 0 0
11. Коке Хорхе 0 0
12. Хименес Хосе 0 0
13. Лоди Ренан 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Юпамекано Део 3 0
2. Забитцер Марсель 2 0
3. Хайдара Амаду 2 0
4. Орбан Вилли 1 0
5. Вернер Тимо 1 0
6. Поульсен Юссуф 1 0
7. Лаймер Конрад 1 0
8. Нкунку Кристофер 1 0
9. Мукиэле Норди 1 0
10. Сараччи Марсело 1 0
Атлетико М
# Игрок      
1. Мората Альваро 2 0
2. Ньигес Сауль 2 0
3. Корреа Анхель 2 0
4. Коста Диего 1 0
5. Коке Хорхе 1 0
6. Эррера Эктор 1 0
7. Облак Ян 1 0
8. Эрмосо Марио 1 0
9. Томас Тейе 1 0
10. Фелипе Аугусто IV 1 0
11. Лоди Ренан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 РБ Лейпциг 16.67% (2) 8.33% (1) 16.67% (2) 25% (3) 16.67% (2) 16.67% (2) 0
 Атлетико М 10% (1) 10% (1) 0 30% (3) 10% (1) 10% (1) 30% (3)

Предыдущие игры

РБ Лейпциг Последние 20 матчей: + = -
РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:2 Фортуна
Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Падерборн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Герта Майнц 0:5 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Байер Л Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Вердер Бавария 0:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг
Атлетико М Последние 20 матчей: + = -
Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Хетафе 0:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Бетис Сельта 1:1 Атлетико М
Атлетико М 3:0 Мальорка Барселона 2:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Алавес Леванте 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Осасуна 0:5 Атлетико М Атлетик Б 1:1 Атлетико М Ливерпуль 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:2 Севилья Эспаньол 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Вильярреал Атлетико М 1:0 Ливерпуль Валенсия 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Гранада Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Атлетико М 0:0 Леганес
  • Второй тайм
  • 69'
    Фелиш с левого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Карраско в окружении защитников "Лейпцига" упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • 68'
    Поульсен получил мяч у линии штрафной площади от Ольмо, Юссуф решил в касание пробить по воротам, но мяч так сильно свалился у него с ноги, что в итоге улетел в аут. 
  • 67'
    Карраско попытался сместиться к штрафной площади с левого фланга, но Яннка накрыл Кампль, который в подкате успешно перехватил мяч. 
  • Фол, нарушение
    66'
    Диего Коста в центре поля просто ударил по ногам Юпамекано, Шимон Марчиняк решил почему-то не показывать жёлтую карточку форварду "Атлетико". 
  • Угловой
    65'
    Лоди с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч заметался между ног игроков, но в итоге Хименес при попытке пробить по воротам нарушил правила против Нкунку. 
  • 64'
    Лоди со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Клостерманн не стал рисковать и выбил мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    63'
    Лаймер на левом фланге нарушил правила против Фелиша. "Атлетико" заработал относительно неплохой стандарт. 
  • Желтая карточка
    62'
    Фелиш разогнал атаку по левому флангу, затем Жоау выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Лоди в борьбе с Юпамекано оказался на газоне, но Шимон Марчиняк зафиксировал симуляцию со стороны игрока "Атлетико". Ренан Лоди в итоге также получил жёлтую карточку. 
  • Фол, нарушение
    61'
    Поульсен перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Атлетико", правила были нарушены против Лоди. 
  • 60'
    Ольмо сместился в центр с левого фланга, а затем Дани пробил в правый угол ворот, мяч сильно свалился у него с ноги и улетел к угловому флажку. 
  • 59'
    Триппьер с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади на Косту, Юпамекано головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Замена
    58'
    В составе "Атлетико" произошла замена. Вместо Эктора Эрреры на поле вышел Жоау Фелиш. 
  • 57'
    Юпамекано пробил в правый угол ворот с дальней дистанции, мяч полетел низом и не очень сильно, Облак с ним уверенно справился. 
  • Фол, нарушение
    56'
    Сауль в центре поля нарушил правила против Поульсена. "Лейпциг" не стал торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 55'
    Льоренте попытался пройти вперёд по правому флангу, но его накрыл Хальстенберг и выбил мяч в аут. 
  • 54'
    "Атлетико" полностью перехватил контроль над мячом, но пока дальше центра поля команде Диего Симеоне пройти достаточно трудно. 
  • 53'
    Эррера с правого фланга выполнил передачу к правому углу вратарской, Льоренте не смог оторваться от Юпамекано и завершить момент ударом по воротам, мяч в итоге при игре на выходе перехватил Гулачи. 
  • 52'
    Интересное начало второго тайма у нас получается, теперь уже "Атлетико" придётся перестраиваться и увеличивать давление в атаке. 
  • Описание гола
    51'
    Г-О-О-О-Л! 1:0!!! Ольмо!!! Длительная комбинация у штрафной площади "Лейпцигом" завершилась взятием ворот. Кампль и Лаймер довели мяч до правого фланга, а оттуда хорошую подачу к линии вратарской выполнил Забитцер, Ольмо оторвался от защитников "Атлетико" и головой отправил мяч в левый угол ворот. 
  • Судья
    50'
    Нкунку вошёл в штрафную площадь с левого фланга, в борьбе с Саулем Кристофер упал на газон, Шимон Марчиняк сразу показал, что нужно играть дальше. 
  • Фол, нарушение
    49'
    Льоренте в центре поля нарушил правила против Ольмо. Игроки "Лейпцига" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 48'
    Юпамекано попытался из глубины поля выполнить передачу на ход Анхелиньо по левому флангу, Триппьер вновь занял грамотную позицию и перехватил мяч. 
  • 47'
    Анхелиньо с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Атлетико" перехватили мяч без всякого труда. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, сможет ли сейчас кто-то начать играть первым номером, пока "Атлетико" временами всё же смотрится чуть интереснее, но у Гулачи работы также совсем мало. По такому матчу всё может решить и всего один забитый мяч, но нельзя исключать, что сегодня команды будут играть и дополнительное время. 
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Лейпциг" и "Атлетико" играют между собой вничью 0:0. Пока команды достаточно ожидаемо не форсируют события и стараются в первую очередь внимательно играть в обороне. Игра при этом у нас не самая скучная, но мы всё же ждём большего количества ударов по воротам во втором тайме, а соответственно и забитых мячей. 
  • 45'
    Лоди со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Савич неплохо выпрыгнул, но Стефан не смог головой пробить точно в правый угол ворот. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Клостерманн на левом фланге нарушил правила против Карраско. "Атлетико" заработал неплохой стандарт перед перерывом. 
  • Угловой
    45'
    Нкунку с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Юпамекано головой пробил по воротам, мяч полетел точно по центру, Облак намертво поймал его. 
  • 45'
    Нкунку при входе в штрафную площадь с левого фланга попытался отыграться с Анхелиньо, вновь пришлось Триппьеру выбивать мяч на угловой. 
  • Дополнительное время
    45'
    Четыре минуты добавил Шимон Мачиняк к основному времени первого тайма. 
  • Фол, нарушение
    44'
    Ольмо перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Атлетико", правила были нарушены против Коке. 
  • 43'
    Лаймер с правого фланга выполнил слишком сильную передачу к линии штрафной площади, Нкунку не смог обработать мяч. 
  • Угловой
    42'
    Нкунку с углового выполнил плохую подачу к левому углу вратарской, игроки "Атлетико" сразу выбили мяч на левый фланг. 
  • 41'
    Лаймер с правого фланга выполнил подачу к левому углу вратарской, Триппьер не стал рисковать и головой выбил мяч на угловой. 
  • 40'
    Клостерманн выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Анхелиньо отправил мяч в центр штрафной, но Поульсен в борьбе с Савичем не смог пробить по воротам. 
  • Угловой
    39'
    Карраско с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, игроки "Лейпцига" очень уверенно отвели угрозу от своих владений. 
  • 38'
    Льоренте попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но его накрыл в подкате Юпамекано, мяч был выбил на угловой. 
  • 37'
    Возобновляется наша игра. Савичу перемотали разбитую бровь, Хальстенберг остался без боевых повязок. 
  • Травма, повреждение
    36'
    Хальстенберг также разбил голову, досталось обоим футболистам, но они наверняка будут продолжать игру. 
  • Травма, повреждение
    35'
    Савич неудачно столкнулся с Хальстенбергом в борьбе за верховой мяч в центре поля, разбил голову защитник "Атлетико", пауза в игре. 
  • 34'
    Карраско получил мяч на левом углу штрафной площади, но Янника сразу же накрыл Клостерманн, который выбил мяч в аут. 
  • Фол, нарушение
    33'
    Лаймер теперь уже в центре поля зацепил Лоди. Никак "Лейпцигу" не удаётся вновь начать проводить атаки через правый фланг. 
  • Фол, нарушение
    32'
    Ольмо достаточно грубо сыграл против Лоди на половине поля "Атлетико", но пока Шимон Марчиняк не спешит показывать жёлтые карточки. 
  • 31'
    Успокоилась у нас игра в последние минуты, есть ощущение, что по итогам первого тайма мы можем остаться без забитых голов. 
  • Фол, нарушение
    30'
    Сауль нарушил правила в борьбе за верховой мяч на левом фланге против Забитцера. 
  • 29'
    Клостерманн выполнил передачу на ход Ольмо по правому флангу, Дани опекало сразу два соперника, он никак не смог зацепиться за мяч. 
  • 28'
    Анхелиньо получил мяч на левом фланге у штрафной площади "Атлетико" от Нкунку, затем Анхелиньо выполнил подачу к линии вратарской, Облак спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 27'
    Нкунку со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Хальстенберг в борьбе с защитниками "Атлетико" не смог головой пробить по воротам. 
  • Фол, нарушение
    26'
    Лоди на правом фланге сбил Лаймера. "Лейпциг" наконец-то также заработал неплохой стандарт. 
  • 25'
    Поульсен прошёл вперёд по правому флангу, а затем Юссуф выполнил передачу к правому углу вратарской, Клостерманн в окружении соперников не смог завершить момент ударом по воротам. 
  • Фол, нарушение
    24'
    Анхелиньо с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Поульсен в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Хименеса. 
  • 23'
    Нкунку выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Анхелиньо не успел к мячу, Триппьер за счёт позиции его перехватил. 
  • 22'
    Карраско с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Лаймер очень удачно подставил ногу, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля от игрока "Атлетико". 
  • 21'
    Карраско со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской на Сауля, могло быть очень опасно, но Хальстенберг удачно выставил ногу и выбил мяч в аут. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Кампль на своей половине поля нарушил правила против Эрреры. "Атлетико" заработал ещё один неплохой стандарт. 
  • 19'
    Кампль пробил по воротам с дальней дистанции, мяч полетел слишком высоко. 
  • 18'
    Карраско попытался войти в штрафную площадь с левого фланга вновь, но на этот раз в борьбе с Клостерманном Янник упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • Видеоповтор
    17'
    Сауль упал на правом углу штрафной площади после минимального касания от Гулачи, голкипер "Лейпцига" делая шаг вперёд невольно зацепил слегка соперника, за такое пенальти не ставят. 
  • 16'
    Анхелиньо с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Савич головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Угловой
    15'
    Лоди с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Хименес головой пробил по воротам, мяч попал в Ольмо и отскочил на правый угол штрафной, там уже по ногам досталось Саулю, Шимон Марциняк свистка не дал. 
  • Опасный момент
    14'
    Ольмо с левого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Карраско пробил в ближний угол ворот, Гулачи в прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • 13'
    Перехватили контроль над мячом игроки "Атлетико", начинает команда Диего Симеоне уже пытаться играть и первым номером. 
  • 12'
    Лоди со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Савич головой пробил под перекладину, но мяч полетел слабо и практически точно по центру, Гулачи в прыжке смог намертво его поймать. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Теперь уже Юпамекано на своей половине поля нарушил правила против Косты в борьбе за верховой мяч. Относительно неплохой стандарт заработал "Атлетико".  
  • 10'
    Лоди со стандарта выполнил подачу к линии штрафной площади, мяч полетел слишком низко, игроки "Лейпцига" перехватили его без особого труда. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Карраско получил по ногам на левом фланге от Забитцера. "Атлетико" готовится к стандарту. 
  • 8'
    "Лейпциг" пока оставил начало матча за собой, никак "Атлетико" не удаётся подстроиться под своего соперника, по большей части мадридский клуб пока вынужден только отбиваться. 
  • Фол, нарушение
    7'
    Ольмо перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Атлетико", правила были нарушены против Лоди. 
  • Опасный момент
    6'
    Нкунку с левого фланга выполнил подачу к правому углу вратарской, после борьбы мяч отскочил в центр штрафной, Хальстенберг в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Угловой
    5'
    Нкунку с углового выполнил подачу к линии вратарской, Хименес головой выбил мяч на левый фланг, но подбор был за "Лейпцигом". 
  • 4'
    Анхелиньо с левого фланга выполнил прострел в штрафную площадь, Триппьер подставил ногу и отправил мяч на угловой. 
  • Судья
    3'
    Льоренте в борьбе за верховой мяч на половине поля "Лейпцига" с Юпамекано оказался на газоне, на этот раз Шимон Марциняк показал, что можно играть дальше. 
  • Фол, нарушение
    2'
    Кампль в борьбе за верховой мяч в центре поля подыграл себе рукой, Шимон Марциняк всё видел и дал свисток в пользу "Атлетико". 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт достаточно интересный и непредсказуемый матч. "Атлетико" считается в этом противостоянии большим фаворитом, но на нейтральном поле случится может всё что угодно, также не нужно забывать, что команда Юлиана Нагельсманна способна показывать хороший футбол, а поэтому справиться с ней "Атлетико" будет достаточно проблематично. 
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Alvalade. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч РБ Лейпциг 1:0 Атлетико М

Исход игры
РБ Лейпциг
19.4% (35)
Ничья
19.4% (35)
Атлетико М
61.1% (110)
Тотал 2.5
Больше
51.76% (88)
Меньше
48.24% (82)
Обе команды забьют
Да
68.24% (116)
Нет
31.76% (54)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
31.7% (57)
0:1 Атлетико М
22.8% (41)
1:1 Ничья
16.7% (30)
2:1 РБ Лейпциг
11.7% (21)
1:0 РБ Лейпциг
3.3% (6)
1:3 Атлетико М
1.7% (3)
2:2 Ничья
1.7% (3)
3:1 РБ Лейпциг
1.1% (2)
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