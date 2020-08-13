Лоди с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч заметался между ног игроков, но в итоге Хименес при попытке пробить по воротам нарушил правила против Нкунку.

Диего Коста в центре поля просто ударил по ногам Юпамекано, Шимон Марчиняк решил почему-то не показывать жёлтую карточку форварду "Атлетико".

Карраско попытался сместиться к штрафной площади с левого фланга, но Яннка накрыл Кампль, который в подкате успешно перехватил мяч.

Поульсен получил мяч у линии штрафной площади от Ольмо, Юссуф решил в касание пробить по воротам, но мяч так сильно свалился у него с ноги, что в итоге улетел в аут.

Фелиш с левого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Карраско в окружении защитников "Лейпцига" упустил мяч за лицевую линию поля.

Начинается второй тайм. Посмотрим, сможет ли сейчас кто-то начать играть первым номером, пока "Атлетико" временами всё же смотрится чуть интереснее, но у Гулачи работы также совсем мало. По такому матчу всё может решить и всего один забитый мяч, но нельзя исключать, что сегодня команды будут играть и дополнительное время.

Анхелиньо с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Атлетико" перехватили мяч без всякого труда.

Юпамекано попытался из глубины поля выполнить передачу на ход Анхелиньо по левому флангу, Триппьер вновь занял грамотную позицию и перехватил мяч.

Льоренте в центре поля нарушил правила против Ольмо. Игроки "Лейпцига" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Нкунку вошёл в штрафную площадь с левого фланга, в борьбе с Саулем Кристофер упал на газон, Шимон Марчиняк сразу показал, что нужно играть дальше.

Г-О-О-О-Л! 1:0!!! Ольмо!!! Длительная комбинация у штрафной площади "Лейпцигом" завершилась взятием ворот. Кампль и Лаймер довели мяч до правого фланга, а оттуда хорошую подачу к линии вратарской выполнил Забитцер, Ольмо оторвался от защитников "Атлетико" и головой отправил мяч в левый угол ворот.

Интересное начало второго тайма у нас получается, теперь уже "Атлетико" придётся перестраиваться и увеличивать давление в атаке.

Эррера с правого фланга выполнил передачу к правому углу вратарской, Льоренте не смог оторваться от Юпамекано и завершить момент ударом по воротам, мяч в итоге при игре на выходе перехватил Гулачи.

"Атлетико" полностью перехватил контроль над мячом, но пока дальше центра поля команде Диего Симеоне пройти достаточно трудно.

Льоренте попытался пройти вперёд по правому флангу, но его накрыл Хальстенберг и выбил мяч в аут.

Сауль в центре поля нарушил правила против Поульсена. "Лейпциг" не стал торопиться при розыгрыше мяча.

Юпамекано пробил в правый угол ворот с дальней дистанции, мяч полетел низом и не очень сильно, Облак с ним уверенно справился.

В составе "Атлетико" произошла замена. Вместо Эктора Эрреры на поле вышел Жоау Фелиш.

Триппьер с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади на Косту, Юпамекано головой выбил мяч подальше от своих ворот.

Ольмо сместился в центр с левого фланга, а затем Дани пробил в правый угол ворот, мяч сильно свалился у него с ноги и улетел к угловому флажку.

Поульсен перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Атлетико", правила были нарушены против Лоди.

Фелиш разогнал атаку по левому флангу, затем Жоау выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Лоди в борьбе с Юпамекано оказался на газоне, но Шимон Марчиняк зафиксировал симуляцию со стороны игрока "Атлетико". Ренан Лоди в итоге также получил жёлтую карточку.

Лаймер на левом фланге нарушил правила против Фелиша. "Атлетико" заработал относительно неплохой стандарт.

Лоди со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Клостерманн не стал рисковать и выбил мяч на угловой.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Лейпциг" и "Атлетико" играют между собой вничью 0:0. Пока команды достаточно ожидаемо не форсируют события и стараются в первую очередь внимательно играть в обороне. Игра при этом у нас не самая скучная, но мы всё же ждём большего количества ударов по воротам во втором тайме, а соответственно и забитых мячей.

45' Лоди со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Савич неплохо выпрыгнул, но Стефан не смог головой пробить точно в правый угол ворот.

45' Клостерманн на левом фланге нарушил правила против Карраско. "Атлетико" заработал неплохой стандарт перед перерывом.

45' Нкунку с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Юпамекано головой пробил по воротам, мяч полетел точно по центру, Облак намертво поймал его.

45' Нкунку при входе в штрафную площадь с левого фланга попытался отыграться с Анхелиньо, вновь пришлось Триппьеру выбивать мяч на угловой.

45' Четыре минуты добавил Шимон Мачиняк к основному времени первого тайма.

44' Ольмо перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Атлетико", правила были нарушены против Коке.

43' Лаймер с правого фланга выполнил слишком сильную передачу к линии штрафной площади, Нкунку не смог обработать мяч.

42' Нкунку с углового выполнил плохую подачу к левому углу вратарской, игроки "Атлетико" сразу выбили мяч на левый фланг.

41' Лаймер с правого фланга выполнил подачу к левому углу вратарской, Триппьер не стал рисковать и головой выбил мяч на угловой.

40' Клостерманн выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Анхелиньо отправил мяч в центр штрафной, но Поульсен в борьбе с Савичем не смог пробить по воротам.

39' Карраско с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, игроки "Лейпцига" очень уверенно отвели угрозу от своих владений.

38' Льоренте попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но его накрыл в подкате Юпамекано, мяч был выбил на угловой.

37' Возобновляется наша игра. Савичу перемотали разбитую бровь, Хальстенберг остался без боевых повязок.

36' Хальстенберг также разбил голову, досталось обоим футболистам, но они наверняка будут продолжать игру.

35' Савич неудачно столкнулся с Хальстенбергом в борьбе за верховой мяч в центре поля, разбил голову защитник "Атлетико", пауза в игре.

34' Карраско получил мяч на левом углу штрафной площади, но Янника сразу же накрыл Клостерманн, который выбил мяч в аут.

33' Лаймер теперь уже в центре поля зацепил Лоди. Никак "Лейпцигу" не удаётся вновь начать проводить атаки через правый фланг.

32' Ольмо достаточно грубо сыграл против Лоди на половине поля "Атлетико", но пока Шимон Марчиняк не спешит показывать жёлтые карточки.

31' Успокоилась у нас игра в последние минуты, есть ощущение, что по итогам первого тайма мы можем остаться без забитых голов.

30' Сауль нарушил правила в борьбе за верховой мяч на левом фланге против Забитцера.

29' Клостерманн выполнил передачу на ход Ольмо по правому флангу, Дани опекало сразу два соперника, он никак не смог зацепиться за мяч.

28' Анхелиньо получил мяч на левом фланге у штрафной площади "Атлетико" от Нкунку, затем Анхелиньо выполнил подачу к линии вратарской, Облак спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

27' Нкунку со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Хальстенберг в борьбе с защитниками "Атлетико" не смог головой пробить по воротам.

26' Лоди на правом фланге сбил Лаймера. "Лейпциг" наконец-то также заработал неплохой стандарт.

25' Поульсен прошёл вперёд по правому флангу, а затем Юссуф выполнил передачу к правому углу вратарской, Клостерманн в окружении соперников не смог завершить момент ударом по воротам.

24' Анхелиньо с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Поульсен в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Хименеса.

23' Нкунку выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Анхелиньо не успел к мячу, Триппьер за счёт позиции его перехватил.

22' Карраско с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Лаймер очень удачно подставил ногу, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля от игрока "Атлетико".

21' Карраско со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской на Сауля, могло быть очень опасно, но Хальстенберг удачно выставил ногу и выбил мяч в аут.

20' Кампль на своей половине поля нарушил правила против Эрреры. "Атлетико" заработал ещё один неплохой стандарт.

19' Кампль пробил по воротам с дальней дистанции, мяч полетел слишком высоко.

18' Карраско попытался войти в штрафную площадь с левого фланга вновь, но на этот раз в борьбе с Клостерманном Янник упустил мяч за лицевую линию поля.

17' Сауль упал на правом углу штрафной площади после минимального касания от Гулачи, голкипер "Лейпцига" делая шаг вперёд невольно зацепил слегка соперника, за такое пенальти не ставят.

16' Анхелиньо с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Савич головой выбил мяч подальше от своих ворот.

15' Лоди с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Хименес головой пробил по воротам, мяч попал в Ольмо и отскочил на правый угол штрафной, там уже по ногам досталось Саулю, Шимон Марциняк свистка не дал.

14' Ольмо с левого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Карраско пробил в ближний угол ворот, Гулачи в прыжке перевёл мяч на угловой.

13' Перехватили контроль над мячом игроки "Атлетико", начинает команда Диего Симеоне уже пытаться играть и первым номером.

12' Лоди со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Савич головой пробил под перекладину, но мяч полетел слабо и практически точно по центру, Гулачи в прыжке смог намертво его поймать.

11' Теперь уже Юпамекано на своей половине поля нарушил правила против Косты в борьбе за верховой мяч. Относительно неплохой стандарт заработал "Атлетико".

10' Лоди со стандарта выполнил подачу к линии штрафной площади, мяч полетел слишком низко, игроки "Лейпцига" перехватили его без особого труда.

9' Карраско получил по ногам на левом фланге от Забитцера. "Атлетико" готовится к стандарту.

8' "Лейпциг" пока оставил начало матча за собой, никак "Атлетико" не удаётся подстроиться под своего соперника, по большей части мадридский клуб пока вынужден только отбиваться.

7' Ольмо перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Атлетико", правила были нарушены против Лоди.

6' Нкунку с левого фланга выполнил подачу к правому углу вратарской, после борьбы мяч отскочил в центр штрафной, Хальстенберг в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

5' Нкунку с углового выполнил подачу к линии вратарской, Хименес головой выбил мяч на левый фланг, но подбор был за "Лейпцигом".

4' Анхелиньо с левого фланга выполнил прострел в штрафную площадь, Триппьер подставил ногу и отправил мяч на угловой.

3' Льоренте в борьбе за верховой мяч на половине поля "Лейпцига" с Юпамекано оказался на газоне, на этот раз Шимон Марциняк показал, что можно играть дальше.

2' Кампль в борьбе за верховой мяч в центре поля подыграл себе рукой, Шимон Марциняк всё видел и дал свисток в пользу "Атлетико".