Лейпциг победит
Олег Чижиков #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Забитцер Марсель
|4
|0.44
|2.
|Вернер Тимо
|4 (2)
|0.44
|3.
|Форсберг Эмиль
|4 (2)
|0.44
|4.
|Демме Диего
|1
|0.11
|5.
|Лаймер Конрад
|1
|0.11
|6.
|Ольмо Дани
|1
|0.11
|7.
|Поульсен Юссуф
|0
|0
|8.
|Клостерманн Лукас
|0
|0
|9.
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мората Альваро
|3
|0.33
|2.
|Льоренте Маркос
|2
|0.22
|3.
|Фелиш Жоау
|2 (1)
|0.22
|4.
|Томас Тейе
|1
|0.11
|5.
|Савич Стефан
|1
|0.11
|6.
|Эррера Эктор
|1
|0.11
|7.
|Ньигес Сауль
|1
|0.11
|8.
|Фелипе Аугусто IV
|1
|0.11
|9.
|Коста Диего
|0
|0
|10.
|Триппьер Киран
|0
|0
|11.
|Коке Хорхе
|0
|0
|12.
|Хименес Хосе
|0
|0
|13.
|Лоди Ренан
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Юпамекано Део
|3
|0
|2.
|Забитцер Марсель
|2
|0
|3.
|Хайдара Амаду
|2
|0
|4.
|Орбан Вилли
|1
|0
|5.
|Вернер Тимо
|1
|0
|6.
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|7.
|Лаймер Конрад
|1
|0
|8.
|Нкунку Кристофер
|1
|0
|9.
|Мукиэле Норди
|1
|0
|10.
|Сараччи Марсело
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мората Альваро
|2
|0
|2.
|Ньигес Сауль
|2
|0
|3.
|Корреа Анхель
|2
|0
|4.
|Коста Диего
|1
|0
|5.
|Коке Хорхе
|1
|0
|6.
|Эррера Эктор
|1
|0
|7.
|Облак Ян
|1
|0
|8.
|Эрмосо Марио
|1
|0
|9.
|Томас Тейе
|1
|0
|10.
|Фелипе Аугусто IV
|1
|0
|11.
|Лоди Ренан
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|РБ Лейпциг
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|25% (3)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|0
|Атлетико М
|10% (1)
|10% (1)
|0
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)