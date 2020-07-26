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Шеньчжень
3:0
Конец матча

Стадион:
Гуанчжоу Фули
0'
1:0
29' Гол в свои ворота
Songyi Li
33' Желтая карточка
Zhechao Chen
2:0
64' Пенальти
Harold Preciado
3:0
70' Пенальти
Лин Гао
71' Желтая карточка
Miao Tang II
90'+5
23
Guo
Wei
56
Haofeng
Xu
11
Yuan
Zhang1
5
Сон
Чжу-Хунь
21
Чжипэн
Цзян
14
Zhang
En'ge
8
Wai-Tsun
Dai
10
Сельнес
Оле
18
Цзю
Янь
9
Harold
Preciado
29
Лин
Гао
22
Jiaqi
Han
20
Miao
Tang
II
18
Йи
Тенг
5
Songyi
Li
25
Zhechao
Chen
4
Gong
Zhang
8
Дембеле
Мусса
11
Renato
III
16
Chun
Lok
Than
33
Bo
Jin
7
Захави
Эран
Шеньчжень
4-3-3
Гуанчжоу Фули
4-2-3-1

Ход матча

29'
Songyi Li
1:0
33'
 
Zhechao Chen
57'
Dalun Zheng
Цзю Янь
 
57'
Yuanyi Li
Zhang En'ge
 
61'
 
Yongjun Wen
Bo Jin
64'
Harold Preciado
2:0
70'
Лин Гао
3:0
71'
 
Miao Tang II
74'
Shuai Pei
Wai-Tsun Dai
 
74'
John Mary
Лин Гао
 
78'
 
Chugui Ye
Chun Lok Than
79'
 
Tixiang Li
Дембеле Мусса
89'
Wei Qiao
Сон Чжу-Хунь
 
90'
 
Chao Zeng
Zhechao Chen

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 22 Нарушения правил 17
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шеньчжень
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лин Гао 1 (1) 0.07
2. Harold Preciado 1 (1) 0.07
Гуанчжоу Фули
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Шеньчжень
# Игрок      
Гуанчжоу Фули
# Игрок      
1. Miao Tang II 1 0
2. Zhechao Chen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шеньчжень 0 0 0 0 100% (2) 0
 Гуанчжоу Фули 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Шеньчжень Последние 20 матчей: +1 =7 -12
Шанхай СИПГ 6:0 Шеньчжень Шеньчжень 3:3 Хэнань Цзянье Тянцзинь Тэда 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 4:4 Ухань Чжоэр
Шеньчжень 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 2:1 Шеньчжень Далянь Ифан 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:1 Бэйцзин Гоань Шеньчжень 4:0 Гуанчжоу Фули Шеньчжень 1:1 Пекин Женьхе Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Шаньдун Лунэн 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:2 Чуньцинь Лифан Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Шеньчжень Хэбей Форчун 1:1 Шеньчжень Шеньчжень 0:1 Шанхай СИПГ Хэнань Цзянье 1:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:0 Тянцзинь Тэда Ухань Чжоэр 2:0 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шеньчжень
Гуанчжоу Фули Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:0 Гуанчжоу Эвергранд Тай По 2:2 Гуанчжоу Фули Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули
Гуанчжоу Фули 1:4 Бэйцзин Гоань Ухань Чжоэр 2:1 Гуанчжоу Фули Пекин Женьхе 1:4 Гуанчжоу Фули Хэбей Форчун 2:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 1:3 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Фули 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Шеньчжень 4:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 2:2 Шанхай СИПГ Гуанчжоу Фули 2:2 Цзянсу Сунин Шанхай Шэньхуа 5:3 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:4 Саутгемптон Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Фули 2:1 Тянцзинь Тэда Далянь Ифан 3:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 4:2 Чуньцинь Лифан Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье

Последние игры между собой

Шеньчжень: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Гуанчжоу Фули: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Шеньчжень 4:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 3:1 Шеньчжень Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шеньчжень 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Гуанчжоу Эвергранд 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Ухань Чжоэр 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Шанхай СИПГ 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Бэйцзин Гоань 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Цзянсу Сунин 1 1 0 0 4 - 3 3
7. Шаньдун Лунэн 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Шицзячжуан 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Хэбей Форчун 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Тянцзинь Цюаньцзянь 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Хэнань Цзянье 1 0 0 1 3 - 4 0
12. Далянь Ифан 1 0 0 1 2 - 3 0
13. Чуньцинь Лифан 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Циндао Хайню 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Шанхай Шэньхуа 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Тянцзинь Тэда 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Гуанчжоу Фули 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
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