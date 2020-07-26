VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Harold Preciado из команды Шеньчжень плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

43' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

43' Удар от ворот произведет Шеньчжень

41' Harold Preciado выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Рибейро Калихто Ренатиньо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Матч возобновлен

36' Го Вэй на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Zhechao Chen - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

33' Harold Preciado из команды Шеньчжень делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

32' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Jiaqi Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Шеньчжень совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Удар от ворот произведет Шеньчжень

29' Г О О О О Л - Songyi Li уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

29' Wai-Tsun Dai навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Удар от ворот произведет Шеньчжень

25' Чжипэн Цзян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе

22' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Шеньчжень имеет хороший шанс забить.

18' Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Шеньчжень имеет хороший шанс забить.

15' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Чжипэн Цзян не смог попасть в створ ударом издали

12' Шеньчжень имеет хороший шанс забить.

11' ПЕРЕКЛАДИНА! Захави Эран упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!

10' Songyi Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Songyi Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Удар от ворот произведет Шеньчжень

6' Как он промахнулся? Рибейро Калихто Ренатиньо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

6' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Лин Гао выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Gong Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Плохо сыграл Songyi Li - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

4' Сельнес Оле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Шеньчжень начинает с центра поля