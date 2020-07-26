Шеньчжень
3:0
Конец матча
Стадион: Джинжоу
Гуанчжоу Фули
1:0
29' Гол в свои воротаSongyi Li
33' Желтая карточкаZhechao Chen
2:0
64' ПенальтиHarold Preciado
3:0
70' ПенальтиЛин Гао
71' Желтая карточкаMiao Tang II
23
Guo
Wei
56
Haofeng
Xu
11
Yuan
Zhang1
21
Чжипэн
Цзян
14
Zhang
En'ge
10
Сельнес
Оле
18
Цзю
Янь
29
Лин
Гао
22
Jiaqi
Han
20
Miao
Tang
II
18
Йи
Тенг
25
Zhechao
Chen
11
Renato
III
33
Bo
Jin
- Основной состав
-
23 Guo WeiВратарь
-
56 Haofeng XuЗащитник
-
11 Yuan Zhang1Защитник
- Защитник
-
21 Чжипэн ЦзянЗащитник
-
14 Zhang En'geПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
-
18 Цзю ЯньНападающий
- Нападающий
-
29 Лин ГаоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Haolun MiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Yuanyi LiПолузащитник
-
12 John MaryНападающий
-
-
57 Yue Xu
-
36 Жоу Яюн
-
26 Qiang Jin
-
4 Wei Qiao
-
17 Yue Liu
-
Главный тренер: Донадони Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
-
22 Jiaqi HanВратарь
-
20 Miao Tang IIЗащитник
-
18 Йи ТенгЗащитник
- Защитник
-
25 Zhechao ChenЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Renato IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Bo JinПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Jihong JiangЗащитник
-
15 Tixiang LiЗащитник
-
23 Lin LuПолузащитник
-
13 Chugui YeПолузащитник
-
14 Chao ZengПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Feiya ChangНападающий
-
37 Yongjun Wen
-
42 Huapeng Wang
-
-
28 Chengru Wu
-
Главный тренер: Ван Бронкхорст Джованни
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
29'
1:0
33'
57'
57'
61'
64'
2:0
70'
3:0
71'
89'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
5 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
22 Нарушения правил 17
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лин Гао
|1 (1)
|0.07
|2.
|Harold Preciado
|1 (1)
|0.07
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Miao Tang II
|1
|0
|2.
|Zhechao Chen
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шеньчжень
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
|0
|Гуанчжоу Фули
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Шеньчжень Последние 20 матчей: + = -Шанхай СИПГ 6:0 Шеньчжень Шеньчжень 3:3 Хэнань Цзянье Тянцзинь Тэда 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 4:4 Ухань Чжоэр
Шеньчжень 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 2:1 Шеньчжень Далянь Ифан 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:1 Бэйцзин Гоань Шеньчжень 4:0 Гуанчжоу Фули Шеньчжень 1:1 Пекин Женьхе Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Шаньдун Лунэн 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:2 Чуньцинь Лифан Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Шеньчжень Хэбей Форчун 1:1 Шеньчжень Шеньчжень 0:1 Шанхай СИПГ Хэнань Цзянье 1:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:0 Тянцзинь Тэда Ухань Чжоэр 2:0 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шеньчжень
Гуанчжоу Фули Последние 20 матчей: + = -Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:0 Гуанчжоу Эвергранд Тай По 2:2 Гуанчжоу Фули Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули
Гуанчжоу Фули 1:4 Бэйцзин Гоань Ухань Чжоэр 2:1 Гуанчжоу Фули Пекин Женьхе 1:4 Гуанчжоу Фули Хэбей Форчун 2:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 1:3 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Фули 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Шеньчжень 4:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 2:2 Шанхай СИПГ Гуанчжоу Фули 2:2 Цзянсу Сунин Шанхай Шэньхуа 5:3 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:4 Саутгемптон Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Фули 2:1 Тянцзинь Тэда Далянь Ифан 3:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 4:2 Чуньцинь Лифан Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье
Последние игры между собой
Шеньчжень: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Гуанчжоу Фули: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шеньчжень
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Бэйцзин Гоань
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Ухань Чжоэр
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Шаньдун Лунэн
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Хэнань Цзянье
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Шицзячжуан
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Хэбей Форчун
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Цзянсу Сунин
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Тянцзинь Цюаньцзянь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Тянцзинь Тэда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Шанхай СИПГ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Далянь Ифан
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Циндао Хайню
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Шанхай Шэньхуа
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Чуньцинь Лифан
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Гуанчжоу Фули
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0