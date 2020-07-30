Шанхай Шэньхуа
3:2
Конец матча
Стадион: Dalian Sports Center Stadium
Шеньчжень
1:0
10' ГолМинцзянь Чжао
31' Желтая карточкаСиньли Пэн
2:0
48' ГолBaojie Zhu
2:1
53' ГолJohn Mary
63' Желтая карточкаСон Чжу-Хунь
3:1
63' ПенальтиКим Шин-Вук
73' Желтая карточкаYunqiu Li
3:2
90' ПенальтиJohn Mary
19
Чэн
Цзэн
38
Jiabao
Wen
25
Синьли
Пэн
26
Sheng
Qin
28
Цао
Юньдин
21
Baojie
Zhu
23
Guo
Wei
56
Haofeng
Xu
11
Yuan
Zhang1
21
Чжипэн
Цзян
28
Yuanyi
Li
10
Сельнес
Оле
18
Цзю
Янь
29
Лин
Гао
- Основной состав
-
19 Чэн ЦзэнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Jiabao WenЗащитник
- Полузащитник
-
25 Синьли ПэнПолузащитник
-
26 Sheng QinПолузащитник
-
28 Цао ЮньдинПолузащитник
-
21 Baojie ZhuНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Ли ШуайВратарь
-
16 Yunqiu LiЗащитник
-
23 Jiajun BaiЗащитник
- Полузащитник
-
37 Shilin SunПолузащитник
-
11 Ханчао ЮПолузащитник
-
14 Kai SunПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ким Шин-ВукНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Kang-Hee Choi
- Основной состав
-
23 Guo WeiВратарь
-
56 Haofeng XuЗащитник
-
11 Yuan Zhang1Защитник
- Защитник
-
21 Чжипэн ЦзянЗащитник
-
28 Yuanyi LiПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
-
18 Цзю ЯньПолузащитник
-
29 Лин ГаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Zhen GeЗащитник
-
25 Haolun MiЗащитник
- Полузащитник
-
20 Кэ СуньПолузащитник
-
12 John MaryНападающий
-
-
26 Qiang Jin
-
24 Xin Zhou2
-
-
14 Zhang En'ge
-
4 Wei Qiao
-
36 Жоу Яюн
-
Главный тренер: Донадони Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
10'
1:0
31'
46'
48'
2:0
53'
2:1
63'
63'
3:1
73'
76'
81'
85'
90'
3:2
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
2 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 10
-
4 Угловые 7
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Baojie Zhu
|1
|0.02
|2.
|Минцзянь Чжао
|1
|0.02
|3.
|Ким Шин-Вук
|1 (1)
|0.02
|4.
|Синьли Пэн
|0
|0
|5.
|Цао Юньдин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|John Mary
|2 (1)
|0.14
|2.
|Harold Preciado
|1 (1)
|0.07
|3.
|Лин Гао
|1 (1)
|0.07
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Синьли Пэн
|2
|0
|2.
|Морено Джованни
|1
|0
|3.
|Yunqiu Li
|1
|0
|4.
|Jiabao Wen
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сон Чжу-Хунь
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шанхай Шэньхуа
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|Шеньчжень
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
|0
Предыдущие игры
Шанхай Шэньхуа Последние 20 матчей: + = -Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 3:0 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 1:3 Цзянсу Сунин
Шанхай Шэньхуа 1:2 Бэйцзин Гоань Шаньдун Лунэн 1:0 Шанхай Шэньхуа Чуньцинь Лифан 1:0 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 2:1 Далянь Ифан Шанхай Шэньхуа 2:1 Шеньчжень Шаньдун Лунэн 2:2 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:3 Тянцзинь Тэда Далянь Ифан 2:3 Шанхай Шэньхуа Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 2:2 Ухань Чжоэр Шанхай Шэньхуа 5:3 Гуанчжоу Фули Тянцзинь Тэда 1:3 Шанхай Шэньхуа Пекин Женьхе 1:4 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 3:2 Хэнань Цзянье Хэбей Форчун 2:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай СИПГ 3:1 Шанхай Шэньхуа
Шеньчжень Последние 20 матчей: + = -Шеньчжень 3:0 Гуанчжоу Фули Шанхай СИПГ 6:0 Шеньчжень Шеньчжень 3:3 Хэнань Цзянье Тянцзинь Тэда 3:0 Шеньчжень
Шеньчжень 4:4 Ухань Чжоэр Шеньчжень 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 2:1 Шеньчжень Далянь Ифан 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:1 Бэйцзин Гоань Шеньчжень 4:0 Гуанчжоу Фули Шеньчжень 1:1 Пекин Женьхе Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Шаньдун Лунэн 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:2 Чуньцинь Лифан Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Шеньчжень Хэбей Форчун 1:1 Шеньчжень Шеньчжень 0:1 Шанхай СИПГ Хэнань Цзянье 1:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:0 Тянцзинь Тэда Ухань Чжоэр 2:0 Шеньчжень
Последние игры между собой
Шанхай Шэньхуа: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Шеньчжень: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Цзянсу Сунин
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|3.
|Шаньдун Лунэн
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Шеньчжень
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|5.
|Шанхай Шэньхуа
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|6.
|Хэнань Цзянье
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|7.
|Далянь Ифан
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|8.
|Гуанчжоу Фули
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Чжоэр
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Шанхай СИПГ
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Бэйцзин Гоань
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Шицзячжуан
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Хэбей Форчун
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Чуньцинь Лифан
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|7.
|Циндао Хайню
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|8.
|Тянцзинь Тэда
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0