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Шанхай Шэньхуа
3:2
Конец матча

Стадион:
Шеньчжень
0'
1:0
10' Гол
Минцзянь Чжао
31' Желтая карточка
Синьли Пэн
2:0
48' Гол
Baojie Zhu
2:1
53' Гол
John Mary
63' Желтая карточка
Сон Чжу-Хунь
3:1
63' Пенальти
Ким Шин-Вук
73' Желтая карточка
Yunqiu Li
3:2
90' Пенальти
John Mary
90'+7
19
Чэн
Цзэн
13
Минцзянь
Чжао
6
Сяотин
Фэн
5
Chenjie
Zhu
38
Jiabao
Wen
8
Lu
Zhang
I
25
Синьли
Пэн
26
Sheng
Qin
28
Цао
Юньдин
21
Baojie
Zhu
17
Мартинс
Обафеми
23
Guo
Wei
56
Haofeng
Xu
11
Yuan
Zhang1
5
Сон
Чжу-Хунь
21
Чжипэн
Цзян
28
Yuanyi
Li
6
Shuai
Pei
10
Сельнес
Оле
18
Цзю
Янь
29
Лин
Гао
9
Harold
Preciado
Шанхай Шэньхуа
4-4-2
Шеньчжень
4-4-2

Ход матча

10'
Минцзянь Чжао
(Синьли Пэн)
1:0
31'
Синьли Пэн
 
46'
 
Zhang En'ge
Yuanyi Li
46'
 
John Mary
Цзю Янь
46'
 
Wai-Tsun Dai
Shuai Pei
46'
Yunqiu Li
Минцзянь Чжао
 
48'
Baojie Zhu
(Цао Юньдин)
2:0
53'
2:1
John Mary
(Harold Preciado)
55'
Ким Шин-Вук
Мартинс Обафеми
 
55'
Морено Джованни
Baojie Zhu
 
63'
 
Сон Чжу-Хунь
63'
Ким Шин-Вук
3:1
73'
Yunqiu Li
 
76'
 
Zhen Ge
Haofeng Xu
81'
 
Wei Qiao
Сон Чжу-Хунь
85'
Н'Думбу Александр
Sheng Qin
 
85'
Xu Yang I
Lu Zhang I
 
90'
3:2
John Mary

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 10
  • 4 Угловые 7
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай Шэньхуа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Baojie Zhu 1 0.02
2. Минцзянь Чжао 1 0.02
3. Ким Шин-Вук 1 (1) 0.02
4. Синьли Пэн 0 0
5. Цао Юньдин 0 0
Шеньчжень
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. John Mary 2 (1) 0.14
2. Harold Preciado 1 (1) 0.07
3. Лин Гао 1 (1) 0.07

Карточки

Шанхай Шэньхуа
# Игрок      
1. Синьли Пэн 2 0
2. Морено Джованни 1 0
3. Yunqiu Li 1 0
4. Jiabao Wen 1 0
Шеньчжень
# Игрок      
1. Сон Чжу-Хунь 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шанхай Шэньхуа 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0
 Шеньчжень 0 0 0 33.33% (1) 66.67% (2) 0

Предыдущие игры

Шанхай Шэньхуа Последние 20 матчей: + = -
Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 3:0 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 1:3 Цзянсу Сунин
Шанхай Шэньхуа 1:2 Бэйцзин Гоань Шаньдун Лунэн 1:0 Шанхай Шэньхуа Чуньцинь Лифан 1:0 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 2:1 Далянь Ифан Шанхай Шэньхуа 2:1 Шеньчжень Шаньдун Лунэн 2:2 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:3 Тянцзинь Тэда Далянь Ифан 2:3 Шанхай Шэньхуа Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 2:2 Ухань Чжоэр Шанхай Шэньхуа 5:3 Гуанчжоу Фули Тянцзинь Тэда 1:3 Шанхай Шэньхуа Пекин Женьхе 1:4 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 3:2 Хэнань Цзянье Хэбей Форчун 2:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай СИПГ 3:1 Шанхай Шэньхуа
Шеньчжень Последние 20 матчей: + = -
Шеньчжень 3:0 Гуанчжоу Фули Шанхай СИПГ 6:0 Шеньчжень Шеньчжень 3:3 Хэнань Цзянье Тянцзинь Тэда 3:0 Шеньчжень
Шеньчжень 4:4 Ухань Чжоэр Шеньчжень 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 2:1 Шеньчжень Далянь Ифан 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:1 Бэйцзин Гоань Шеньчжень 4:0 Гуанчжоу Фули Шеньчжень 1:1 Пекин Женьхе Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Шаньдун Лунэн 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:2 Чуньцинь Лифан Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Шеньчжень Хэбей Форчун 1:1 Шеньчжень Шеньчжень 0:1 Шанхай СИПГ Хэнань Цзянье 1:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:0 Тянцзинь Тэда Ухань Чжоэр 2:0 Шеньчжень

Последние игры между собой

Шанхай Шэньхуа: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Шеньчжень: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Шанхай Шэньхуа 2:1 Шеньчжень Суперлига Шеньчжень 2:1 Шанхай Шэньхуа Суперлига Шеньчжень 0:1 Шанхай Шэньхуа Кубок

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гуанчжоу Эвергранд 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Цзянсу Сунин 1 1 0 0 4 - 3 3
3. Шаньдун Лунэн 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Шеньчжень 2 1 0 1 5 - 3 3
5. Шанхай Шэньхуа 2 1 0 1 3 - 4 3
6. Хэнань Цзянье 1 0 0 1 3 - 4 0
7. Далянь Ифан 1 0 0 1 2 - 3 0
8. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 0 - 8 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Чжоэр 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Шанхай СИПГ 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Бэйцзин Гоань 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Шицзячжуан 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Хэбей Форчун 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Чуньцинь Лифан 1 0 0 1 1 - 2 0
7. Циндао Хайню 1 0 0 1 0 - 2 0
8. Тянцзинь Тэда 1 0 0 1 1 - 3 0
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  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
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