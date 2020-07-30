VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Yuanyi Li из команды Шеньчжень не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

48' Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Удар от ворот произведет Шеньчжень

47' Жу Баожие не смог попасть в створ ударом издали

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Чэн Цзэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Матч возобновлен

44' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

43' Сон Чжу-Хунь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Соперник делает почти голевой пас, но Го Вэй из команды Шеньчжень начеку и спасает ситуацию.

40' Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Удар от ворот произведет Шеньчжень

38' Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Chenjie Zhu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' [player1] из команды [team] играет слишком грубо. [player2] оказался на газоне.

35' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Матч возобновлен

34' Жу Баожие на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Лин Гао пробил со штрафного прямо в стенку

31' Синьли Пэн получил желтую карточку от судьи

26' Лин Гао из команды Шеньчжень навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

24' Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Сон Чжу-Хунь не смог попасть в створ ударом издали

17' Матч возобновлен

16' Лу Жанг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Сельнес Оле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Г О О О О Л - Минцзянь Чжао изменил счет на табло!

9' Отличные скиллы показывает Минцзянь Чжао , обводя своих соперников

7' Удар от ворот произведет Шеньчжень

4' Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.