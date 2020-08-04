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Шеньчжень
0:2
Перерыв

Стадион:
Гуанчжоу Эвергранд
0'
6' Желтая карточка
Liyn Yang
0:1
28' Гол
Ши-Хао Вэй
0:2
38' Гол
Линьпэн Чжан
23
Guo
Wei
56
Haofeng
Xu
4
Wei
Qiao
11
Yuan
Zhang1
25
Haolun
Mi
10
Сельнес
Оле
8
Wai-Tsun
Dai
28
Yuanyi
Li
20
Кэ
Сунь
12
John
Mary
9
Harold
Preciado
32
Dianzuo
Liu
5
Линьпэн
Чжан
2
Браунинг
Тайас
23
Ji-Su
Park
21
Гао
Чжуньи
6
Ляо
Лишэн
10
Чжи
Чжэн
8
Паулиньо
Жозе
26
Талиска
Андерсон
7
Ши-Хао
Вэй
17
Liyn
Yang
Шеньчжень
4-3-3
Гуанчжоу Эвергранд
4-3-3

Ход матча

6'
 
Liyn Yang
28'
0:1
Ши-Хао Вэй
38'
0:2
Линьпэн Чжан
(Ляо Лишэн)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шеньчжень
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. John Mary 2 (1) 0.67
2. Harold Preciado 1 (1) 0.33
3. Лин Гао 1 (1) 0.33
Гуанчжоу Эвергранд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ши-Хао Вэй 4 1.33
2. Паулиньо Жозе 1 0.33
3. Талиска Андерсон 1 (1) 0.33
4. Элкесон Кардосо 1 0.33
5. Гао Чжуньи 1 0.33
6. Линьпэн Чжан 1 0.33
7. Liyn Yang 0 0
8. Ляо Лишэн 0 0
9. Фан Меи 0 0

Карточки

Шеньчжень
# Игрок      
1. Сон Чжу-Хунь 1 0
Гуанчжоу Эвергранд
# Игрок      
1. Ляо Лишэн 1 0
2. Фан Меи 1 0
3. Dianzuo Liu 1 0
4. Liyn Yang 1 0
5. Bowen Huang2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шеньчжень 0 0 0 33.33% (1) 66.67% (2) 0
 Гуанчжоу Эвергранд 33.33% (2) 0 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 0

Предыдущие игры

Шеньчжень Последние 20 матчей: + = -
Шанхай Шэньхуа 3:2 Шеньчжень Шеньчжень 3:0 Гуанчжоу Фули Шанхай СИПГ 6:0 Шеньчжень Шеньчжень 3:3 Хэнань Цзянье
Тянцзинь Тэда 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 4:4 Ухань Чжоэр Шеньчжень 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 2:1 Шеньчжень Далянь Ифан 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:1 Бэйцзин Гоань Шеньчжень 4:0 Гуанчжоу Фули Шеньчжень 1:1 Пекин Женьхе Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Шаньдун Лунэн 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:2 Чуньцинь Лифан Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Шеньчжень Хэбей Форчун 1:1 Шеньчжень Шеньчжень 0:1 Шанхай СИПГ Хэнань Цзянье 1:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:0 Тянцзинь Тэда
Гуанчжоу Эвергранд Последние 20 матчей: + = -
Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:0 Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Шанхай Шэньхуа Хэбей Форчун 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шанхай СИПГ Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Урава Редс Шеньчжень 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Урава Редс 2:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Ухань Чжоэр Касима Антлерс 1:1 Гуанчжоу Эвергранд Цзянсу Сунин 3:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Касима Антлерс Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Чуньцинь Лифан Бэйцзин Гоань 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шаньдун Лунэн 0:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Пекин Женьхе Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Шанхай СИПГ

Последние игры между собой

Шеньчжень: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Гуанчжоу Эвергранд: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Шеньчжень 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шеньчжень Суперлига

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гуанчжоу Эвергранд 2:0 3 3 0 0 9 - 0 9
2. Цзянсу Сунин 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Шаньдун Лунэн 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Шанхай Шэньхуа 2 1 0 1 3 - 4 3
5. Шеньчжень 0:2 3 1 0 2 5 - 5 3
6. Хэнань Цзянье 2 0 1 1 4 - 5 1
7. Далянь Ифан 2 0 1 1 3 - 4 1
8. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 0 - 8 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай СИПГ 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Бэйцзин Гоань 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Ухань Чжоэр 2 1 0 1 2 - 1 3
4. Шицзячжуан 2 0 2 0 4 - 4 2
5. Чуньцинь Лифан 2 0 1 1 3 - 4 1
6. Циндао Хайню 2 0 1 1 2 - 4 1
7. Тянцзинь Тэда 2 0 1 1 3 - 5 1
8. Хэбей Форчун 2 0 1 1 2 - 6 1
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dalian Football Youth Training Base. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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