Первый тайм

48' Команда Гуанчжоу Эвергранд играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Браунинг Тайас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Шеньчжень

45' Как он промахнулся? Паулиньо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

44' Удар от ворот произведет Шеньчжень

44' Талиска Андерсон не смог попасть в створ ударом издали

43' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Игрок команды Шеньчжень совершает фол

41' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Голкипер мог бы сыграть и получше

37' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Шеньчжень

36' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Ji-Soo Park выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Сельнес Оле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Гуанчжоу Эвергранд будет все-таки засчитан.

28' Г О О О О Л - Ши-Хао Вэй первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

28' ШАНС! Liyu Yang вышел один на один с голкипером...

28' Dianzuo Liu взял и забрал мяч на выходе

27' Ji-Soo Park выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Шеньчжень

25' Талиска Андерсон решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

24' Соперник делает почти голевой пас, но Чжаб Юан из команды Шеньчжень начеку и спасает ситуацию.

23' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

19' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Матч возобновлен

17' Ох, нехорошо это выглядит. Ляо Лишэн получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Ляо Лишэн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Шеньчжень имеет хороший шанс забить.

13' Браунинг Тайас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Harold Preciado из команды Шеньчжень направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

12' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Матч возобновлен

12' Ох, нехорошо это выглядит. Haolun Mi получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Haolun Mi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Dianzuo Liu взял и забрал мяч на выходе

10' ШТАНГА! Так было близко к голу - Кэ Сунь нанес удар в каркас ворот!

9' Шеньчжень имеет хороший шанс забить.

9' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Браунинг Тайас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Liyu Yang получил желтую карточку от судьи

6' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.